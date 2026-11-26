La candidata izquierdista del Frente Amplio a la presidencia del Gobierno español, Ada Colau, apuntó contra Santiago Abascal -líder del partido Vox-con una referencia sobre uno de sus aliados: el presidente, Javier Milei.

“Milei ha hundido la economía con la misma medida que usted hoy ha propuesto. No lo vamos a permitir”, mencionó Colau durante el último debate electoral de España, realizado este jueves.

Las palabras de Abascal en el último debate español

La referencia al mandatario argentino tuvo lugar luego de que mencionara un anuncio de José María Figaredo Álvarez-Sala, quien dijo este jueves que Vox planeaba recortar €112.000 millones del gasto público.

“Significa 11 veces los recortes que hizo Rajoy [en referencia al expresidente del Gobierno de España], con las consecuencias que tuvieron los servicios públicos de este país”, cuestionó Colau.

Fue entonces que trajo al debate el caso argentino. “Muy parecido a lo que hizo su amigo Milei. Justo hoy también ha salido la noticia de que la Argentina entra en recesión técnica”, profundizó Colau, y agregó: “Ha hundido la economía: cierre de empresas, destrucción de empleo, caída de los salarios, caída del consumo. Eso es lo que está haciendo su amigo Milei con la misma receta que el partido de Vox ha propuesto”.

El presidente Javier Milei, con el diputado y candidato presidencial Santiago Abascal Presidencia

En la misma frecuencia que Colau se pronunció Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno español y candidato a la reelección, quien señaló que lo que proponen Vox y su líder “es un recorte con la motosierra”, aunque “dicen que moderado”.

A su turno y sin mencionar al fundador de La Libertad Avanza (LLA), Abascal remarcó: “Basta a los impuestos abusivos por trabajar, por consumir, por comprar, por vender, por donar, por heredar y hasta por nacer, que los españoles nacen con una deuda como consecuencia de las políticas socialistas”.

Junto a Colau, Abascal y Sánchez también figura dentro de los aspirantes Alberto Núñez Feijóo, del centroderechista Partido Popular (PP). Núñez Feijoó es el mandamás del PP desde 2022 y fue previamente presidente de Galicia durante 16 años, donde obtuvo cuatro mayorías absolutas consecutivas. En 2023 el PP ganó las elecciones en votos y escaños, con 137 diputados, pero no consiguió la investidura.

La elección del próximo domingo 29 de noviembre no se trata de una elección presidencial directa, ya que los españoles elegirán las nuevas Cortes Generales -Congreso de los diputados y senadores- y, a partir de la composición del Congreso, se definirá quién podrá formar gobierno.

Para votar se encuentran habilitados 38,7 millones de electores, incluidos casi los 2,8 millones que viven fuera de España. En total, se elegirán los 350 diputados del Congreso y los miembros electivos del Senado.