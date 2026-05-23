Francia le prohíbe la entrada al ministro de Israel que publicó el video con maltratos a los miembros de la flotilla

PARÍS.– Francia anunció este sábado que prohibió la entrada al país al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, por un video en el que se burla de los activistas de una flotilla de ayuda con destino a Gaza, atados y arrodillados, detenidos por soldados israelíes.

“A partir de hoy, Itamar Ben Gvir tiene prohibido entrar en territorio francés”, anunció en la red X el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noel Barrot.

Esta decisión fue tomada por “sus reprochables acciones hacia ciudadanos franceses y europeos” que formaban parte de la flotilla humanitaria. Añadió que, junto con Italia, también estaba pidiendo sanciones a nivel de la Unión Europea contra el ministro de extrema derecha.

Detención de los miembros de la flotilla

La prohibición francesa se produce tras la indignación mundial provocada por la publicación, el miércoles pasado, de un video de Gvir que mostraba el maltrato a los activistas extranjeros de la flotilla.

Más de 50 embarcaciones con ayuda humanitaria para los palestinos zarparon del puerto de Marmaris, Turquía, la semana pasada, en lo que los organizadores de la Flotilla Global Sumud describieron como el tramo final de su viaje hacia las costas de Gaza. Al menos 17 barcos fueron interceptados por la Armada israelí.

La flotilla buscaba sortear el bloqueo que Israel mantiene sobre Gaza desde 2007, restringiendo el movimiento de bienes y personas que entran y salen del enclave. Egipto también ha cerrado ocasionalmente el cruce de Rafah, que, antes de la reciente guerra, era el único cruce fronterizo que no estaba bajo el control de Israel.

Una activista herida es trasladada en camilla a su llegada a Estambul Emrah Gurel - AP

Los activistas detenidos fueron deportados de Israel. Algunos alegaron que fueron agredidos físicamente durante su detención, acusaciones que el servicio penitenciario israelí rechazó. Pero el video mostraba a Ben Gvir insultándolos mientras agitaba una bandera israelí.

Ben Gvir fue reprendido por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y también por Estados Unidos, el aliado más fiel de Israel. Netanyahu afirmó que su conducta “no se ajusta a los valores y normas de Israel”.

Un coro de denuncias

España también ha instado a la UE a sancionar a Ben Gvir, mientras que Gran Bretaña convocó al diplomático israelí de mayor rango en Londres a raíz del episodio. El canciller de Italia, Antonio Tajani, también repudió el episodio.

“Fuimos muy firmes, tras lo ocurrido con los activistas de la flotilla, con el ministro Ben Gvir. Y creo que incluso hoy el ministro de Relaciones Exteriores francés apoyó la postura italiana, a saber, la de sancionar cuanto antes al ministro de Seguridad Nacional, responsable de los despreciables actos que presenciamos en televisión el otro día", dijo este sábado el diplomático italiano.

Un activista de la flotilla muestra marcas tras su detención por la Armada israelí

Tajani se pronunció además a favor de “asegurar que Gaza pueda avanzar a la segunda fase tras la tregua: la reconstrucción, la reanudación de la vida normal y la llegada de ayuda humanitaria".

Asimismo, afirmó que se está intentando enviar señales a Israel “para que comprenda que hay un límite que no puede sobrepasar. Somos amigos de Israel, nunca lo hemos negado, pero ser amigos también implica ser sinceros". Incluyó en las declaraciones el repudio a la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania.

“Otros países se sumaron para poner fin a las acciones de los colonos. La ocupación de los territorios de la Autoridad Nacional Palestina también socava la estrategia de paz de dos pueblos, dos Estados“, señaló.

Tres integrantes chilenos de la flotilla arribaron este sábado al aeropuerto de Santiago desde Estambul, y añadieron sustancia a las denuncias.

Miembros italianos de la flotilla son recibidos por sus familiares a su llegada a Roma Cecilia Fabiano - LaPresse

Víctor Chanfreau, Claudio Caiozzi y Carolina Eltit denunciaron maltratos por parte de las fuerzas israelíes, y le reclamaron además al gobierno del presidente conservador José Antonio Kast por lo que entendieron fue una actitud demasiado pasiva de su Cancillería.

“El gobierno de Chile actuó pésimo, no sorprendiendo nuevamente”, se quejó Chanfreau, y calificó de “negligentes” las gestiones diplomáticas.

“Imagínense que un país cualquiera, que no sea Israel, secuestre en aguas internacionales a tres chilenos y los torture durante más de 60 horas", agregó. “Es evidente que ya se habrían quebrado las relaciones diplomáticas. Se ve que (a las autoridades de Chile) les importa más el dinero que cómo están sus ciudadanos alrededor del mundo”.

Una protesta contra la detención de los activistas de la flotilla en Milán PIERO CRUCIATTI - AFP

Un grupo nutrido de personas recibió a los chilenos con banderas palestinas, carteles, aplausos y sentidos abrazos por parte de los allegados más cercanos. “Gaza resiste, Palestina existe”, coreaban.

Sobre las condiciones de la detención, que duró casi tres días, Eltit denunció haber sufrido golpes y que fue “en condiciones precarias, sin papel higiénico, un baño para 190 personas, tirados al sol, amarrados de pies y manos".

“Todos lo pasamos muy mal; nos trataron como si no fuéramos humanos”, coincidió Caiozzi.

Agencias AFP, AP y ANSA