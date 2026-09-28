La última encuesta de Quaest: Lula, con 39%, y Flavio Bolsonaro, con 34%, para las elecciones Brasil 2026

Por la proximidad de las elecciones presidenciales en Brasil, que se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre, se conocen algunas tendencias de los votantes y la última encuesta de Quaest ubica a Lula da Silva, con 39%, y Flavio Bolsonaro, con 34%, de las proyecciones del electorado.

Los números que arrojan las últimas encuestas para Presidente en Brasil 2026

Las preferencias de los votantes son relevadas semanalmente y, en esta ocasión, se publicaron los datos de la encuestadora Quaest, que corresponden al lunes 28 de septiembre.

Qué dicen los datos de la última encuesta de Quaest

El trabajo de la consultora, que habitualmente es encargado por el diario O Globo, indica que en la primera vuelta el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva cuenta con un 39%, y Flavio Bolsonaro, con 34%, para los comicios del domingo.

Debido a que ninguno de los candidatos obtendría más del 50% de los votos válidos, se espera que la presidencia se defina en la instancia de balotaje o segunda vuelta, el 25 de octubre.

La encuesta indica que ahora la diferencia entre ambos postulantes es de cinco puntos, cuando en la semanas previas se llevaban apenas tres.

En tanto, en un escenario de balotaje, Quaest puntualiza que Da Silva y Bolsonaro obtendrían un 42% cada uno, marcando una paridad reñida entre ambos candidatos a ocupar el máximo cargo del Poder Ejecutivo.

Por su parte, la consultora Nexus publicó también este lunes 28 de septiembre, los datos de su más reciente relevamiento.

Allí se observa que el panorama electoral para las elecciones presidenciales sigue siendo competitivo en la primera vuelta. En el escenario principal simulado, Lula registra el 42% de las intenciones de voto, mientras que Flávio Bolsonaro aparece con el 37%.

Aquí también la diferencia es de cinco puntos entre ambos competidores y la brecha está dada, según la encuestadora, por un crecimiento de dos puntos del actual mandatario, mientras que el opositor se mantuvo con el mismo porcentaje de preferencias de las semanas previas.

Para una segunda vuelta, Lula obtendría el 46% de la intención de voto, frente al 44% de Flávio Bolsonaro.

Los electores deberán votar para presidente y vice este domingo 4 de octubre Eraldo Peres - AP

Qué se elige en Brasil 2026

Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Quiénes son los candidatos a presidente de Brasil en las elecciones 2026

Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero: