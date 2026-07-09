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En fotos. Las argentinas en los desfiles de la Semana de Alta Costura de París

En París se llevó a cabo la semana de la Alta Costura Fall/Winter 2026-2027, donde las argentinas destacaron abajo y arriba de la pasarela

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Sofía Achával, Romina Lanaro y Mica Argarañaz
Sofía Achával, Romina Lanaro y Mica Argarañaz
La argentina Sofía Achával fue una de las invitadas al exclusivo desfile de Giorgio Armani Privé, en la Semana de Alta Costura en París
La argentina Sofía Achával fue una de las invitadas al exclusivo desfile de Giorgio Armani Privé, en la Semana de Alta Costura en París @sofia_achaval
La presencia de Sofía Achával en la primera fila del show de Giorgio Armani Privé FW 26/27
La presencia de Sofía Achával en la primera fila del show de Giorgio Armani Privé FW 26/27@sofia_achaval
Así vivió el desfile de Dior desde la front row. La responsable de la firma Ácheval es una de las figuras en los shows parisinos
Así vivió el desfile de Dior desde la front row. La responsable de la firma Ácheval es una de las figuras en los shows parisinos@sofia_achaval
La modelo Mica Argarañaz fue una de las elegidas por Jonathan Anderson para su segunda presentación con Dior en la Semana de Alta Costura de Paris
La modelo Mica Argarañaz fue una de las elegidas por Jonathan Anderson para su segunda presentación con Dior en la Semana de Alta Costura de Paris @jonathan.anderson
La modelo Mica Argarañaz en el desfile de Alta Costura de Dior
La modelo Mica Argarañaz en el desfile de Alta Costura de Dior
Otra de las elegidas por el director creativo fue la argentina Dalene Weber
Otra de las elegidas por el director creativo fue la argentina Dalene Weber@dalene_weber
La modelo compartió fotos del gran día. Así lucía el Museo Rodin, escenario del desfile de Dior
La modelo compartió fotos del gran día. Así lucía el Museo Rodin, escenario del desfile de Dior@dalene_weber
El detrás de escena del centro de la moda mundial: Dalene Weber en el backstage del show en la Semana de la Alta Costura de París
El detrás de escena del centro de la moda mundial: Dalene Weber en el backstage del show en la Semana de la Alta Costura de París@dalene_weber
Así mostró la argentina detalles de la nueva colección de alta costura del Jonathan Anderson, uno de los favoritos del momento, para Dior
Así mostró la argentina detalles de la nueva colección de alta costura del Jonathan Anderson, uno de los favoritos del momento, para Dior@dalene_weber
La modelo de LoManagement y un diseño escultórico en el desfile de Ashi Studio
La modelo de LoManagement y un diseño escultórico en el desfile de Ashi Studio @ashistudio
Con nervios y en el backstage. Así vivió la modelo el partido de la selección argentina contra Egipto
Con nervios y en el backstage. Así vivió la modelo el partido de la selección argentina contra Egipto @daleneweber
Una de las celebrities que siguió el desfile de Dior desde la primera fila fue la actriz de "Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette", Dree Hemingway
Una de las celebrities que siguió el desfile de Dior desde la primera fila fue la actriz de "Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette", Dree Hemingway@dreelouisehemin
Grace Gummer, la hija de Meryl Streep, también fue parte de la pesentación. "Jonathan Anderson es un genio, gracias", expresó
Grace Gummer, la hija de Meryl Streep, también fue parte de la pesentación. "Jonathan Anderson es un genio, gracias", expresóDior
Las pasarelas de la Semana de Alta Costura de París también contaron con la presencia de la argentina Romina Lanaro. Así desfiló la modelo la colección de Chanel FW 26/27
Las pasarelas de la Semana de Alta Costura de París también contaron con la presencia de la argentina Romina Lanaro. Así desfiló la modelo la colección de Chanel FW 26/27
El show de Alta Costura de Chanel, en su tradicional escenario: el Grand Palais, El diseñador Matthieu Blazy transformó el lugar en un gran bosque. Inspiró su colección, "Gaby and the Beanstalk", en un ejemplar de "Les Fées, Contes des Contes", de Charles Perrault, una obra hallada en la biblioteca de la mismísima Coco Chanel
El show de Alta Costura de Chanel, en su tradicional escenario: el Grand Palais, El diseñador Matthieu Blazy transformó el lugar en un gran bosque. Inspiró su colección, "Gaby and the Beanstalk", en un ejemplar de "Les Fées, Contes des Contes", de Charles Perrault, una obra hallada en la biblioteca de la mismísima Coco Chanel@chanel
La modelo argentina Carla Ciffoni en el desfile Chanel FW26/27 en la Semana de la Alta Costura de París
La modelo argentina Carla Ciffoni en el desfile Chanel FW26/27 en la Semana de la Alta Costura de París
En el Grand Palais, el chileno Pedro Pascal, embajador de la maison Chanel
En el Grand Palais, el chileno Pedro Pascal, embajador de la maison Chanel Chanel
En la primera fila de la maison, también se lució su hermana Lux Pascal
En la primera fila de la maison, también se lució su hermana Lux Pascal Chanel
La protagonsta de "Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette", Sarah Pidgeon
La protagonsta de "Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette", Sarah Pidgeon Chanel
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