Monitor de encuestas: qué se proyecta del duelo Lula vs. Flávio Bolsonaro en Brasil 2026
El sondeo más reciente muestra una diferencia de cuatro puntos entre los postulantes con mayor caudal de votos; quién se ubica primero y cuál es la tendencia respecto de las semanas previas
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Las elecciones presidenciales en Brasil se llevan a cabo este domingo 4 de octubre y los ciudadanos que estén habilitados para votar pueden conocer qué se proyecta del duelo Lula vs. Flávio Bolsonaro en Brasil 2026.
El actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el opositor Flávio Bolsonaro son los que reúnen la mayor intención de votos del electorado, sin embargo ninguno de ellos obtendría un triunfo en primera vuelta.
Qué se proyecta del duelo Lula vs. Flávio Bolsonaro en Brasil 2026
La encuesta más recientes de Datafolha, que es encargada por el diario O Globo y fue publicada el jueves 1 de octubre, ubica a Lula da Silva en primer lugar, con 42%, y Flávio Bolsonaro, con 38%, de las proyecciones del electorado. La encuesta indica que ahora la diferencia entre ambos postulantes es de cuatro puntos, y se mantiene la brecha respecto del último relevamiento de la consultora.
Debido a que ninguno de los candidatos obtendría un triunfo en primera vuelta, se espera que la presidencia se defina en la instancia de balotaje o segunda vuelta, el 25 de octubre.
La encuesta de Datafolha se realizó en base a 2506 entrevistas entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre en todo Brasil, distribuidas en 152 municipios. El margen de error máximo para la muestra total es de dos puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.
Otro estudio de la encuestadora Quaest, publicado el lunes 28 de septiembre, mostraba una diferencia de cinco puntos entre ambos postulantes con Lula obteniendo 39%, y Bolsonaro el 34%.
Qué se elige en Brasil 2026
Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
Quiénes son los candidatos a presidente de Brasil en las elecciones 2026
Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero:
|Candidato
|Partido
Luiz Inácio Lula da Silva
Partido de los Trabajadores (PT)
Flávio Bolsonaro
Partido Liberal (PL)
Augusto Cury
Adelante
Ronaldo Caiado
Partido Social Democrático (PSD)
Romeu Zema
Partido Novo
Renan Santos
Movimiento Missão
Hertz Dias
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado
Edmilson Costa
Partido Comunista Brasilero
Clariana Barao
Democracia Cristiana
Leonardo Avalanche
Partido Renovador Laborista Brasileño
Rui Costa Pimenta
Partido de la Causa Obrera
Wilson Grassi
Demócrata
Samara Martins
Unidad Popular
Cómo se vota en Brasil 2026
En las elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales: la terminal de la autoridad de colegio electoral, en la que se identifica al votante y se le autoriza a votar, y la terminal del votante, en la que se registra numéricamente el voto.