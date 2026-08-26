Tanto en el país como en el extranjero, el respeto hacia Trump se transforma cada vez más en desafío

WASHINGTON.– Esta es una película de verano que ya hemos visto: el presidente Donald Trump hace exigencias. Cuando la otra parte no le da lo que quiere, intensifica la situación con amenazas grandilocuentes de castigos devastadores. La otra parte se rinde.

Salvo que Mark Carney, el primer ministro de Canadá, evidentemente no haya leído el guion. Su negativa a ceder ante el ultimátum comercial de Trump, incluso a costa de aranceles de represalia, dio un vuelco a la narrativa del segundo mandato del presidente. En lugar de rendirse, Carney está poniendo a prueba si la resistencia es una estrategia viable contra Trump.

La era de la capitulación que caracterizó el regreso de Trump a la presidencia podría estar llegando a su fin. Los líderes mundiales y las instituciones nacionales, al menos en algunos casos, muestran menos disposición a someterse a la voluntad de Trump. Los líderes europeos se negaron a unirse a su guerra con Irán. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó categóricamente su plan para Gaza. Los estados árabes del Golfo lo obligaron a abandonar sus planes de cobrar un peaje a los barcos en el estrecho de Ormuz.

Las universidades y los bufetes de abogados rechazan sus directivas en lugar de acatarlas. Los mercados de bonos se rebelan contra sus políticas fiscales. Incluso la cadena ABC, cuyo pago de 16 millones de dólares para resolver una demanda de Trump se consideró un ejemplo temprano de concesión al presidente, descubrió que no compró la paz y ahora está demandando a su administración por amenazar sus licencias de transmisión.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, desafió el ultimátum comercial de Donald Trump y se negó a ceder ante sus amenazas de aranceles Evelyn Hockstein - Pool Reuters

Nada de esto significa que debamos subestimar a Trump. Si bien sus índices de popularidad se encuentran en mínimos históricos o cerca de ellos, sigue siendo la figura más dominante del planeta, capaz de redefinir los términos del debate global en un instante con una publicación en redes sociales y sin temor a ejercer el poder de maneras que sus predecesores no lo hicieron.

Aún podría doblegar a Canadá e Israel mediante la fuerza de su personalidad, aranceles u otros medios. La Corte Suprema le dio vía libre una y otra vez para usar su autoridad ejecutiva como mejor le parezca, ya sea tomando el control de agencias independientes, construyendo su tan anhelado salón de baile o intentando restringir el voto por correo.

Derrotas internas

Y cada vez que alguien predice que los republicanos en el Congreso finalmente comenzarán a mostrar cierta independencia, demuestran que los pronosticadores están equivocados. Si bien últimamente se han resistido a su presión en algunos casos, la confirmación de Todd Blanche como fiscal general por parte del Senado dejó claro que aún domina el ala congresional de su partido.

Pero incluso entre los republicanos, hay algunas señales preocupantes para el presidente. Si bien logró castigar a varios legisladores republicanos prominentes a quienes consideraba desleales movilizando a su base MAGA para derrotarlos en las primarias del partido este año, los votantes republicanos rechazaron a los candidatos respaldados por Trump en 10 contiendas de nominación, incluidas seis solo en agosto. Las encuestas muestran que su apoyo entre los republicanos está disminuyendo.

El presidente estadounidense mantiene una fuerte influencia sobre el Partido Republicano, aunque candidatos respaldados por Trump perdieron 10 contiendas de nominación este año Mark Schiefelbein - AP

“Creo que las últimas semanas marcaron un punto de inflexión”, dijo Norm Eisen, exabogado de la Casa Blanca durante la administración Obama y fundador del Fondo de Defensores de la Democracia, quien ha librado múltiples batallas legales contra Trump. “Tanto en el país como en el extranjero, las fuerzas prodemocráticas y todos los demás se le están oponiendo con mucha más vehemencia”.

Entre otros asuntos, Eisen participó en litigios relacionados con el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, la ciudadanía por derecho de nacimiento, la Reserva Federal y el caso, finalmente desestimado, de un exatleta olímpico acusado de vandalizar el estanque reflectante del Monumento a Lincoln. En la medida en que se ha producido un cambio, Eisen afirmó que se debe en parte a los excesos de Trump. “Trump ha sido su peor enemigo”, declaró.

Trump y sus asesores rechazan esa valoración, por supuesto, y destacan su continua capacidad para influir en los acontecimientos. En una serie de publicaciones en redes sociales en los últimos días, el presidente se atribuyó el mérito de la disminución de los índices de criminalidad e insiste en que está ganando la guerra contra Irán. Cuestionó las encuestas que muestran su impopularidad y rechazó las noticias sobre sus recientes derrotas en las primarias.

La publicación de Trump rechazando las encuestas que no lo favorecen

“Las encuestas actuales son extraordinarias, y el ánimo en nuestro país nunca ha sido tan alto”, escribió . “Estamos ganando contra todos, incluido Irán, cuyo país se encuentra en una espiral descendente económica y militar”.

Afirmó que su apoyo es más sólido que nunca y aseguró que los candidatos republicanos que fueron derrotados a pesar de él nunca iban a ganar. “Los pocos que perdieron lo hicieron por lealtad”, escribió.

“Les era casi imposible ganar, pero me sentí obligado a apoyarlos porque, en mi opinión, eran buenas personas”.

El precio de la capitulación

Trump no tuvo que justificar sus derrotas cuando regresó a la Casa Blanca el año pasado. En sus primeros meses, parecía que estaba ganando en todos los frentes. Incluso sin un mandato contundente —ganó un segundo mandato con tan solo el 49,9% del voto popular— logró imponer su voluntad en toda la sociedad.

Dictó a las empresas privadas cómo debían tomar decisiones y a las universidades cómo debían impartir clases. Hizo que los programas de diversidad fueran tan perjudiciales que los empleadores de todo el país los abandonaron. Desmanteló agencias federales sin consultar al Congreso, se apoderó del Centro Kennedy y utilizó el poder del gobierno para perseguir a sus enemigos. Y en el proceso, logró presionar a otros para que acataran sus deseos. Bufetes de abogados, universidades, empresas de medios de comunicación y multimillonarios tecnológicos se desvivieron por mostrarle sumisión, modificando políticas para adaptarlas a sus intereses o aceptando acuerdos multimillonarios que él exigía.

Jacob Weisberg, autor de un nuevo libro que se publicará el próximo mes titulado “Perfiles de cobardía”, documentó la tendencia a la sumisión y afirmó que los incentivos han comenzado a invertirse y que ceder ante Trump ahora puede generar una costosa reacción adversa. “El precio de la capitulación aumentó”, declaró, citando como ejemplo la ola de críticas que surgió cuando la Universidad de Yale comenzó a negociar con la administración Trump .

Sin embargo, advirtió que no se debe exagerar la magnitud de los cambios. “Hay algunas señales, pero ya las ha habido antes y la gente se ha adelantado a los acontecimientos”, dijo Weisberg. “Creo que la situación empezará a mejorar en algún momento, y pienso que está relacionada con la popularidad de Trump. Siempre he pensado que cuando su popularidad baje de los 30, se empezará a observar un comportamiento diferente. Y hay algunos indicios de que eso está ocurriendo”.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se mostró más reticente a aceptar las exigencias de Trump, en una señal del creciente desafío de los líderes europeos al presidente estadounidense Evan Vucci - AP Pool

Hay indicios de que esto también está ocurriendo en el extranjero, al menos en Europa y, en menor medida, en Medio Oriente. Cuando Trump volvió a la presidencia el año pasado, los aliados de la OTAN cedieron a su presión y acordaron aumentar el gasto militar. Pero ahora se muestran más reacios a sus exigencias en todos los ámbitos, desde el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la izquierda, hasta la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la derecha.

“Para muchos de estos líderes europeos, plantarle cara es una buena estrategia política”, afirmó Matthew Kroenig, investigador sénior del Centro Scowcroft para la Estrategia y la Seguridad del Atlantic Council y exfuncionario de seguridad nacional durante los mandatos de tres presidentes de ambos partidos, incluido Trump. “Lo vemos con mayor claridad en España, pero también en otros lugares de Europa”.

Eso pareció cambiar a principios de año cuando Trump presionó para anexionarse Groenlandia, territorio danés y aliado de la OTAN. Trump incluso planteó la posibilidad de usar la fuerza militar para apoderarse de la extensa isla, lo que generó la posibilidad de una guerra interna en la OTAN. En lugar de intentar apaciguarlo, como habían hecho en el pasado, los líderes europeos se pronunciaron enérgicamente contra Trump, y algunos incluso enviaron un pequeño contingente de tropas a Groenlandia para realizar ejercicios militares y dejar clara su postura.

Los líderes europeos también comenzaron a mostrar una mayor resistencia a las exigencias de Trump, especialmente después de sus amenazas sobre Groenlandia ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

“Groenlandia fue un punto de inflexión, en parte porque supuso un ataque a la soberanía de la propia Europa, y los europeos empezaron a comprender en ese momento que la voracidad de Trump y sus exigencias no tenían fin”, declaró Jeremy Shapiro, exfuncionario del Departamento de Estado y actualmente miembro del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

Kroenig afirmó haber escuchado lo mismo de los líderes europeos. “Es un tema recurrente”, dijo. “Una cosa es decir que necesitamos invertir más en defensa, otra muy distinta es librar una guerra comercial. Pero que un aliado de la OTAN amenace con usar la fuerza militar contra otro aliado de la OTAN, eso sí que es cruzar la línea”.

A pesar de todo, señaló que los líderes europeos tampoco buscan un enfrentamiento con Trump y mantienen su compromiso de aumentar el gasto militar. “Parece que están apostando fuerte”, afirmó Kroenig. Y añadió que el canciller alemán Friedrich Merz, si bien critica la guerra contra Irán, permite que las fuerzas estadounidenses utilicen bases en el país.

“Doblegarnos para poder controlarnos”

El enfrentamiento con Canadá trae a la luz muchos de esos antecedentes. Ambas partes han intensificado la tensión en los últimos días. En un discurso en el que anunció la interrupción de las negociaciones la semana pasada, Carney afirmó haber advertido repetidamente que “Estados Unidos está intentando doblegarnos para poder controlarnos, y prometí que eso jamás sucederá”.

El martes, Trump denunció a Carney como un “primer ministro débil e ineficaz” y amenazó con cambiar el nombre del lago Ontario a lago América, ya que “no esperamos seguir haciendo muchos negocios con Ontario”.

Kush Desai, vocero de la Casa Blanca, afirmó que Trump le había ofrecido a Canadá un acuerdo atractivo. “Dado que gran parte de la economía canadiense depende de las exportaciones a Estados Unidos —que tiene una economía más de doce veces mayor y una población siete veces mayor—, la postura de Canadá no se trata tanto de desafío, sino más bien de una imprudencia a corto plazo”, declaró en un correo electrónico.

Líderes de todo el mundo están atentos. Shapiro afirmó que, en general, creen que ceder ante la agresión o los insultos de Trump solo fomenta más exigencias. Añadió: “Creo que Carney está sentando las bases de cómo responderán a futuras amenazas arancelarias de Trump”.