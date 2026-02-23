Quién es Rob Jetten, el nuevo primer ministro de Holanda que está de novio con un jugador de Los Leones

El líder del partido D66, Rob Jetten, asumió la jefatura de gobierno en los Países Bajos tras un intenso proceso electoral. A sus 38 años, el dirigente centrista ocupa el cargo de primer ministro más joven en la historia de la nación europea y su llegada al poder coincide con la gran repercusión de su vida privada en la Argentina, ya que mantiene una relación afectiva con un deportista de la selección nacional de hockey.

¿Quién es Rob Jetten?

Rob Jetten nació en 1987 en la localidad de Veghel, estudió administración pública en Nimega y trabajó en la empresa ferroviaria ProRail. Su carrera legislativa comenzó en 2017 como representante del partido D66. En sus comienzos parlamentarios, la prensa local lo llamó “Robot” Jetten por su estilo rígido durante las entrevistas. Con el tiempo, el dirigente adoptó una imagen más cercana y participó en programas de televisión populares.

Rob Jetten tiene 38 y se convirtió el primer ministro mas joven de la historia holandesa Peter Dejong� - AP�

Antes de su actual designación, integró el gabinete de Mark Rutte, quien hoy ejerce como secretario general de la OTAN. En esa etapa, Jetten impulsó un ambicioso plan ambiental. El paquete legislativo incluyó 120 medidas para reducir las emisiones de carbono en un 60 % hacia el año 2030. Su victoria en los comicios legislativos del 31 de octubre frente a la extrema derecha de Geert Wilders consolidó su posición como el nuevo referente del gobierno.

Rob Jetten es el líder del partido D66 JEROEN JUMELET� - ANP�

El nuevo gabinete prestó juramento ante el rey Guillermo Alejandro en el Salón Naranja del palacio real. El gobierno de Jetten enfrenta un panorama complejo por su carácter minoritario. La coalición integra al partido centrista D66, a los democristianos y al partido de centroderecha VVD. Estos tres sectores reúnen 66 de los 150 escaños en la Cámara baja del Parlamento.

Rob Jetten asumió como primer ministro de Holanda KOEN VAN WEEL� - ANP�

Esta debilidad numérica obliga al primer ministro a negociar cada ley con los legisladores de la oposición. En su primer mensaje oficial en la red social X, Jetten calificó su designación como un “enorme honor”. Su programa de gestión prioriza el gasto en defensa y el apoyo militar a Ucrania frente a la invasión de Rusia. Los partidos de izquierda critican estos planes por los recortes previstos en las áreas de sanidad y bienestar social.

La historia de amor de Rob Jetten y Nicolás Keenan

La relación entre el político y el atleta comenzó en el año 2022 a través de encuentros fortuitos. Nicolás Keenan, delantero de la selección argentina de hockey, vive en el país europeo por su actividad en el club HC Klein Zwitserland. Por razones de seguridad, las autoridades alojaron a Jetten en una vivienda situada en el mismo barrio del deportista. Los cruces frecuentes en el supermercado local dieron origen al contacto inicial entre ambos.

Rob Jetten y Nicolás Keenan comenzaron su relación en el año 2022 (Foto: Instagram @nicokeenan)

El vínculo creció mediante el uso de la red social Instagram. El actual mandatario envió un “Me gusta” a una publicación del jugador y este devolvió el gesto. Keenan relató los detalles de aquel comienzo en una entrevista para la TV Pública: “Es bastante gracioso, a él por un tema de seguridad lo tuvieron en una casa que estaba en mi barrio. Nos cruzábamos por el supermercado y... un poquito de amor moderno… Me tiró un like, le devolví el like y después, reacción, reacción”.

El deportista descubrió la relevancia de su pretendiente por el comentario de un integrante de su equipo. “Cuando me empezó a hablar, le pregunté a un compañero mío quién era y me dijo ‘no, bolu*** es un político holandés’”, recordó el integrante de Los Leones. La pareja oficializó el noviazgo en 2023 y el compromiso matrimonial llegó en noviembre de 2024. Jetten publicó un mensaje en sus redes tras el triunfo electoral: “Querido Nico, gracias por tu apoyo incondicional. Sin vos no puedo”. El argentino respondió con afecto: “Te amo Sr. Jetten”.

