Miles de inmigrantes huyen de Sudáfrica tras un ultimátum y crece el temor a una nueva ola de violencia xenófoba

CIUDAD DEL CABO.- Miles de sudafricanos salieron este martes a las calles para reclamar la expulsión de los inmigrantes sin papeles, en una jornada que marcó el punto más alto de una campaña impulsada por grupos antiinmigración y que ya provocó la salida de más de 25.000 extranjeros por temor a sufrir ataques.

Las marchas coincidieron con el ultimátum del 30 de junio, una fecha fijada sin respaldo legal por esas organizaciones para exigir que quienes permanecen de manera irregular abandonaran el país.

Una manifestante baila mientras marcha con otros EMMANUEL CROSET - AFP

Las principales movilizaciones tuvieron lugar en Johannesburgo y Durban, donde miles de personas avanzaron por el centro de las ciudades. Algunos grupos estuvieron encabezados por hombres que portaban bastones y escudos tradicionales zulúes. La policía informó que hubo algunas detenciones por saqueos, aunque sostuvo que las manifestaciones “siguen siendo en gran medida pacíficas”.

Las consignas apuntaron directamente contra los inmigrantes en situación irregular. “¡Dejen de esconder a los extranjeros ilegales! ¡Dejen de emplearlos y de alquilarles viviendas!”, decía uno de los carteles exhibidos durante la protesta en Durban. Los grupos antiinmigración también amenazaron con una “parálisis nacional” si el gobierno no respondía a sus reclamos.

Entre los manifestantes predominó la idea de que la inmigración irregular agrava los problemas económicos del país. Brightness Gumbi, una comerciante de 48 años que participó de la marcha en Durban, dijo: “Me resulta difícil alquilar una vivienda porque los precios son muy altos y los extranjeros en situación irregular pueden pagarlos porque venden drogas a nuestra población”. Esos grupos responsabilizan a los inmigrantes sin presentar pruebas por el desempleo, la delincuencia y el deterioro de los servicios públicos.

El locutor de radio sudafricano y líder de grupo Ngizwe Mchunu (C) revisa su teléfono mientras encabeza una manifestación EMMANUEL CROSET - AFP

El presidente Cyril Ramaphosa recibió el lunes por la noche a algunos dirigentes de las protestas. Les garantizó el derecho a manifestarse, pero reclamó que las movilizaciones fueran pacíficas. Además, advirtió que “la inmigración ilegal no es la causa de nuestras dificultades sociales y económicas”, aunque reconoció que existieron fallas en el control fronterizo. También sostuvo que algunos grupos aprovechan el tema para impulsar sus propias agendas políticas.

Las autoridades desplegaron efectivos en distintos puntos considerados de riesgo ante la posibilidad de nuevos episodios de violencia. En 2008, Sudáfrica vivió una de las peores olas de violencia xenófoba, con más de 60 muertos entre ciudadanos sudafricanos y extranjeros. Desde entonces se registraron nuevos estallidos esporádicos contra comunidades migrantes.

Protesters march against illegal immigration, in Johannesburg, South Africa, Tuesday, June 30, 2026. (AP Photo/Themba Hadebe) Themba Hadebe - AP

El temor a una repetición de esos hechos aceleró la salida de miles de personas. Más de 25.000 ciudadanos de Malaui, Zimbabue, Mozambique, Nigeria y Ghana abandonaron Sudáfrica en las últimas semanas. Muchos viajaron en autobuses organizados por sus gobiernos o por las autoridades sudafricanas, mientras otros escaparon por sus propios medios.

Uno de ellos fue Peter Madsoan, un albañil malauí de 45 años. Mientras esperaba un autobús en Durban, explicó por qué decidió regresar a su país. “Decidí irme para evitar que me atacaran. Soy el sostén de mi familia en Malaui y es mejor irme que morir en Sudáfrica”, aseguró.

Nigeria y Ghana ya repatriaron a casi 2000 ciudadanos en vuelos financiados por sus gobiernos y anunciaron que organizarán nuevas evacuaciones. Malaui informó que más de 8000 personas regresaron en autobuses dispuestos por el Estado o por patrocinadores privados. Zimbabue y Mozambique también comenzaron procesos de repatriación.

Manifestantes persiguen a personas que creen que son extranjeros indocumentados EMMANUEL CROSET - AFP

Las organizaciones convocantes aseguran que rechazan cualquier forma de violencia, aunque mantienen su exigencia para que los inmigrantes sin papeles abandonen el país.

Agencias AP y AFP