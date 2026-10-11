Netanyahu pide que se investigue a los soldados israelíes que participaron en el documental NAZA

JERUSALÉN (AFP).- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió este domingo una investigación contra los soldados israelíes que participaron de forma anónima en el documental NAZA y que acusaron al ejército de matar a numerosos civiles en Gaza.

Laureado en el festival de Venecia, el documental “Naza” se basa en los testimonios anónimos de 24 miembros del ejército y de los servicios de inteligencia israelíes.

En la cinta exponen cómo, según ellos, las fuerzas israelíes matan de forma intencionada a numerosos civiles durante sus bombardeos contra el movimiento terrorista palestino Hamas en la Franja de Gaza.

Según explicó su oficina, Netanyahu pidió al jefe del Estado Mayor, al jefe de los servicios de seguridad interior y a la fiscal del Estado que abran “una investigación exhaustiva sobre los participantes en el film NAZA y los lleven ante la justicia”.

“NAZA” es el acrónimo militar israelí que designa los “daños colaterales” estimados antes de cada bombardeo, según el documental, galardonado con el Premio del Jurado de La Mostra.

La guerra en Medio Oriente escaló luego de un ataque terrorista de Hamas en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023 ILIA YEFIMOVICH - AFP

Su proyección recibió una ovación de 25 minutos en Venecia, pero desató una tormenta política en Israel. Sus directores, Yuval Abraham y Rachel Szor, fueron acusados de “traición” por algunos ministros y se les amenazó con despojarlos de la nacionalidad israelí.

“Esta película cuenta un relato falso, engañoso y tendencioso, que difama al Estado de Israel y al ejército en todo el mundo”, dijo Netanyahu, según el comunicado.

El primer ministro también dijo que quiere proponer un proyecto de ley para “despojar de su ciudadanía a las personas que difamen a los soldados de Tsahal”.

El ejército israelí rechazó “tajantemente” las acusaciones recogidas en el documental y expresó sus dudas sobre la fiabilidad de los participantes anónimos.

En la franja de Gaza se reportaron al menos 74.000 muertes desde el inicio de la guerra por un ataque de Hamas OMAR AL-QATTAA - AFP

La guerra en la Franja de Gaza, lanzada en represalia por el ataque de Hamas en suelo israelí el 7 de octubre de 2023, dejó —hasta ahora— más de 74.000 muertos, según el Ministerio de Salud gazatí.

El ataque de Hamas, en tanto, dejó 1221 muertos, según cifras oficiales israelíes.