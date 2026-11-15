Megaspeed se despega de la espía china y busca tomar distancia del terremoto que terminó con la caída del CEO de Nvidia

SINGAPUR.– Megaspeed salió este domingo a tomar distancia de Alice Huang, la empresaria china que quedó en el centro del escándalo que terminó con la salida de Jensen Huang como CEO de Nvidia.

La compañía de computación en la nube, radicada en Singapur, aseguró que Huang dejó formalmente la empresa el 30 de agosto de 2025 y que actualmente no ocupa ningún cargo ni tiene ninguna función allí.

Al mismo tiempo, rechazó las acusaciones sobre sus operaciones y anunció una investigación interna a cargo de abogados externos.

Jensen Huang y Alice Huang - - CTI/AFPTV

“Megaspeed lleva a cabo negocios legítimos y legales”, sostuvo la empresa en un comunicado.

La firma dijo además que tomó conocimiento de informes recientes con afirmaciones sobre su negocio, su cadena de suministro y sus operaciones globales que, según afirmó, “no están respaldadas por evidencia verificable”. Por eso contrató asesoramiento jurídico externo para realizar una revisión de sus obligaciones bajo las normas estadounidenses de control de exportaciones.

El comunicado busca separar a la empresa de una mujer cuyo nombre quedó asociado a una trama que combina inteligencia artificial, chips, China, espionaje y una relación sentimental con el fundador de Nvidia.

La historia comenzó mucho antes de que Alice Huang apareciera en los titulares. Megaspeed se convirtió en un importante cliente de Nvidia en pleno auge de la inteligencia artificial, cuando los procesadores de la compañía estadounidense pasaron a ser considerados un recurso estratégico.

Washington había impuesto restricciones para impedir que los chips más avanzados llegaran a China, preocupada por su posible utilización en sistemas de inteligencia artificial con aplicaciones militares.

Alice Huang - - CTI/AFPTV

Megaspeed operaba desde Singapur y otros países del sudeste asiático. Su negocio consistía en adquirir infraestructura equipada con procesadores de Nvidia y ofrecer capacidad de computación a terceros.

El problema que comenzaron a investigar las autoridades estadounidenses era si esa estructura podía utilizarse para sortear las restricciones de exportación y permitir que compañías chinas accedieran indirectamente a tecnología que no podían comprar de manera directa.

En paralelo, Singapur abrió en febrero de 2025 una investigación sobre Megaspeed y otras empresas por posibles declaraciones falsas relacionadas con la compra de servidores.

Alice Huang era entonces CEO, presidenta y una de las principales personas que controlaban la compañía.

Jensen Huang junto a Alice Huang

El caso adquirió una dimensión internacional cuando funcionarios estadounidenses inspeccionaron instalaciones de Megaspeed en junio de ese año. Las autoridades singapurenses investigaban si servidores comprados por compañías bajo sospecha habían sido enviados a Malasia y posteriormente podían haber terminado en otros destinos, en contradicción con las declaraciones realizadas en Singapur.

Pero hay una distinción fundamental: Singapur no investigó a Alice Huang por espionaje. El gobierno de ese país aclaró recientemente que no hubo una investigación de sus autoridades sobre sus presuntos vínculos con la inteligencia china. La investigación local estuvo relacionada con las operaciones de Megaspeed y con posibles declaraciones falsas.

En febrero de este año, las autoridades singapurenses determinaron que no había pruebas suficientes para establecer que Huang hubiera cometido los delitos originalmente investigados.

Sin embargo, consideraron que había proporcionado información inexacta para minimizar su papel dentro de Megaspeed.

Mientras tanto, en Estados Unidos había comenzado a tomar forma otra sospecha mucho más explosiva. Fuentes de inteligencia citadas por medios estadounidenses sostuvieron que Alice Huang podía tener vínculos con el Ministerio de Seguridad del Estado chino y que podía haber actuado como un activo de Pekín. Esas acusaciones no fueron probadas públicamente y el gobierno chino las rechazó.

La relación personal de Huang con Jensen Huang terminó de convertir el caso en un escándalo global. El fundador de Nvidia reconoció el 8 de noviembre que había sido infiel a su esposa, aunque inicialmente no identificó a la mujer. Días después, dejó su puesto como CEO de la compañía que había convertido en una de las empresas más poderosas del mundo tecnológico.

La salida de Huang llevó además a Nvidia a abrir una investigación interna sobre el episodio. En Washington, el caso despertó nuevas preguntas sobre los controles destinados a impedir que los chips avanzados estadounidenses lleguen a China y sobre la posibilidad de que empresas intermediarias permitan eludir esas restricciones.

Megaspeed ahora intenta correrse de ese centro de gravedad. “Alice Huang oficialmente dejó Megaspeed con efecto el 30 de agosto de 2025 y actualmente no tiene ningún rol en la compañía”, afirmó la empresa, que evitó hacer comentarios sobre la vida privada de su exejecutiva.

Jensen Huang junto a Alice Huang

En el medio permanece la pregunta que convirtió una investigación empresarial en uno de los mayores escándalos de Nvidia: qué ocurrió realmente con la tecnología que salió de la compañía estadounidense y hasta dónde llegó la red construida alrededor de Megaspeed.

Agencias Reuters, AP y AFP