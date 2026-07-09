En fotos. Las argentinas en los desfiles de la Semana de Alta Costura de París

En París se llevó a cabo la semana de la Alta Costura Fall/Winter 2026-2027, donde las argentinas destacaron abajo y arriba de la pasarela
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LA NACION
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