Netanyahu denunció que quieren “robar las elecciones” mientras la participación ya es récord

JERUSALÉN.– El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, denunció este martes que “tres altos funcionarios” de un partido de mayoría árabe “están tratando de robar las elecciones”, en una jornada de votación con participación récord y marcada por una fuerte polarización, la primera desde el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Según Netanyahu, los tres fueron detenidos en el sur del país con sobres llenos de dinero. Las autoridades electorales precisaron que los arrestos se produjeron cerca de los domicilios de los implicados, que “aún no habían llegado a los centros de votación”, y que se trata de un “caso aislado” bajo investigación. La policía lo describió como un intento de soborno electoral.

En su primera declaración pública del día, Netanyahu compartió en X un artículo sobre el episodio y llamó a sus seguidores a movilizarse: “Votantes de derechas, queridos votantes del Likud, ante los intentos de socavar la integridad de las elecciones, debemos salir a votar en masa”. Los críticos del primer ministro sostienen que podría intentar sembrar dudas sobre la integridad del proceso, algo que su oficina desmiente.

Benjamin Netanyahu convocó a los votantes en el día de las elecciones

Para muchos israelíes, la elección tiene una importancia decisiva. Decenas de miles de expatriados regresaron al país solo para votar.

“Siento que este es el momento decisivo. Es ahora o nunca; de lo contrario, el país realmente ya no sobrevivirá”, dijo Eilana Zisblit, que volvió por primera vez a Israel tras casi 30 años en Canadá. “El país va en una dirección muy, muy mala. Tanto para los judíos y los árabes que viven aquí, como para los judíos que viven en el extranjero”, agregó la mujer de 55 años, quien votó por el bloque de Eisenkot.

Zipporah Bennett, jubilada de 85 años, afirmó que apoya a Netanyahu “porque tiene la experiencia de conducir al país por momentos difíciles”.

La gente hace fila en un centro de votación en Jerusalén Oeste durante las elecciones legislativas de Israel Saeed Qaq - JNA via ZUMA Press Wire DPA

La Comisión Electoral Central informó de que a las 14, 3,29 millones de israelíes, es decir, el 44,9% de los votantes inscritos, habían depositado su boleta, lo que representa la tasa más alta desde 1973, cuando se empezó recopilar el dato. Más de 7 millones de personas están habilitadas para votar, y decenas de miles de expatriados regresaron al país solo para hacerlo.

Las urnas cierran a las 22 (hora local). Las principales cadenas de televisión difundirán proyecciones apenas termine la votación, mientras que los resultados oficiales podrían tardar días.

Contienda reñida

Las últimas encuestas muestran a la coalición de derecha, extrema derecha y ultraortodoxos de Netanyahu prácticamente empatada con el bloque opositor encabezado por el centrista Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor. Ninguno de los dos sectores parece en condiciones de alcanzar los 61 escaños necesarios en la Knesset, de 120 bancas, lo que anticipa semanas o meses de negociaciones e incluso una eventual nueva votación. Si ninguno logra formar gobierno, Netanyahu podría seguir como primer ministro en funciones hasta nuevos comicios.

Los partidos de mayoría árabe, que representan alrededor del 20% de la población, podrían ser clave. Mansour Abbas, jefe del partido islamista Ra’am, afirmó al votar: “Nuestro voto cambiará el gobierno” y dijo esperar una participación superior al 70% en esas comunidades. Tras votar, Netanyahu aseguró que esos partidos reciben un apoyo “verdaderamente masivo”.

El ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, advirtió que, si la coalición oficialista pierde, “será el gobierno de Mansour Abbas”. Eisenkot ha descartado aliarse con estas formaciones, aunque algunos analistas prevén que podrían respaldar un gobierno en minoría para forzar la salida de Netanyahu.

Una ciudadana palestina de Israel emite su voto en las elecciones generales del país en un colegio electoral de Umm al-Fahm, Israel Mahmoud Illean - AP

Netanyahu, de 77 años y 19 como primer ministro, centró su campaña en la seguridad, en los golpes asestados a Hamas y Hezbollah y en su estrecha relación con el presidente estadounidense, Donald Trump. Prometió “terminar el trabajo” en Irán. Está sometido a un juicio por corrupción.

Eisenkot, de 66 años y exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, apostó por una campaña de tono más sobrio, centrada en la necesidad de superar la polarización política y reconstruir la cohesión social tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Su principal consigna fue “volver a unir a todos los israelíes”. Su bloque reúne a distintas figuras de la oposición, entre ellas los exprimeros ministros Naftali Bennett y Yair Lapid, el dirigente nacionalista Avigdor Liberman y el exgeneral Yair Golan.

Entre sus principales propuestas figura la creación de una comisión de investigación estatal independiente para esclarecer las fallas políticas, militares y de inteligencia que permitieron el ataque de Hamas, una iniciativa a la que el gobierno de Benjamin Netanyahu se ha resistido. En materia de seguridad, plantea desmantelar tanto la capacidad militar como la estructura de gobierno del grupo islamista en la Franja de Gaza en un plazo de 18 meses. Tras emitir su voto, Eisenkot advirtió sobre la trascendencia de la jornada electoral y afirmó que podría tratarse del “día más crítico desde la fundación del Estado de Israel”.

Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, emite su voto junto a su nieto, Noam Ben Horin, en un colegio electoral durante las elecciones generales de Israel en Herzliya Ariel Schalit - AP

Otros incidentes

En Tel Aviv, la policía detuvo a un hombre armado con un cuchillo que se acercó de forma amenazante al líder de izquierda Yair Golan. “La incitación y la violencia no nos intimidarán”, dijo Golan, quien cargó contra la “máquina de veneno” del primer ministro.

El partido Yashar, de Eisenkot, presentó una queja urgente por nueve incidentes en los que faltaban boletas, estaban dañadas o habían sido volteadas en las cabinas, y habló de un posible intento de sabotaje “sistemático y deliberado”. No obstante, el director general interino del comité electoral, Dean Livne, indicó que los reportes de irregularidades fueron muy inferiores a los de elecciones anteriores.

Los comicios se celebran en un contexto de creciente aislamiento internacional de Israel por su campaña en Gaza, que según las autoridades sanitarias dejó más de 74.000 palestinos muertos, y por la expansión de asentamientos y la violencia de colonos en Cisjordania. Unos 330.000 jóvenes votan por primera vez. En Tel Aviv, familiares de víctimas del 7 de octubre, en el que murieron 1200 personas y 251 fueron secuestradas, guardaron un minuto de silencio.

Agencias AFP, ANSA y Reuters