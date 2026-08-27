Catástrofe en Nepal: qué se sabe de la causas del alud y el impacto que tuvo el cambio climático

BENGALURU, India.— La devastadora inundación repentina que azotó Nepal el miércoles probablemente fue causada por un enorme fragmento de glaciar que se desprendió y represó temporalmente un río, según investigaciones preliminares de científicos. Esto pudo haber provocado que el agua acumulada descendiera con una fuerza descomunal horas después, sugirieron.

Los científicos aún están recopilando información a partir de datos satelitales y terrestres para determinar con exactitud qué causó la inundación, que dejó al menos 359 muertos y más de 1300 desaparecidos, entre ellos extranjeros y peregrinos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó el miércoles sobre un derrumbe glaciar de magnitud 5,2 que provocó el arrastre de escombros río abajo, con consecuencias catastróficas para las comunidades. Indicó que su determinación se basó en datos de estaciones sísmicas cercanas, ondas sísmicas de largo período e imágenes satelitales.

“Una parte inferior de un glaciar se ha desprendido por completo”, dijo Jakob Steiner, geocientífico de la Universidad de Graz en Austria, actualmente radicado en Bangladesh. “Si observan las imágenes, es como si alguien hubiera cortado con un cuchillo enorme toda la parte inferior y esta se hubiera desprendido”.

Steiner afirmó que una masa de hielo glacial que cayera desde una gran altura podría haberse sentido como la explosión de una bomba, lo que provocó el caos que siguió.

Esta combinación de imágenes satelitales distribuidas el 26 de agosto de 2026 y publicadas por Planet Labs muestra una vista aérea del río Trishuli antes de la gran inundación del 23 de agosto de 2026 (arriba) y después de la inundación del 26 de agosto de 2026 (abajo) en Chappthoke, Nepal HANDOUT - 2026 Planet Labs PBC

Los científicos afirmaron que es demasiado pronto para establecer una conexión directa entre el calentamiento global y la catástrofe del miércoles. Sin embargo, señalaron que, a medida que la temperatura de la Tierra aumenta debido a actividades humanas como la quema de petróleo, gas y carbón, se incrementan las probabilidades de que ocurran este tipo de desastres, especialmente en la cordillera del Himalaya, que se está calentando considerablemente más rápido que muchas otras partes del mundo.

“Debemos ser cautelosos y no establecer una conexión todavía. Sin embargo, el aumento de las temperaturas está cambiando la región del Hindu Kush Himalaya y provocando el derretimiento de los glaciares”, afirmó Saswat Sanyal, especialista en reducción del riesgo de desastres del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, un grupo de investigación climática con sede en Katmandú.

Destrozos y heridos en Devighat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el jueves 27 de agosto de 2026 (AP/Niranjan Shrestha) Niranjan Shrestha - AP

Cientos de personas han perdido sus hogares en toda la región del Himalaya, y las autoridades informaron de daños a gran escala en infraestructuras críticas, incluidas represas hidroeléctricas, carreteras, edificios y puentes en la región.

El repentino aumento del nivel del agua no dio ninguna posibilidad de escapar

Según investigadores del grupo de investigación climática con sede en Katmandú, los niveles de agua en los ríos de la región afectada por las inundaciones aumentaron hasta 9 metros en 30 minutos como resultado del desprendimiento de glaciares aguas arriba.

“Fue una crecida enorme, una oleada de agua gigantesca que se produjo de repente”, dijo Sanyal.

Las evidencias preliminares sugieren que un gran volumen de hielo y rocas pudo haberse precipitado al Lhende Khola, un afluente del río Bhote Koshi. Los investigadores indicaron que el derrumbe pudo haber desplazado el agua y arrastrado sedimentos y rocas sueltas, produciendo una fuerte crecida río abajo. Los investigadores también están analizando si los escombros represaron temporalmente el río antes de que el agua acumulada se desbordara, intensificando así la inundación.

GIF Nepal

Steiner afirmó que la zona tiene un historial de desastres naturales de montaña. En 2025, inundaciones originadas por un lago glaciar azotaron el mismo valle, mientras que en 2024 se produjo una avalancha de hielo y rocas en otra parte de la zona. La región de Langtang, en general, también sufrió devastadoras avalanchas durante el terremoto de Nepal de 2015.

El cambio climático aumenta los riesgos en el Himalaya

Según los científicos climáticos, el Hindu Kush Himalaya se está calentando rápidamente, lo que provoca cambios importantes en los glaciares, la capa de nieve, el permafrost y las laderas de las montañas.

Las montañas albergan el mayor volumen de nieve y hielo fuera de las regiones polares. Más de 63.000 glaciares en la zona alimentan al menos 10 importantes sistemas fluviales asiáticos y garantizan la seguridad alimentaria, hídrica, energética y el sustento de miles de millones de personas.

Sin embargo, alrededor del 78% de la superficie glaciar, situada entre los 4.500 y los 6.000 metros sobre el nivel del mar, está altamente expuesta al calentamiento.

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“Lo que sucedió ayer es, lamentablemente, la nueva normalidad. La situación va a empeorar a partir de ahora”, dijo Steiner.

La última década fue el período plurianual más caluroso a nivel mundial desde que se tienen registros, y 2024 fue el año más cálido jamás registrado. Informes de las Naciones Unidas revelaron que, entre 2000 y 2019, los glaciares perdieron 267 gigatoneladas de hielo por año, lo que equivale aproximadamente a la masa de 46.500 pirámides de Giza.

En un mundo que se calienta, los informes proyectan la pérdida de hasta el 50% de todos los glaciares —excluyendo los de Groenlandia y la Antártida— para el año 2100, incluso si el calentamiento global se puede limitar a 1,5 grados Celsius (2,7 grados Fahrenheit).

Las políticas globales actuales sitúan a la Tierra en una trayectoria que la encaminará a un calentamiento de aproximadamente 2,8 grados Celsius (5 grados Fahrenheit) por encima de los niveles preindustriales para finales de siglo.

Una investigación realizada por un grupo con sede en Katmandú ha descubierto que los glaciares de estas montañas se están derritiendo a un ritmo acelerado, y que la tasa de pérdida de hielo se ha duplicado desde el año 2000.

El deshielo de los glaciares puede alimentar y agrandar los lagos glaciares, aumentando así el riesgo de inundaciones repentinas.

A medida que los glaciares retroceden, las rocas de las montañas, que antes estaban aisladas y sostenidas por el hielo, quedan expuestas a temperaturas más cálidas, lluvia y ciclos repetidos de congelación y descongelación. El permafrost —el suelo que ha permanecido congelado durante años— también puede descongelarse, debilitando las paredes y laderas rocosas.

Policías nepalíes observan mientras la maquinaria retira escombros tras inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, en Nepal, el 27 de agosto de 2026. (AP Foto/Niranjan Shrestha) Niranjan Shrestha - AP

“Aumentan las probabilidades de que el material comience a deslizarse desde las montañas”, dijo Steiner.

Sanyal afirmó que ese podría ser el tipo de efecto dominó que provocó lo sucedido el miércoles en Nepal: una avalancha o el derrumbe de un glaciar que se convierte en un flujo de escombros, el bloqueo de un río y una devastadora inundación repentina.

El rápido crecimiento y la falta de advertencias agravan el desastre

Steiner afirmó que aproximadamente el 10 % de la producción de energía de Nepal se concentra en el valle afectado por el último desastre. Añadió que las repetidas pérdidas plantean dudas sobre si se han tomado las medidas suficientes para instalar sistemas de alerta para residentes y visitantes tras inundaciones y avalanchas anteriores.

El paisaje del país ha sido durante mucho tiempo un gran atractivo para los turistas, y en los últimos años más de un millón de personas lo han visitado anualmente.

Los científicos afirman que unos sistemas de alerta temprana más robustos, una mejor vigilancia y un intercambio de información transfronterizo más rápido serán cada vez más importantes a medida que aumenten las temperaturas y los paisajes de montaña se vuelvan menos estables.

Personal de rescate traslada a una persona afectada por las inundaciones repentinas en Devghat, en el distrito nepalí de Nuwakot, el 26 de agosto de 2026 (Prakash Mathema/ AFP) PRAKASH MATHEMA - AFP

Pero la vigilancia de miles de glaciares, pendientes pronunciadas y valles fluviales a lo largo del arco del Himalaya es extremadamente difícil.

Y cuando se desencadenan desastres en cadena, puede que solo haya minutos para actuar.

“No tenemos horas”, dijo Sanyal. “A veces solo tenemos unos minutos para prepararnos”.

Steiner afirmó que ya se ha llegado a una “línea roja”, donde algunas regiones de Nepal son demasiado peligrosas para vivir.

“Esperábamos que desastres similares anteriores sirvieran de llamada de atención para los gobiernos de la región del Himalaya, pero resulta un poco frustrante que los daños nunca parezcan ser lo suficientemente terribles”, dijo Steiner.

“No soy muy optimista respecto a que a partir de mañana haya soluciones claras”, añadió. “Sabemos lo que se puede hacer, pero las distintas partes interesadas deben coordinarse para que las cosas sucedan”.

Agencia AP