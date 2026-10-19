Nicolás Keenan anunció que será papá junto a Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos

En una emotiva publicación de Instagram, Nicolás Keenan, jugador de Los Leones, anunció que será padre por primera vez junto a su novio Rob Jetten, actual primer ministro de Países Bajos. El jugador de la selección argentina de hockey, que participó en el último Mundial donde Los Leones lograron el bronce, está en pareja con el político neerlandés desde 2022 -oficializaron su relación dos años después- y siempre comparten su intimidad en las redes sociales.

El posteo de Rob Jetten y Nicolás Keenan

En un posteo que incluyó tres fotos, escribieron: “Alguien muy especial viene en camino. Nos vemos en 2027, chiquito. No existen palabras lo suficientemente grandes para dar las gracias a nuestra donante de óvulos, a nuestra gestante, Lisa, y a sus respectivas familias. Nada de esto sería posible sin ustedes”.

Rob Jetten, Lisa -gestante- y Nicolás Nicolás Keenan

La publicación, que generó un fuerte impacto en las redes sociales, también tuvo los testimonios de Jetten y Lisa. Por parte del dirigente político neerlandés, el foco estuvo puesto en la gestante que fue partícipe fundamental para lograr el anhelo de la pareja.

“Estamos inmensamente agradecidos con nuestra donante de óvulos, nuestra gestante y sus respectivas familias por ayudarnos a hacer realidad este sueño”, expresó Jetten.

El testimonio de la pareja y de Lisa, la gestante

En el mismo tono emotivo, Lisa empatizó con el sentimiento de Keenan y Jetten. “Mi familia y yo estamos inmensamente felices de poder contribuir a que el sueño de Rob y Nico se haga realidad”, dijo.

Quién es Rob Jetten

Rob Jetten es uno de los políticos de mayor ascendencia en Países Bajos. Líder del partido D66, quien celebró en octubre del año pasado su victoria en las elecciones contra la extrema derecha de Geert Wilders.

“Estoy increíblemente feliz de que fuimos el partido más votado en estos comicios. Se trata de un resultado histórico para el D66. Al mismo tiempo, siento una gran responsabilidad”, expresó el dirigente político, quien, también, estuvo en el centro de la escena por su romance con Nicolás Keenan, jugador de Los Leones y del club neerlandés HC Klein Zwitserland Heren.

Rob Jetten, líder del partido de centroizquierda D66 Peter Dejong - AP

Nacido en 1987 en la localidad de Veghel, estudióadministración pública en Nimega y trabajó en la empresa ferroviaria ProRail. Su periplo legislativo comenzó en 2017 como representante del partido D66.

En sus inicios, Jetten fue catalogado por la prensa local como un “robot” por su estilo rígido e impermeable durante las entrevistas. Con el correr del tiempo, tomó la crítica y adoptó una imagen más abierta y cercana a la población.

Rob Jetten y Guillermo Alejandro KOEN VAN WEEL - ANP

Tras la victoria en los comicios, el nuevo gabinete prestó juramento ante el rey Guillermo Alejandro en el Salón Naranja del palacio real. El gobierno de Jetten enfrenta un panorama complejo por su carácter minoritario.

Entre sus premisas de campaña, el partido D66 prioriza el apoyo militar a Ucrania, quien se encuentra en un conflicto bélico con Rusia. La razón de ello está orientada a la ideología de los partidos de izquierda, quienes critican estos planes por los recortes previstos en las áreas de sanidad y bienestar social. De esta manera, el hoy primer ministro de los Países Bajos tendrá la responsabilidad de dirigir las iniciativas sociales y políticas de su nación.