Merz se aferra al cargo en medio de un terremoto político y la extrema derecha dice que ya es “el partido del pueblo”

BERLÍN.– En medio de un terremoto político por los avances de los extremismos, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, se aferraba al poder el lunes, después de que su partido conservador sufriera su peor derrota en unas elecciones regionales desde su fundación en 1945 y ‌de que los miembros de su coalición se ‌enfrentaran por ⁠su impopular programa de reformas.

El propio Merz calificó de “desastre” la derrota del domingo de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) en el estado nororiental de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, ya que su partido no superó por primera vez el umbral del 5% necesario para entrar en el Parlamento regional.

El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) quedó en primer ​lugar. Aunque no estuvo cerca de alcanzar ⁠la mayoría, es la segunda vez en un mes que el partido se situaba a la cabeza en unas elecciones regionales, lo que considera un impulso para alcanzar ​el poder a nivel nacional.

Merz observa a los medios de comunicación durante una conferencia de prensa en la sede de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), en Berlín, Alemania Markus Schreiber - AP

Un dirigente de la agrupación vaticinó el lunes que el canciller deberá dejar el poder antes de que termine el año tras sus reveses electorales, mientras que la copresidenta del partido, Alice Weidel, afirmó que su partido ya ha “reemplazado” a la CDU como “partido del pueblo”.

“El ocaso del canciller ha comenzado”, declaró Leif-Erik Holm, candidato de la AfD en el estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, que ganó las elecciones del domingo con el 38% de los votos.

El partido de Merz también perdió votos en unas segundas elecciones en el estado de Berlín, donde el partido de extrema izquierda ‌Die Linke –descendiente del partido comunista que en su momento gobernó Alemania Oriental– podría llegar al poder en coalición ​tras obtener la mayoría de escaños.

El futuro del canciller, en duda

Puede que los resultados del domingo no supongan un golpe de gracia para Merz, pero sus bajos índices de popularidad, sus reformas impopulares y el auge de la AfD han dejado su futuro en la cuerda floja.

Varios ministros presidentes conservadores se reunieron el domingo para hacer balance tras haber respaldado públicamente a Merz en una carta abierta la semana pasada.

“La reunión no tuvo que ver con una revuelta ni con una conspiración contra el canciller Merz”, declaró uno de los participantes en la reunión.

El copresidente de la AfD, Tino Chrupalla, junto al candidato del partido a ministro-presidente de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, en Schwerin, Alemania JOHN MACDOUGALL - AFP

“Sin embargo, hubo consenso en que el canciller ​debe ofrecer más resultados tras los difíciles resultados de la CDU en las elecciones regionales”, agregó

A los pocos minutos de conocerse los resultados el domingo, Merz -que lleva solo 16 meses en el cargo- prometió en unas declaraciones televisadas seguir adelante con su programa de reformas, que, según él, es vital para reactivar el ⁠lento crecimiento de la mayor economía de Europa y mantener su competitividad a nivel mundial.

“Estamos decididos a estar a la altura de las responsabilidades históricas a las que se enfrenta nuestro país. Se trata ni más ni menos que del futuro democrático” de Alemania, declaró Merz a periodistas.

Según el canciller, su gobierno ha mejorado la economía, que lleva años en crisis debido, principalmente, a la competencia china y a los precios altos de la energía.

Alice Weidel y Tino Chrupalla Britta Pedersen - dpa DPA

“Sabemos que todo esto aún no es suficiente. Sabemos que tenemos un grave problema de apoyo, que ya no conseguimos llegar a una parte importante de la población”, añadió Merz.

“Quiero hablar con los socialdemócratas, con los dos líderes del partido, sobre cómo vamos a seguir trabajando juntos. Pero seguir trabajando juntos es, en mi opinión, lo correcto”, afirmó el canciller refiriéndose a la coalición entre su partido y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), de centroizquierda.

Sin embargo, los miembros de su socio de coalición no respaldaron las palabras de Merz. Entre ellos se encuentra Manuela Schwesig, la popular ‌y actual ministra-presidenta de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, que ha criticado duramente las reformas de las pensiones del gobierno federal.

Schwesig afirmó que estaba “muy molesta” por las declaraciones de Merz. “Creo que, en realidad, se necesita más humildad por parte del canciller”, declaró a la cadena ARD.

Trago amargo

El partido AfD lidera las encuestas nacionales, pero se le ha impedido llegar al poder debido a la negativa de los demás partidos principales a colaborar con él, en el marco de una política conocida en Alemania como el “cortafuegos”, que ha sido objeto de un escrutinio cada vez mayor a medida que la AfD ha ido ganando fuerza.

La postura intransigente del partido en materia de inmigración ha llevado a algunas personas de origen inmigrante en Alemania a cuestionarse ‌su futuro.

“El hecho de que la AfD vaya en cabeza es un trago bastante amargo”, afirmó Yasmin Goudarzi, una investigadora en ciencias de la educación que asistió a un ⁠acto electoral organizado por una organización de inmigrantes en Schwerin, la capital de Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

Manuela Schwesig, ministra-presidenta de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, habla durante una conferencia, en Berlín Kay Nietfeld - dpa DPA

En Berlín, Die Linke encabezó las encuestas en unas elecciones regionales por primera vez, gracias ‌a una campaña para nacionalizar las viviendas de los propietarios privados y limitar los alquileres, en una línea similar al auge del alcalde de Nueva ⁠York, Zohran Mamdani.

“A partir de hoy, vamos a cambiar Berlín juntos”, dijo la candidata principal de Die Linke, Elif Eralp, ⁠de 45 años, hija de padres turcos de izquierdas que huyeron de un golpe de Estado en Turquía en 1980.

Elegido el año pasado con la promesa de llevar a cabo reformas para devolver el crecimiento a la estancada economía alemana, Merz ha tenido dificultades para ganarse a los votantes, ya que una serie de errores de comunicación no han hecho más que agravar el resentimiento por las impopulares reformas de las pensiones, los impuestos y la sanidad.

Miembros del SPD ofrecen una conferencia de prensa tras las elecciones del fin de semana, en Berlín Kay Nietfeld - DPA

La desilusión con su gobierno se ha cernido sobre las campañas tanto en Mecklemburgo-Pomerania Occidental como en Berlín, donde ‌los votantes se han centrado en el aumento vertiginoso de los costes de ​la energía y la vivienda.

Schwesig, a quien en ocasiones se considera una posible próxima líder nacional del SPD, probablemente se mantendrá en el poder en su estado.

“Sí, yo también me habría imaginado un resultado diferente porque, digamos, los alborotadores que votaron a la AfD claramente no prestaban atención en clase de historia”, afirmó Detlef Spelker, un transeúnte en Schwerin.

“Ya hemos estado en una situación similar antes, hace casi 100 años. Inflación, problemas de empleo, nadie tenía ‌dinero. Ya veremos qué nos depara ahora. No sé si cumplirán lo prometido”, agregó Spelker.

Agencias AFP, ANSA y Reuters