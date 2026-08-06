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Nació una cría de elefante asiático en Madrid: el emocionante momento en que la manada la recibió

La cría de Sumatra nació en el Zoo Aquarium de Madrid y se convirtió en un nuevo integrante de una especie catalogada en peligro crítico de extinción; los detalles y el video del nacimiento

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Así fue el nacimiento de una cría de elefante asiático: la manada la protegió desde el primer instante
Así fue el nacimiento de una cría de elefante asiático: la manada la protegió desde el primer instante

El Zoo Aquarium de Madrid celebró el nacimiento de una cría de elefante asiático de Sumatra, una subespecie considerada en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El ejemplar es especialmente significativo, ya que se trata de una especie que es única en Europa dentro del Programa de Conservación de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA).

El nacimiento ocurrió durante la tarde del martes y estuvo marcado por un parto de apenas veinte minutos, que se desarrolló en el recinto exterior del zoológico. La cría llegó al mundo mientras permanecía rodeada por las hembras del grupo familiar, que actuaron de inmediato para protegerla y acompañarla durante sus primeros momentos de vida.

La emotiva reacción de los elefantes tras el nacimiento

Las imágenes difundidas por el zoológico muestran cómo la madre da a luz de pie y la cría cae sobre el suelo de tierra del recinto. Tras el nacimiento, los integrantes de la manada se acercan rápidamente al recién nacido, emiten sonidos de alerta y lo rodean con sus cuerpos para resguardarlo. Con sus trompas, los adultos comienzan a estimularlo y ayudarlo a incorporarse, en un comportamiento característico de protección dentro de los grupos familiares de elefantes.

Así fue el nacimiento de una cría de elefante asiático en el Zoo Aquarium de Madrid (Captura: Instagram @zoo_aquarium_madrid)
Así fue el nacimiento de una cría de elefante asiático en el Zoo Aquarium de Madrid (Captura: Instagram @zoo_aquarium_madrid)

Durante las próximas semanas, la presencia de la cría ante los visitantes dependerá de su evolución y de las necesidades de descanso y adaptación junto a su madre. Por el momento, el equipo del Zoo Aquarium de Madrid priorizará el bienestar del pequeño ejemplar y su vínculo con el grupo antes de determinar cuándo podrá ser visto nuevamente en las instalaciones exteriores.

Sin lugar a dudas, el nacimiento representa un nuevo avance en los esfuerzos de conservación de esta subespecie de elefante asiático, cuya población se encuentra amenazada principalmente por la pérdida de hábitat y la fragmentación de los bosques donde vive en la isla de Sumatra, Indonesia.

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