Roger Waters busca hospedaje a días de aterrizar en Buenos Aires. Según pudo saber LA NACION, el Hotel Faena y el Hotel Alvear rechazaron alojarlo a poco más de una semana de los dos shows que dará en el estadio Monumental el 21 y 22 de noviembre.

Las razones no están claras y, de momento, los dos hoteles prefieren no hacer declaraciones de manera pública. No obstante, la posición sumamente crítica del músico inglés hacia el Estado de Israel podría estar detrás del rechazo de algunos sitios a su estadía.

El artista, de 80 años, deslizó hace unos días una teoría conspirativa sobre el ataque de Hamas a Israel del pasado 7 de octubre. “No sabemos si no fue una operación de falsa bandera y no sabemos si alguna vez tendremos una historia real”, dijo Waters en referencia a que el ataque del grupo terrorista palestino podría haber sido, en realidad, un auto atentado de Israel.

El músico sostuvo en una entrevista con el periodista Glenn Greenwald que los palestinos “están absolutamente, legal y moralmente obligados a resistir la ocupación desde 1967; es una obligación”. También se negó a definir como “crímenes de guerra” a los ataques que realizó Hamas.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) alertó hace dos meses de la llegada del músico británico. Su presidente, Jorge Knoblovits, mostró su preocupación por los “discursos de odio antisemitas” que, afirma, divulga Waters.

“La Argentina es un país particular, especialmente distintivo. La matriz de convivencia que tiene no la tiene casi ningún país del mundo. El INADI articula estas cuestiones junto con la DAIA y otras comunidades, para que nuestra convivencia no esté alterada por ningún factor, en este caso como Roger Waters, que es un propagador del discurso de odio”, dijo Knoblovits en un encuentro que realizó la DAIA junto al INADI en septiembre.

Durante el encuentro, el presidente de la DAIA advirtió que “si Roger Waters comete un delito en la Argentina, va a tener las consecuencias que correspondan”. En caso de que sucediese, el titular de la entidad consideró que “tiene que ser detenido y sometido a proceso como cualquiera”.

El artista se encuentra en Brasil, ya que este domingo brindará un show en San Pablo. Luego, el próximo viernes tocará en el estadio Centenario de Montevideo (Uruguay) antes de aterrizar en la Argentina. Luego, dará dos recitales en Chile y uno en Perú, Costa Rica, Colombia y Ecuador.

