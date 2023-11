escuchar

MONTEVIDEO.- El músico británico Roger Waters, exlíder de Pink Floyd y reconocido activista propalestino, confirmó que viajará a Montevideo y será recibido por el expresidente uruguayo José Mujica, aunque denunció un “boicot” en su contra organizado por el “lobby israelí” luego de que distintos hoteles de Buenos Aires y la capital uruguaya se negaran a hospedarlo por su actitud frente a la guerra entre Israel y Hamas.

Waters, que esta semana se presentó en Brasil en su gira de despedida, tiene previsto actuar el viernes en Montevideo, y los próximos martes y miércoles en Buenos Aires. Pero según declaró a Página 12, los hoteles se rehúsan a darle una habitación.

“Me han cerrado la ciudad de Montevideo, no tengo ningún lugar dónde parar. Tengo que volar allí directamente el día del show”, afirmó, “furioso” con esta situación que, según dijo, le impedirá cenar el jueves con su “amigo” Mujica, como tenía planificado.

Sin embargo, horas después de que se publicara la entrevista, finalmente se confirmó que habrá un encuentro entre Waters y Mujica, según informó Magdalena Correa en el ciclo 12 PM (Azul FM) y confirmó el diario El País.

La reunión se dará el domingo 19 de noviembre, en la chacra de Mujica en en Rincón del Cerro, en las afueras de Montevideo, y en condición de una entrevista privada, siempre y cuando Waters consiga dónde quedarse hasta ese momento, informaron fuentes a TV Show.

“Estos idiotas del lobby israelí consiguieron cooptar a todos los hoteles en Buenos Aires y Montevideo y organizaron este boicot extraordinario basado en mentiras maliciosas que vienen contando sobre mí”, apuntó, en referencia a que distintas cadenas de hoteles, como Regency, Sofitel, el Faena y el Alvear se negaron a hospedarlo.

En el programa de radio 12PM, Correa aseguró que “se está evaluando” -aunque no reveló quién o qué organización- conseguir un alojamiento para Waters y el grupo que lo acompañará en su visita a Uruguay. “Esto sucederá si finalmente la situación que se estaba dando con uno de los hoteles, que iba a recibir a la banda pero no al músico, continúa”, cerró.

Según supo El País, tanto el hospedaje como el trasporte vía áerea del británico corre por su cuenta y no por AM Producciones, la productora encargada de su vuelta el Estadio Centenario.

Días antes, el presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, Roby Schindler, y de la ONG judía B’Nai B’Rith en Uruguay, Franklin Rosenfeld, señalaron que el artista era un “propagador” de odio antijudío, en cartas dirigidas al Sofitel Montevideo y divulgadas en la red social X.

Schindler tildó a Waters de “misógino, xenófobo y antisemita”, mientras Rosenfeld amenazó con llamar en todo el mundo a evitar la cadena Sofitel si decidiera alojar al “artista antisemita”.

La polémica empezó cuando el artista mostró un cerdo inflable con la estrella de David en sus conciertos y en mayo lució un atuendo de estilo nazi en un show en Berlín. Días atrás, en una entrevista con el periodista estadounidense Glenn Greenwald, acusó a Israel de exagerar la magnitud del ataque del grupo islamista palestino Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre.

“Un gran héroe”

Si bien Waters actuó por primera vez en Uruguay en noviembre de 2018, no conoció a Mujica hasta el año pasado, cuando Saul Alvídrez, director del documental Chomsky & Mujica, los presentó a través una comunicación vía Zoom que el MPP publicó en su canal de YouTube.

“Estoy muy feliz incluso de estar en forma virtual, porque es un gran héroe para mí”, le dijo a Mujica, quien le agradeció respondiendo que él es “solo un paisano con algunas lecturas y muy porfiado”.

A su vez, Alvídrez reveló que el autor de “Another Brick In The Wall” sería el narrador del documental sobre el encuentro entre Noam Chomsky y Mujica. Si bien el proyecto aún no se terminó, sí se publicó un libro titulado Chomsky & Mujica: Sobreviviendo al siglo XXI, escrito por Alvídrez.

En 2018 y durante su primera visita a Uruguay, Waters recibió el reconocimiento de Visitante Ilustre de Montevideo y sobre el final de la ceremonia se tomó un momento para celebrar el trabajo del expresidente uruguayo. “Le agradecemos a Pepe Mujica, quien ha tenido la inteligencia y el corazón para sugerir que hay otra manera y es lo que llamamos comunidad; tenemos que aprender a actuar como una comunidad global y reducir esa fea brecha entre los hombres ricos y el resto de la humanidad”, comentó.

