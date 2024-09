Nicolás Maduro le pidió al espíritu de Diego Maradona que “asuste” a Javier Milei: “Que no lo deje dormir”

Escuchar

En el marco del Congreso Mundial contra el Fascismo, Neo-fascismo y Expresiones Similares celebrado en Caracas, Nicolás Maduro volvió a cargar contra Javier Milei, en el marco de un conflicto diplomático entre ambos países que no cesa. Por un lado, el presidente argentino reconoce las elecciones del 28 de julio como democráticas, mientras que el mandatario venezolano tilda a su par de “fascista” y “nazi”.

En este contexto, Maduro volvió a cargar contra Milei durante el evento. Esta vez, le dejó un mensaje a Diego Armando Maradona, su amigo y quien fue muy cercano al chavismo, y le pidió que lo espante y no deje dormir al titular del Poder Ejecutivo argentino.

“Diego, ¿te pido algo? Hálale las patas a Milei cuando está dormido, preséntate en el cuarto y jálale las patas, Diego”, expresó. Además, al ver una imagen del ídolo argentino en el público aseguró: “Aquí está, con nosotros, el Diego de la gente. Cómo hace falta Diego para que le diga sus cuatro verdades”.

En tanto, Maduro buscó apoyo en el público, a quien le preguntó: “¿Les parece buena idea que les jale las patas?”. “Que no lo deje dormir chico, tanto daño que le hace al pueblo”, añadió.

Por su parte, el presidente venezolano aprovechó la ocasión y se dio un espacio para contar una anécdota personal con Maradona. Revivió el momento en el que el exfutbolista argentino le regaló un reloj valuado en más de 30.000 dólares.

“Me lo puse hoy porque me da suerte, miren. Este es el reloj Hublot que me regaló Diego Armando Maradona en el cierre de campaña en la avenida Bolívar en el año 2018. Era su reloj, y cuando me lo pongo, el Diego está conmigo”, señaló.

A su vez, Maduro también volvió a calificar a Milei de “fascista”, “nazi” y “error de la historia” durante su presencia en el congreso.

Diego Maradona junto al presidente venezolano Nicolás Maduro Archivo

Por qué Maduro adelantó la Navidad en Venezuela

Tal como informó LA NACION, Maduro anunció el adelantamiento de la Navidad en Venezuela para el próximo 1° de octubre. Lo confirmó durante una presentación en el canal oficialista Globo Visión, donde argumentó que es un “homenaje al pueblo combativo”.

“Es septiembre y ya huele a Navidad. En agradecimiento a ustedes, voy a decretar la Navidad para el 1° de octubre; llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad’', manifestó el presidente venezolano.

Sin embargo, no es la primera vez ya que lo mismo ocurrió en 2020, cuando impuso la Navidad para el 15 de octubre, con el objetivo de que la atención pública dejara de estar focalizada en las problemáticas que la pandemia de coronavirus provocaba en ese país.

Con información de AFP

