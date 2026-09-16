Un helicóptero cayó y se incendió en Los Ángeles: hay al menos un muerto

Un helicóptero cayó y se incendió este martes por la noche en Chatsworth, Los Ángeles, y murió al menos una persona que estaba en el lugar del impacto, según informó el Departamento de Bomberos de la ciudad (LAFD). El hecho ocurrió cerca de una zona donde, horas antes, un choque había dejado tres muertos y seis heridos.

La aeronave impactó contra una entrada para vehículos ubicada entre dos depósitos, sobre la avenida Mason al 9100. Según publicó Los Angeles Times, chocó contra varios contenedores de carga y una camioneta cercana también se prendió fuego. Ninguno de los dos edificios sufrió daños, mientras que la persona que murió aparentemente se encontraba en ese acceso.

Un helicóptero se cayó y se prendió fuego en Los Ángeles

Hasta el momento, no se sabe quiénes iban a bordo del helicóptero y el Departamento de Bomberos aún no informó detalles de la aeronave involucrada. Asimismo, una gran cantidad de policías y bomberos trabajaron en el lugar y finalmente lograron apagar el incendio. Ahora, la investigación de la caída quedará en manos de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.

En tanto, mientras buscaban otras víctimas, los rescatistas indicaron que no parecía haber sobrevivientes. El medio también informó que una cadena de televisión había perdido contacto con su propio helicóptero en la zona y había señalado que la aeronave que cayó era un helicóptero de noticias.

Horas antes de que se caiga el helicóptero, en esa misma zona se había registrado un choque entre un colectivo y una camioneta LA Times

El accidente anterior que había sucedido cerca de donde cayó el helicóptero tuvo lugar en el cruce de la calle Nordhoff y la avenida De Soto. Según indicó Los Ángeles Times, un colectivo circulaba hacia el este cuando una camioneta que avanzaba hacia el sur lo chocó de costado. El vehículo pequeño quedó incrustado en la parte de los pasajeros, por lo que los equipos de emergencia tuvieron que intervenir para rescatarlos.

Jennifer Middleton, vocera del LAFD, informó que los heridos fueron trasladados a un hospital de la zona. Sin embargo, no brindó detalles sobre la gravedad de sus heridas ni se había precisado cuántas de las víctimas viajaban en cada uno de los vehículos involucrados en el choque.

Otro accidente de helicóptero en California

En octubre de 2025, un helicóptero cayó en un estacionamiento de Huntington Beach, California, en un accidente que dejó cinco heridos. Dos de ellos viajaban en la aeronave y fueron rescatados entre los restos, mientras que los otros tres se encontraban en el lugar del impacto, tal como informó LA NACION.

En California, Estados Unidos, un helicóptero cayó a una cuadra de zona costera

El episodio ocurrió alrededor de las 14, en un estacionamiento. Los videos grabados por testigos mostraron cómo el helicóptero comenzó a girar, descendió rápidamente y golpeó una palmera antes de caer. Tras el impacto, algunas personas se acercaron a los restos. En el lugar trabajaron policías y bomberos para asistir a las víctimas y despejar la zona.

Las autoridades municipales señalaron que la aeronave estaba vinculada con un evento de autos y helicópteros. Al igual que en el caso de Chatsworth, en esa oportunidad, en las primeras horas posteriores al incidente no surgieron detalles respecto de si la aeronave se encontraba realizando tareas relacionadas con el evento cuando cayó ni se había informado la gravedad de las lesiones de los heridos.