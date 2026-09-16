Meloni canceló uno de los “impuestos más odiados” y la acusaron de “demagogia electoral”

ROMA.– En una medida de alto impacto y evidentemente electoralista que agitó el avispero político, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, sacó un conejo de la galera y anunció este miércoles que eliminará ‌el denominado “bollo auto”, el impuesto de ‌circulación ⁠para 14,5 millones de autos y motocicletas a partir del año que viene.

Se trata de una medida que implicará un ⁠costo ⁠de más de 2000 millones de euros (2300 millones de dólares) ​para las arcas públicas del país, que ya se encuentran en una situación compleja ya que Italia tiene una deuda pública gigantesca, equivalente al 137% del PBI, que causó muchas dudas si será realmente factible más allá del año que viene.

“Hoy el gobierno cancela uno de los impuestos más odiados por los italianos”, anunció Meloni, que el 4 de septiembre pasado celebró con bombos y platillos el récord de longevidad de su gobierno –que superó a uno del expremier Silvio Berlusconi y se convirtió en el más largo y estable del país desde el fin de la Segunda Guerra Mundial–, pero en medio de muchas críticas en la calle por las pocas reformas realizadas en cuatro años, el estancamiento económico y los salarios bajos.

La premier italiana Giorgia Meloni a la salida del funeral de Estado de la política italiana Emma Bonino FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Su coalición de derecha, en efecto, se encuentra debilitada. Y el gran temor es que pueda ser derrotada en las próximas elecciones –que tendrán lugar el año que viene, aun no se sabe exactamente cuándo– por la unión de las fuerzas de oposición de centroizquierda.

La alianza de derecha de Meloni está siendo presionada sobre todo por el avance, según sondeos, del partido de extrema derecha, Futuro Nacional, del exgeneral Roberto Vannacci, que le está quitando votos a sus socios de Forza Italia y la Liga y que, al momento, ella rechaza sumar a la alianza.

Anuncio sorpresivo

Meloni anunció sin que nadie lo esperara la abolición del “bollo auto”, después de haber sido criticada por sus electores por no haber cumplido una de sus grandes promesas electorales, la de bajar impuestos. Lejos de esto, Meloni, primera mujer que llega al poder, siguió una política económica de rigor, ordenada según los dictados de la Unión Europea y en línea con su predecesor, el prestigioso economista Mario Draghi.

El fallecido expremier italiano Silvio Berlusconi en una imagen de 2013 Stefano Montesi - Corbis - Corbis News

La medida –auspiciada por sus socios de Forza Italia, el partido del fallecido Berlusconi– se aplicará a todas las moto y al 70% de los autos que circulan actualmente. Además, los italianos, que suelen tener más de un auto en sus familias, podrán beneficiarse de la abolición para un único vehículo debidamente asegurado.

“Hemos optado ‌por continuar con nuestra agenda de recortes fiscales, en línea con el enfoque ⁠que la centroderecha ha seguido en ocasiones anteriores”, dijo Meloni ‌en una rueda de prensa tras una reunión del ⁠Consejo de Ministros en la que ⁠se aprobó la abolición del impuesto.

Como son las regiones de Italia las que suelen recibir el dinero que entra a las arcas con el “bollo auto”, Meloni aseguró que no se les quitará esa entrada, sino que recibirán compensaciones o reembolsos de estos recursos. No obstante, varios gobernadores regionales, como el de la región Toscana, Eugenio Giani, pusieron el grito en el cielo y acusaron a la premier de “demagogia electoral”.

La medida beneficiará al 70% de los autos actualmente en circulación en Italia Gregorio Borgia - AP

“La demagogia electoral nunca había alcanzado en 80 años de República este nivel desconsiderado y de mal gobierno”, clamó Giani, que tildó de falsos los reembolsos anunciados por la líder de Hermanos de Italia. “Basta con leer el decreto para darse cuenta de que se prevé, tomando el ejemplo de Toscana, un reembolso por poco más de 100 millones de euros, privándonos de entradas por unos 350 millones”, afirmó.

Si bien el decreto indica que la medida se dará en 2027, Meloni aseguró que la abolición del “bollo auto” será “estructural”. Pero hay muchas dudas.