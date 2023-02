Murió en un gimnasio y recién pudieron encontrarlo al día siguiente: su familia ahora exige respuestas

escuchar

Con 54 años, David Zamudio acostumbraba a ir al gimnasio. La actividad física y mantenerse en forma eran parte de sus pasatiempos. Siempre que salía de casa le informaba a su familia hacia dónde iba y cuánto demoraría, así que el pasado lunes 13 de febrero les dijo que asistiría a una clase a las 7 de la noche en su habitual gimnasio, ubicado en el barrio Coyoacán de Ciudad de México.

Se supone que no tardaría en regresar, pero pasó la medianoche y no apareció. “La última vez que hablamos con él fue a las 5 de la tarde. El gimnasio lo cierran a las 11 de la noche. Nosotros todo ese tiempo no supimos nada de él, obviamente, nos empezamos a preocupar, a llamarlo a su teléfono”, relató Pamela Zamudio, su hija, para el medio local Excélsior.

La familia del hombre que falleció en el gimnasio busca respuestas Facebook

La familia intentó buscarlo en el gimnasio, porque vieron que su camioneta estaba estacionada allí. Sin embargo, los trabajadores les impidieron ingresar: les aseguraron que adentro no había nadie.

“Hasta el otro día podíamos presentarnos cuando abrieran para ver las cámaras. Llegamos como a las 6 de la mañana a pedir acceso. Nos dijeron que teníamos que pagar. Queríamos saber si mi papá entró o dónde buscar”, añadió.

El gimnasio no quiso recibir el pago y tampoco las dejó entrar. Únicamente revisaron el casillero en el cual guardaba su ropa y notaron que estaba ocupado. La joven de inmediato contactó a uno de sus mejores amigos: “Le dije que él se metiera, que como hombre lo buscara en el baño y lo hizo”. Tendido en el suelo estaba Zamudio sin signos vitales. El personal de limpieza dijo que lo había encontrado antes de abrir las puertas.

¿Por qué murió?

Ahora, la familia tiene varias preguntas para el gimnasio de la marca Sport City. No se explican qué le pasó al asistir a clase, por qué se desplomó en el baño, por qué nadie lo vio y por qué los trabajadores estaban renuentes a ayudarles cuando solicitaron información. Además, piden que les muestren los videos de las cámaras de seguridad para reconstruir sus últimos pasos.

“Queremos saber si a lo mejor se infartó en la clase, si no supieron qué hacer o desde qué hora estaba dentro del baño”, explicó para el medio citado.

Mientras la Fiscalía de México asumió el caso y hace las primeras indagaciones, la cadena de gimnasios anunció que la sede en la que se produjo la muerte estará cerrada temporalmente.

El comunicado de Sport City

“Sport City brindará directamente a las autoridades la información que sea requerida, agradeciendo su comprensión al respecto”, señalaron en un comunicado. Se esperan los resultados de la autopsia para conocer las causas de la muerte del hombre.

El Tiempo (Colombia)