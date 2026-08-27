Murió Ratko Mladic, el “Carnicero de Bosnia” condenado a cadena perpetua por genocidio

LA HAYA.– Ratko Mladic, el exjefe militar de los serbios de Bosnia condenado a cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, murió este jueves a los 84 años en un centro penitenciario de Naciones Unidas en La Haya, informó la cadena estatal serbia RTS. Un funcionario de la ONU confirmó posteriormente el fallecimiento.

Apodado el “Carnicero de Bosnia”, Mladic fue condenado por su papel en algunos de los episodios más atroces de la guerra de Bosnia (1992-1995), entre ellos la masacre de Srebrenica, en la que las fuerzas serbobosnias asesinaron a unos 8000 hombres y adolescentes musulmanes en julio de 1995.

La matanza, perpetrada en una zona que había sido declarada “segura” por la ONU, es considerada la peor atrocidad cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El general serbobosnio Ratko Mladic fue condenado por crímenes de guerra Getty Images

Mladic estaba gravemente enfermo desde hacía meses y había sufrido un derrame cerebral en abril, según su familia.

Su muerte se produjo pocos días después de que la justicia de Naciones Unidas rechazara una solicitud de sus familiares y del gobierno serbio para trasladarlo a un hospital militar de Belgrado. En 2017, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia lo había condenado a cadena perpetua, una sentencia que fue confirmada en apelación en 2021.

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