Monitor de encuestas: qué se proyecta del duelo Lula vs. Flávio Bolsonaro en Brasil 2026

Las elecciones presidenciales en Brasil se llevan a cabo este domingo 4 de octubre y los ciudadanos que estén habilitados para votar pueden conocer qué se proyecta del duelo Lula vs. Flávio Bolsonaro en Brasil 2026.

Los candidatos con mayor intención de votos EVARISTO SA - AFP

El actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el opositor Flávio Bolsonaro son los que reúnen la mayor intención de votos del electorado, sin embargo ninguno de ellos obtendría un triunfo en primera vuelta.

Qué se proyecta del duelo Lula vs. Flávio Bolsonaro en Brasil 2026

La encuesta más recientes de Datafolha, que es encargada por el diario O Globo y fue publicada el jueves 1 de octubre, ubica a Lula da Silva en primer lugar, con 42%, y Flávio Bolsonaro, con 38%, de las proyecciones del electorado. La encuesta indica que ahora la diferencia entre ambos postulantes es de cuatro puntos, y se mantiene la brecha respecto del último relevamiento de la consultora.

Debido a que ninguno de los candidatos obtendría un triunfo en primera vuelta, se espera que la presidencia se defina en la instancia de balotaje o segunda vuelta, el 25 de octubre.

La encuesta de Datafolha se realizó en base a 2506 entrevistas entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre en todo Brasil, distribuidas en 152 municipios. El margen de error máximo para la muestra total es de dos puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.

Otro estudio de la encuestadora Quaest, publicado el lunes 28 de septiembre, mostraba una diferencia de cinco puntos entre ambos postulantes con Lula obteniendo 39%, y Bolsonaro el 34%.

Qué se elige en Brasil 2026

Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Los brasileros eligen presidente y vice y cargos legislativos Eraldo Peres - AP

Quiénes son los candidatos a presidente de Brasil en las elecciones 2026

Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero:

Candidato Partido Luiz Inácio Lula da Silva Partido de los Trabajadores (PT) Flávio Bolsonaro Partido Liberal (PL) Augusto Cury Adelante Ronaldo Caiado Partido Social Democrático (PSD) Romeu Zema Partido Novo Renan Santos Movimiento Missão Hertz Dias Partido Socialista de los Trabajadores Unificado Edmilson Costa Partido Comunista Brasilero Clariana Barao Democracia Cristiana Leonardo Avalanche Partido Renovador Laborista Brasileño Rui Costa Pimenta Partido de la Causa Obrera Wilson Grassi Demócrata Samara Martins Unidad Popular

Cómo se vota en Brasil 2026

En las elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales: la terminal de la autoridad de colegio electoral, en la que se identifica al votante y se le autoriza a votar, y la terminal del votante, en la que se registra numéricamente el voto.