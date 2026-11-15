Multitudinaria protesta en Praga contra el plan del gobierno para reformar los medios públicos

PRAGA.- Cientos de miles de personas se manifestaron este domingo en la capital de República Checa contra un proyecto del gobierno para reformar el sistema de financiación de los medios públicos, al advertir que la iniciativa podría debilitar su independencia, someterlos a presiones políticas y poner en riesgo la libertad de prensa.

La concentración tuvo lugar en el parque Letná de Praga, un sitio emblemático de las movilizaciones que en noviembre de 1989 impulsaron la Revolución de Terciopelo y pusieron fin a más de cuatro décadas de régimen comunista. La protesta se realizó dos días antes del aniversario de aquel levantamiento y fue organizada por el movimiento ciudadano Un Millón de Momentos por la Democracia.

Los organizadores estimaron que unas 350.000 personas participaron de la movilización, una cifra que, de confirmarse, la convertiría en una de las mayores manifestaciones antigubernamentales de las últimas décadas. Según Mikulas Minar, presidente de la organización, la convocatoria superó la de una protesta de más de 200.000 personas realizada en marzo y podría convertirse en la mayor concentración desde 1989.

“Un gobierno electo tiene derecho a gobernar, pero no tiene derecho a hacer lo que le plazca ni a desmantelar las instituciones democráticas”, afirmó Minar ante la multitud. “Esto es solo un comienzo”, agregó.

Personas se reúnen durante una manifestación en apoyo a los medios públicos y para protestar por la gestión gubernamental de la legislación en el Parlamento, en Praga, República Checa Michal Turek - AP

El eje del rechazo es un proyecto que elimina la tasa mensual de 205 coronas checas (unos 9,26 dólares) que pagan los hogares para financiar la radio y la televisión públicas y traslada esos recursos al presupuesto estatal. La iniciativa contempla, además, una reducción de alrededor del 15% de los fondos que reciben actualmente las emisoras, un recorte que, según sus directivos, podría derivar en despidos, una menor producción de contenidos y la cancelación de programas.

Los críticos sostienen que el nuevo mecanismo dejaría a los medios públicos más expuestos a las decisiones presupuestarias del gobierno y, por lo tanto, a las presiones políticas. También advierten que la reforma podría reproducir el modelo aplicado en Hungría durante el gobierno de Viktor Orban, que impulsó la creación de un entramado de medios afines al poder, y los cambios promovidos en Eslovaquia por el primer ministro Robert Fico.

“Rechazamos el escenario eslovaco”, decía una de las pancartas desplegadas durante la marcha. “Manos fuera de los medios”, reclamaba otra. Entre los manifestantes había estudiantes, artistas, trabajadores de medios, jubilados y antiguos disidentes que firmaron la Carta 77, el documento que en la década de 1970 denunció las violaciones de derechos humanos bajo el régimen comunista.

People demonstrate in support of public media and to protest the government's handling of legislation in parliament in Prague, Czech Republic, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Michal Turek) Michal Turek - AP

La reforma avanzó en la Cámara baja del Parlamento el 24 de octubre, cuando la coalición gobernante limitó el tiempo de intervención de la oposición y consiguió que el proyecto superara su primera lectura en una votación realizada a las 4:36 de la madrugada. El procedimiento acelerado provocó fuertes críticas y nuevas movilizaciones. El 3 de noviembre, trabajadores de la radio y la televisión públicas realizaron una huelga de un día que restringió las emisiones y recibió el respaldo de sindicatos, universidades, estudiantes, iglesias y organizaciones internacionales de medios.

La preocupación también llegó al Parlamento Europeo, donde el miércoles se debatió la situación de la libertad de prensa y el Estado de derecho en República Checa. El comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, recordó que la legislación nacional debe garantizar que la financiación de los medios públicos responda a criterios transparentes y objetivos y asegure recursos adecuados, sostenibles y previsibles.

“Poniendo en peligro la seguridad nacional”

El gobierno del multimillonario primer ministro Andrej Babis, que regresó al poder tras la victoria electoral de su movimiento ANO el año pasado, defiende la reforma como una forma de aliviar la carga económica de los hogares y niega que vaya a afectar la independencia periodística. También acusa a los medios checos, tanto públicos como privados, de mantener una posición sesgada.

La coalición está integrada por ANO, el partido de extrema derecha y antiinmigración Libertad y Democracia Directa (SPD) y la formación euroescéptica Automovilistas por Sí Mismos. Babis prometió avanzar con el proyecto pese a las protestas, que también expresaron el rechazo de sectores de la sociedad a otras políticas de su gobierno.

El primer ministro de República Checa, Andrej Babis, en conferencia de prensa en Berlín Ebrahim Noroozi - AP

El primer ministro se enfrentó a las principales orientaciones de la Unión Europea en materia de medio ambiente y migración y rechazó comprometer recursos financieros checos para ayudar a Ucrania frente a la invasión rusa. Su administración también recibió críticas de aliados de la OTAN por no destinar suficiente presupuesto a defensa.

Durante la movilización, Minar advirtió sobre la influencia de sectores prorrusos en el gobierno y reclamó la renuncia del presidente del Parlamento, Tomio Okamura, líder del SPD, y del ministro de Defensa, Jaromír Zuna. “Mientras Putin amenaza a Europa, los prorrusos están socavando sistemáticamente la capacidad defensiva del Estado y poniendo en peligro la seguridad nacional”, afirmó.

Agencias AP y Reuters