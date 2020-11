Martín Vizcarra dijo que no tomará acciones legales después de ser destituido por el Congreso Crédito: DPA

10 de noviembre de 2020

LIMA.- Acompañado por todos los miembros de su gabinete, el presidente Martín Vizcarra se pronunció anoche tras la decisión del Congreso de destituirlo por permanente incapacidad moral.

Vizcarra dijo que dejaba el Palacio de Gobierno "con la conciencia tranquila y el deber cumplido", que regresará a su domicilio, y que no tomará ninguna acción judicial, a pesar de las recomendaciones para que busque el camino legal a fin de impedir su destitución.

"Sin estar de acuerdo con la decisión que ha tomado hoy el Congreso, donde se ha impuesto no la razón, sino el número de votos de los representantes del pueblo, que aparentemente se olvidaron de a quién representan, finalmente llegaron a 105 votos a favor de la vacancia [destitución]. Hoy día dejo Palacio de Gobierno, hoy día me voy a mi domicilio, a pesar de que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión", exclamó.

Al explicar su decisión de no acudir a la vía legal, Vizcarra indicó que toda su vida actuó con transparencia y poniendo su esfuerzo, capacidad y corazón al servicio del pueblo.

"El Congreso ha votado por la vacancia presidencial, como dije al concluir mi discurso en la mañana, la historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma", afirmó desde el Patio de Honor de Palacio de Gobierno.

Vizcarra remarcó que espera que pronto se conozcan los motivos de fondo para que el Congreso haya decidido destituirlo. "Si son decisiones en favor de lo mejor para el Perú y todos los peruanos o si son decisiones solamente pensando en intereses de carácter personal o de grupo. Estoy seguro que muy pronto se sabrá los detalles de todo lo acontecido hoy en el Congreso", puntualizó.

Vizcarra afirmó que sale del Gobierno "con al frente en alto" y llano a afrontar las investigaciones fiscales que correspondan en el marco de un debido proceso.

"Hoy en el hemiciclo ante la Representación parlamentaria hablé y puse mi máximo esfuerzo por 45 minutos para explicar a los 130 congresistas qué cosa era lo mejor para el país, no me escucharon y si me escucharon no me entendieron. El Perú y los peruanos requieren el esfuerzo de todos. Seguiremos trabajando para colaborar por el progreso y desarrollo del país", enfatizó.

Luego, emitió un mensaje en su cuenta personal de Twitter: "Me voy con la conciencia tranquila, la frente en alto y el deber cumplido. Hasta otra oportunidad", escribió.

Con 105 votos a favor de la destitución, 19 en contra y 4 abstenciones, el Congreso -elegido en enero para reemplazar al disuelto por Vizcarra en septiembre de 2019- sacó ayer del poder al mandatario. En medio de la pandemia del coronavirus, los parlamentarios acusan al jefe de Estado de recibir más de 630.000 dólares en sobornos por dos obras de infraestructura licitadas cuando era gobernador entre 2011 y 2014.

