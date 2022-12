No hablar de Navidad ni tomar alcohol con abstemios: los insólitos consejos del gobierno británico para las Fiestas

escuchar

LONDRES.- Las autoridades del Reino Unido pidieron a sus funcionarios que se refieran a las fiestas como “celebraciones festivas” y no como Navidad para respetar todas las religiones, además de que se les aconsejó no tomar alcohol si hay miembros del equipo abstemios, en un intento de promover la diversidad y la inclusión.

Funcionarios del gobierno aseguraron al medio británico The Telegraph que se les ha pedido que a los eventos de fin de año no se los debe relacionar explícitamente con la Navidad para evitar la exclusión de personas de otras religiones que no comparten esta festividad del cristianismo.

La reina consorte británica Camilla visita la comunidad Emaús en Bobby Vincent House en West Norwood, al sureste de Londres, que forma parte de Emaús SLC (Surrey, Lambeth, Croydon), el 13 de diciembre de 2022. KIRSTY O'CONNOR - POOL

Además, se les aconsejó que en caso de hacer reservaciones para celebrar el fin de año, se buscaran restaurantes que no sirvieran bebidas alcohólicas para no dejar de lado a los abstemios.

Las fuentes aclararon que esta directiva fue expresada solo a algunos funcionarios.

“Estamos en una situación en la que, en nombre de la inclusión, se permite a un miembro del personal dictar lo que otros miembros del personal pueden o no pueden beber”, dijo el funcionario a The Telegraph.

“Por supuesto, no debería esperarse que nadie bebiera alcohol en actos de trabajo y siempre debería existir la opción de bebidas sin alcohol para quienes no quieran o no puedan hacerlo. Pero me parece un paso demasiado lejos decir que nadie puede beber alcohol por las creencias de un miembro del personal”, agregó.

Un muñeco de nieve con el telón de fondo de la Torre Victoria en Westminster, en Londres, el lunes 12 de diciembre de 2022. Alberto Pezzali - AP

De acuerdo a otro funcionario que se comunicó con el medio británico, la decisión de las autoridades es un intento por evitar que se repita el escándalo del “partygate”, las reuniones celebradas en Downing Street entre 2020 y 2021, en aparente violación de las restricciones por el coronavirus entonces vigentes. Se trató de un evento navideño organizado por el personal del entonces gobierno de Boris Johnson, con él presente, cuando en Inglaterra todavía estaban prohibidas las reuniones empresariales y todo encuentro social.

La publicación de la famosa fotografía Johnson junto a una botella de champagne disparó una de las mayores crisis que lo condujeron al fin de su mandato. Tanto él como el actual primer ministro, Rishi Sunak, entonces ministro de Finanzas, fueron multados por su participación en la controversial fiesta.

Con este antecedente, las autoridades británicas aconsejan ahora que no haya alcohol en este tipo de celebraciones “en medio de la preocupación por el mal comportamiento de los funcionarios”, sostuvo la fuente al medio británico.

Boris Johnson con su entonces ministro de Hacienda, Rishi Sunak, durante una visita a una fábrica de cerveza DAN KITWOOD - POOL

De acuerdo al informe de la Administración Pública sobre “fe y creencias”, que enumera consejos para el comportamiento de los funcionarios públicos, ante la duda de si celebrar o no Navidad o si proponer planes que incluyan consumir alcohol, “la respuesta suele ser que hay que pensar las cosas en función de la preferencias de cada uno de los miembros del equipo e intentar ofrecer una serie de opciones y actividades a lo largo del año para que nadie se sienta excluido”.

“Así que, por supuesto, organice una fiesta de Navidad, pero piense en el lugar de celebración y tenga en cuenta que no todo el mundo consume alcohol”, detalla el texto.

El 53,5% de los funcionarios del servicio público son cristianos, mientras que el 35,7% aseguran no tener ninguna religión o creencia, según un sondeo de la Administración Pública. Después del cristianismo, la religión o creencia más frecuente es la musulmana, con un 3,5%.

