Saltar al contenido principal
LA NACION

Murió Ratko Mladic, el “Carnicero de Bosnia” condenado a cadena perpetua por genocidio

El exjefe militar de los serbios de Bosnia falleció a los 84 años en una prisión de la ONU en La Haya; había sido condenado por la masacre de Srebrenica, en la que fueron asesinados unos 8000 musulmanes bosnios

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Ratko Mladic, foto de archivo de 26 de julio 1995, fue arrestado por cargos de genocidio
Ratko Mladic, foto de archivo de 26 de julio 1995, fue arrestado por cargos de genocidioReuters

LA HAYA.– Ratko Mladic, el exjefe militar de los serbios de Bosnia condenado a cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, murió este jueves a los 84 años en un centro penitenciario de Naciones Unidas en La Haya, informó la cadena estatal serbia RTS. Un funcionario de la ONU confirmó posteriormente el fallecimiento.

Apodado el “Carnicero de Bosnia”, Mladic fue condenado por su papel en algunos de los episodios más atroces de la guerra de Bosnia (1992-1995), entre ellos la masacre de Srebrenica, en la que las fuerzas serbobosnias asesinaron a unos 8000 hombres y adolescentes musulmanes en julio de 1995.

La matanza, perpetrada en una zona que había sido declarada “segura” por la ONU, es considerada la peor atrocidad cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El general serbobosnio Ratko Mladic fue condenado por crímenes de guerra
El general serbobosnio Ratko Mladic fue condenado por crímenes de guerraGetty Images

Mladic estaba gravemente enfermo desde hacía meses y había sufrido un derrame cerebral en abril, según su familia.

Su muerte se produjo pocos días después de que la justicia de Naciones Unidas rechazara una solicitud de sus familiares y del gobierno serbio para trasladarlo a un hospital militar de Belgrado. En 2017, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia lo había condenado a cadena perpetua, una sentencia que fue confirmada en apelación en 2021.

Noticia en desarrollo

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. Las drásticas medidas de una de las ciudades más ricas de Asia para revertir el desplome de la natalidad
    1

    Singapur ofrece más de 55.000 dólares por hijo para intentar revertir su crisis de natalidad

  2. La pequeña ciudad que busca migrantes para frenar la caída de su población
    2

    La pequeña ciudad escocesa que busca migrantes para frenar la caída de su población

  3. Un helicóptero ultraligero chocó contra los cables de un teleférico en Italia, se incendió y terminó estrellándose
    3

    Un helicóptero ultraligero chocó contra los cables de un teleférico en Italia, se incendió y terminó estrellándose

  4. ¿Ya empezó la Tercera Guerra Mundial? Hay cinco razones para preocuparse
    4

    ¿Ya empezó la Tercera Guerra Mundial? Hay cinco razones para preocuparse