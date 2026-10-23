Melania Trump anunció que logró un alto el fuego en una ciudad ucraniana “al borde del desastre”

WASHINGTON.- La primera dama Melania Trump logró forjar una tregua humanitaria en la ciudad de Oleshky, en la región ucraniana de Kherson, en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, anunció la Casa Blanca el viernes.

El alto el fuego localizado está previsto para comenzar el jueves, y la primera dama estadounidense declaró en un comunicado que la situación allí está “al borde del desastre”.

Según la Casa Blanca, la primera dama inició las conversaciones y ella y un representante trabajaron directamente con los líderes rusos y ucranianos para definir los términos del alto el fuego.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, llegan a la ceremonia de firma de una orden ejecutiva en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 19 de octubre de 2026. JIM WATSON - AFP

“Oleshky es una ciudad en la línea del frente, al borde del desastre (...) Está claro que, sin mi intervención, habría sido imposible llevar ayuda humanitaria a la ciudad”, situada cerca del río Dniéper, declaró la primera dama en un comunicado.

El Kremlin afirmó que el calendario de tregua propuesta por Melania Trump en ciudad ucraniana de Oleshky está en fase de elaboración.

“Acogemos con satisfacción los esfuerzos de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, que realizó una contribución significativa a la coordinación de la operación humanitaria (...) Los militares trabajan actualmente en la coordinación del calendario del alto el fuego”, declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Por su parte, consultado sobre el tema, Donald Trump afirmó que “ambas partes” querían la tregua en Oleshky. “La primera dama Melania no participará en las conversaciones trilaterales sobre Ucrania, pero no es la peor idea que he oído”, respondió sobre las negociaciones. “Ella quiere salvar a los niños; ese es su objetivo. Ambas partes están cooperando con ella; está haciendo un buen trabajo”, celebró.

Melania ha puesto la ayuda de los niños en conflicto como uno de sus temas en agenda. A principios de este año, organizó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema. También le escribió personalmente al presidente ruso Vladimir Putin para reunir con sus familias a niños desplazados por la guerra.

Ciudad asediada

Bajo control ruso, Oleshky sufre una creciente escasez de alimentos y medicamentos. El río Dniéper es la línea de frente natural en esta región del sur de Ucrania, donde han ocurrido buena parte de los peores combates entre ambos países. No hay electricidad, calefacción ni agua corriente. Las rutas que salen de la ciudad están minadas y repletas de autos calcinados.

Ucrania y Rusia reconocen la crisis humanitaria en el lugar, pero se atribuyen mutuamente la responsabilidad de la situación, acusándose de obstaculizar las entregas de víveres y las evacuaciones.

Oleshky, que alguna vez fue una ciudad de unos 24.000 residentes, fue capturada por las fuerzas de Moscú el primer día de su invasión de Ucrania. Sus edificios fueron bombardeados e incendiados, y su infraestructura dañada. En junio de 2023, las aguas de la inundación anegaron la ciudad después de que la presa de Kajovka colapsara por una explosión que una investigación determinó fue probablemente causada por el ejército ruso. Cientos de residentes murieron.

Quienes quedan en la ciudad enfrentan la muerte por hambre o enfermedad mientras se avecina el invierno. Ucrania ha apelado repetidamente a un alto el fuego local para organizar evacuaciones. Rusia, que como potencia ocupante está obligada por el derecho internacional a garantizar que los civiles bajo su control tengan lo que necesitan para sobrevivir, no ha asumido ningún compromiso.

Los bomberos extinguen un incendio tras el ataque aéreo ruso en Járkov, Ucrania, el viernes 23 de octubre de 2026. Andrii Marienko - AP

Melania Trump indicó en el comunicado que líderes civiles de Ucrania y Rusia visitarán a los residentes de Oleshky para determinar el nivel de asistencia que requieren.

“Los residentes que deseen evacuar recibirán apoyo coordinado y transporte a su destino preferido”, dijo. “Anticipo que algunos querrán ir a Rusia, y algunos a Ucrania”.

Añadió que “una organización mediática estadounidense imparcial” acompañará y documentará a los equipos rusos y ucranianos sobre el terreno durante todo el proceso.

“Esto desempeñará un papel significativo para garantizar que los deseos de cada familia sean respetados fielmente”, señaló.

La agencia estatal de noticias rusa Tass citó a la directora de derechos humanos de Rusia, Yana Lantratova, diciendo que ha discutido la situación en Oleshky con su homólogo ucraniano, Dmytro Lubinets. Lantratova no dio más detalles, diciendo solo que se divulgará más información “más adelante”.

Agencias AP y AFP