En fotos. Las argentinas en los desfiles de la Semana de Alta Costura de París

El show de Alta Costura de Chanel, en su tradicional escenario: el Grand Palais, El diseñador Matthieu Blazy transformó el lugar en un gran bosque. Inspiró su colección, "Gaby and the Beanstalk", en un ejemplar de "Les Fées, Contes des Contes", de Charles Perrault, una obra hallada en la biblioteca de la mismísima Coco Chanel

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