Murió Mathilde Favier, directora de Relaciones Públicas de Dior: “Amaba la vida con pasión”

El mundo de la alta costura está de luto tras confirmarse la muerte de Mathilde Favier a causa de un accidente de tránsito. La mujer se desempeñaba como directora de Relaciones Públicas de Dior, tenía 57 años y fue una figura relevante que llevó a la firma parisina a lo más alto en esta última década.

A través de un comunicado oficial que emitió Dior en su cuenta de Instagram, se dio a conocer la noticia que conmocionó a sus seguidores en la plataforma. “Dior lamenta profundamente anunciar el fallecimiento accidental de Mathilde Favier. En su calidad de directora de Relaciones Públicas, contribuyó de manera extraordinaria a la reputación de Christian Dior Couture gracias a su compromiso y elegancia”, empezó el texto que aparece en el feed, y continuó: “Fue una mujer excepcional; su alegría contagiosa, su talento y su lealtad resultaban ejemplares”.

El comunicado de Dior sobre la muerte de Favier (Fuente: Instagram - Dior)

Por su parte, Delphine Arnault, presidenta y directora ejecutiva de Dior, dijo: “Mathilde amaba la vida con pasión. Con su partida, Dior pierde a una profesional increíble y yo pierdo a una amiga leal. Su optimismo y su valentía despertaban admiración. Echaremos profundamente de menos su sonrisa y su talento. Hoy siento una profunda tristeza; mis pensamientos están con sus hijos, su madre, sus hermanas, su familia, sus numerosos amigos y el equipo al que tanto quería”.

Según explicitó Le Monde, Matilde viajaba con su esposo, el productor de cine Nicolas Altmayer, cuando tuvieron un accidente en la ruta. Los datos preliminares que brindaron las autoridades indicaron que la pareja intentó pasar a un coche y chocaron de frente con un camión.

Mathilde Favier y Nicolas Altmayer murieron en un accidente de tránsito en Francia (Fuente: ABDEL MAJID BZIOUAT/AFP)

El hecho ocurrió a las 16.00 del lunes 17 de agosto en el oeste de Francia, en el departamento de Deux-Sèvres. El fiscal adjunto de Niort, Nicolas Leclainche, abrió una investigación por homicidio vehicular para determinar las circunstancias exactas del accidente.

Bernard Arnault, director de la firma LVMH que integra a Louis Vuitton y Christian Dior, entre otras marcas de lujo, también se manifestó al respecto sobre la muerte de Favier: “Me entristeció profundamente conocer el trágico y repentino fallecimiento de Mathilde Favier, quien dedicó tantos años a poner su pasión, energía y talento al servicio de la Maison Dior. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y a sus seres queridos”.

Así despidió Bernard Arnault a Favier (Fuente: Instagram - Dior)

Del mismo modo, también se expresó el diseñador J.W. Anderson, que dijo: “Estoy profundamente desconsolado por el fallecimiento de Mathilde Favier. Todos le debemos mucho a su trabajo y a su dedicación. Ella irradiaba calidez y energía, y era la persona más positiva y estimulante que he conocido jamás. Mathilde era la viva encarnación de la elegancia y, en muchos sentidos, el espíritu mismo de la alta costura”.

Así despidió el diseñador Jonathan Anderson a Favier (Fuente: Instagram - Dior)

Mathilde Favier se unió a Dior en 2011 luego de abandonar Prada. A lo largo de su trayectoria trabajó estrechamente con embajadoras de la marca, como Natalie Portman, Rihanna y Jennifer Lawrence.

En 2024 publicó su libro Living Beautifully in Paris. Tenía dos hijos: Héloïse y Carlo, fruto de su exmatrimonio con el financista multimillonario Robert Agostinelli.