Nicolás Maduro se vuelca a la espiritualidad y se reúne con líderes religiosos

NUEVA YORK.– En menos de un año desde que las fuerzas estadounidenses derrocaron y capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro, su país ha recorrido un camino vertiginoso y ha pasado de ser un adversario a convertirse en un protectorado de Estados Unidos.

Recluido en una prisión de Brooklyn, el propio Maduro ha emprendido un viaje espiritual. Varias personas familiarizadas con sus circunstancias y experiencias en prisión, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a declarar ante la prensa, afirmaron que el expresidente ha dedicado buena parte de su abundante tiempo libre al estudio de textos religiosos y filosóficos.

El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores saludan tras su toma de posesión para un tercer mandato en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela Ariana Cubillos - AP

Maduro, que desde hace tiempo muestra interés por la espiritualidad, también se ha reunido con capellanes de la prisión, entre ellos un sacerdote y un rabino.

Maduro ha afirmado públicamente que tiene ascendencia judía. Se ha descrito como descendiente de una comunidad judía sefardí que emigró desde las Antillas Neerlandesas a Venezuela en algún momento del siglo pasado. Sin embargo, personas cercanas a él señalaron que no había manifestado interés por el judaísmo hasta su captura.

Durante su presidencia, Venezuela sufrió una escasez masiva de alimentos. Maduro también ha sido acusado de ordenar torturas contra detenidos, incluidos ciudadanos estadounidenses, en sus esfuerzos por mantenerse en el poder. Su equipo jurídico se negó a hacer comentarios para este artículo.

Maduro buscó atraer el voto de la comunidad cristiana evangélica de Venezuela, que ha crecido rápidamente. Católico practicante, desarrolló una estrecha relación con un sacerdote que compartía su ideología socialista. Maduro, su esposa, Cilia Flores, y su sucesora, Delcy Rodríguez, también eran seguidores de Sathya Sai Baba, un gurú místico indio ya fallecido.

Su interés por lo divino parece haberse profundizado durante su reclusión en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. La cárcel alberga a unos 1300 presos y desde hace años enfrenta problemas como la violencia y la escasez de personal.

El presidente venezolano Nicolás Maduro levanta el puño junto a su esposa Cilia Flores durante un mitin para conmemorar el 33 aniversario del fallido golpe militar de 1992 del difunto presidente Hugo Chávez contra el gobierno (1989-1993) de Carlos Andrés Pérez en Caracas PEDRO MATTEY - AFP

Maduro se encuentra alojado en una unidad por la que han pasado varios reclusos de alto perfil, entre ellos Sean Combs, Sam Bankman-Fried y Luigi Mangione. Pasa la mayor parte del tiempo leyendo, incluidos la Biblia y el Corán, según las personas familiarizadas con sus circunstancias en prisión.

Maduro, de 63 años, tiene previsto ser juzgado el próximo año por acusaciones de facilitar el tráfico de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, entre otros cargos. Su esposa, Flores, de 70 años, fue acusada en la misma causa.

Después de años de presionar a Maduro para que abandonara el poder, el presidente Donald Trump ordenó al Ejército estadounidense capturar al mandatario venezolano en una operación realizada el 3 de enero. Soldados de las fuerzas especiales llegaron por aire a Caracas, la capital de Venezuela, durante la noche, neutralizaron a los guardias de Maduro y detuvieron al líder y a su esposa. Ella también permanece recluida en el centro de detención de Brooklyn, aunque, a diferencia de Maduro, está alojada junto a la población penitenciaria general. Ambos se declararon inocentes de los cargos que enfrentan.

No está claro si el interés de Maduro por el judaísmo responde principalmente a inquietudes espirituales o intelectuales.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (izquierda), y Alex Saab posan juntos durante un acto conmemorativo del aniversario del golpe de Estado de 1958 que derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez, en Caracas, Venezuela, el 23 de enero de 2024 Jesus Vargas - AP

Sin embargo, la conexión entre la religión y el Estado judíos y las élites políticas latinoamericanas no es nueva. El presidente argentino, Javier Milei, es un estudioso asiduo de la Torá y visita Israel con regularidad. Varios otros líderes latinoamericanos de derecha, entre ellos el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, han establecido estrechos vínculos políticos con Israel sin pronunciarse públicamente sobre el judaísmo.

Durante su encarcelamiento, Maduro también ha perdido mucho peso, según las personas familiarizadas con su vida en prisión. En los últimos años seguía una dieta y, hasta su captura, respetaba el régimen conocido como dieta paleolítica, que busca reproducir los patrones alimentarios de la Edad de Piedra.

Sin embargo, la mala calidad de la comida en prisión parece haber acelerado su pérdida de peso, según dos personas familiarizadas con sus hábitos alimentarios. En los últimos meses, el expresidente se ha mostrado notablemente más delgado y se ha quejado de la comida, agregaron.

La salud de Flores, la ex primera dama venezolana, parece encontrarse en una situación más delicada.

Según documentos judiciales, Flores, que se estaba recuperando de una histerectomía cuando fue capturada en enero, recibió una prescripción de nitroglicerina para tratar dolores en el pecho y ha perdido dos dientes y más de 11 kilos.

Permaneció tres meses en régimen de aislamiento y, después de ser trasladada a la población penitenciaria general, sufrió los efectos del gas pimienta utilizado para dispersar una pelea entre reclusas.

Nicolás Maduro en la cárcel Instagram/@NicolásMaduro

Su equipo jurídico cree que pudo haber sufrido un infarto leve en julio. Duerme entre tres y cuatro horas al día.

Flores reveló esta información cuando solicitó su excarcelación, un pedido que fue rechazado por el juez que presidía entonces la causa, Alvin K. Hellerstein. El magistrado murió el mes pasado, a los 92 años, y otra jueza, Analisa Torres, quedó a cargo del caso.