Los Leones se quedaron con la medalla de bronce del Mundial tras vencer a Países Bajos

Los Leones demostraron que tienen un corazón gigante, que siempre creyeron y que podían voltear nada menos que al campeón olímpico, Países Bajos. La victoria por 2-1, que significó apoderarse de la medalla de bronce en el Mundial de hockey sobre césped, es el premio a un equipo que demostró que su hambre de gloria es incalculable. Porque además se trató del primer éxito en una Copa del Mundo ante los neerlandeses, con lo que accedieron al tercer lugar del podio al igual que en La Haya 2014. Todo gracias a un gol sobre la hora del capitán Matías rey, de 41 años, con el sexto mundial en la espalda... Nada podía resultar mejor.

Entonces, esta victoria además, reavivó lo que sucedió hace 12 años, cuando aquel equipo dirigido por Carlos Retegui atrapó el tercer puesto mundialista por primera vez, la primera de su historia tras vencer a Inglaterra por 2-0 y que fue un anticipo de lo que resultó el mayor logro que alcanzó el conjunto masculino en toda su historia: la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Los Leones demostraron que siempre estuvieron enfocado, más allá de la caída en las semifinales con Alemania, y que dejaron la piel en cada acción. Es por eso que en los primeros 15 minutos del partido resultaron de estudio y con la selección argentina intentando discutir el control. Desde la buena lectura del juego de jugadores como el capitán Matías Rey, Lucas Toscani y Bautista Capurro, presionó alto para no dejar prosperar a Países Bajos, que tuvo algunas buenas acciones de riesgo desde la experiencia de Thierry Brinkman, el capitán del conjunto neerlandés, y la habilidad de Floris Middendorp. Sin embargo, el equipo argentino que conduce Lucas Rey, demostró muy buena disciplina defensiva para evitar la caída del arco que defiende Tomás Santiago.

El primer gol de Los Leones

En el segundo período, en apenas 4 minutos los neerlandeses tuvieron una chance clara con un córner corto tras un mal control de Maico Casella. En la defensa posterior la selección argentina encontró respuestas en la garra de Matías Andreotti. La respuesta llegó de inmediato con un ataque rápido que encabezó Ibarra y después encontró un corto por intermedio de Lucio Méndez. La defensa de Países Bajos demostró toda su capacidad para evitar el potente disparo de Nicolás Della Torre.

En el tercer cuarto, el arranque mostró un escenario similar, aunque para el equipo argentino fue complejo tener control, porque tuvo un buen desempeño en la recuperación, pero perdió demasiado rápido la bocha como para poder atacar a Países Bajos que salió dispuesto a mostrarse con más agresividad.

Con un juego más abierto de ida y vuelta la selección argentina mantuvo lejos de su arco a Países Bajos, que poco a poco tuvo más dominio territorial, aunque sin poder concretar acciones, justamente porque el equipo argentino tuvo una alta contracción defensiva con Andreotti como estandarte.

Sin embargo, el conjunto nacional no se quedó sólo en su fortaleza en el último bloque, sino con la calidad de Tomás Ruiz y la voracidad ofensiva de Tomás Domene, la selección argentina tuvo la acción más clara del período que fue evitada por el arquero neerlandés.

El descuento de Países Bajos

Esa situación abrió el camino para que Los Leones rompan con la lógica dominante de Países Bajos y encontró el golpe en el momento justo, porque Facundo Zárate estuvo lúcido para asistir a Domene que demostró toda su capacidad para definir con categoría, poner el 1-0, y llegar a las 10 conquistas en esta Copa del Mundo, que lo tiene como el máximo artillero.

En el último cuarto del partido, apareció un guiño para el equipo argentino, porque Países Bajos se quedó sin Jorrit Croon por 10 minutos por un golpe sobre Thomas Habif. Esto le permitió al equipo de Lucas Rey tener más espacios y en la primera acción ofensiva Méndez Pin logró un desvío que fue tapado de manera espectacular por el arquero neerlandés.

Los locales no se detuvieron, a pensar de tener un jugador menos, y lograron el segundo córner corto que pudieron capitalizar tras una disparo de Janssen, que después encontró a Florit Middendort autor de un desvío para empatar el partido. La voracidad de Países Bajos quedó en evidencia porque no se refugió esperando que se cumpla la sanción y hasta logró marcar por Bijen, pero la conquista fue anulada por considerarse una acción peligrosa.

El gol de Matías Rey para la victoria

En los últimos minutos, Los Leones volvieron a encontrar a Domene tras un pase de Zárate y eso generó el segundo córner corto para el equipo argentino, que aprovechó la oportunidad porque el capitán Matías Rey tomó un rebote que sacó un bombazo para marcar el 2-1 con apenas 1m50 para el cierre del partido. Eso incluso, provocó que Países Bajos saque a su arquero por eso el equipo argentino tuvo una posibilidad clara con Ferreiro que no pudo resolver con justeza.

El sufrimiento fue total: a 4 segundos para el cierre Países Bajos encontró un córner corto sobre el que pidió sea revisada, aunque el reclamo no prosperó. Sin embargo, Países Bajos tuvo cuatro oportunidades de empatar por los cortos que sancionaron en contra por toques en los pies. Sin embargo, la garra de Los Leones y la disciplina defensiva dio sus frutos para terminar de imponerse por 2-1 lo que le permitió asegurar la medalla de bronce.