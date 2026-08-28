Murió en Uganda el rey más joven del mundo a los 34 años: “Una pérdida incalculable”

El monarca más joven del mundo, Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi, quien había asmido en 1995 el trono de Tooro, en el oeste de Uganda, falleció en la noche del jueves último a sus 34 años.

“Es una pérdida incalculable”, afirmó el reino mediante un comunicado.

La corona ugandesa comunicó “con profunda tristeza y gran pesar el fallecimiento de Su Majestad el Omukama de Tooro, el rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV”, quien perdió la vida aproximadamente a las 22 del jueves.

Rukidi nació el 16 de abril de 1992 y se convirtió en rey a sus tres años, tras la prematura muerte de su padre, Patrick David Matthew Rwamuhokya Kaboyo Olimi III, el 26 de agosto de 1995. Por su corta edad fue reconocido como por los Premios Guiness por el récord al monarca reinante más joven.

El reino reconoció su labor en la lucha contra el SIDA Reino de Tooro

El joven rey recibió educación en el hogar durante varios años y luego accedió a distintos cursos internacionales. En 2013 se recibió como licenciado en administración de empresas en la Universidad de Winchester, en Inglaterra.

Entre sus logros, el reino destaca su labor en la lucha contra el SIDA, su colaboración en la “educación de las niñas y el empoderamiento de las mujeres en el Reino de Tooro y en África en general” y su rol como Embajador Mundial de la Paz de las Naciones Unidas en 2023.

A su vez, resaltó la expedición que lideró en 2022 para escalar la cordillera de Rwenzori, de 4.877 metros, con el “fin de concienciar sobre los efectos adversos del calentamiento global y las medidas para mitigarlos” y sobre la cruzada que encabezó en 2023, la primera cristiana en la historia de esa región, para “predicar ampliamente el Evangelio de Jesucristo en la ciudad de Fort Portal”.

Se desconocen las causas de su muerte Reino de Tooro

“Sus hazañas hasta la fecha han demostrado ampliamente que está listo, dispuesto y capacitado para trabajar desinteresadamente por el desarrollo sostenible de la humanidad. Su inquebrantable respeto y confianza en su Madre, Su Majestad la Reina Dra. Best, lo han convertido en un rey con los pies en la tierra, con demostraciones tangibles de muchos de los atributos positivos de los conocidos reyes bíblicos que gozaron del gran favor de Dios y de los hombres”, habían indicado desde el reino tiempo atrás.

Asumió el trono en 1995 Reino de Tooro

Por su parte, el primer ministro del reino, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, hizo un llamamiento a todos los habitantes para que “permanezcan unidos, tranquilos y en oración durante este momento tan difícil”.

“La continuidad de la Corona está asegurada. Su Majestad deja un Príncipe como heredero, cuya identidad se revelará formalmente en el momento oportuno, de acuerdo con las tradiciones y costumbres del Reino de Tooro”, afirmó.