Nueva denuncia contra Brett Kavanaugh

Brett Kavanaugh, el juez acusado de agresión sexual Fuente: AP

Otra mujer dijo que fue blanco de una agresión sexual del juez de la Corte

16 de septiembre de 2019

WASHINGTON (AP).- Por lo menos tres precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos pidieron la destitución del juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh luego de que surgiera una nueva acusación en su contra sobre agresión sexual ocurrida cuando cursaba la universidad.

Kavanaugh fue confirmado en octubre del año pasado luego de unas emotivas audiencias en el Senado sobre otra acusación de abuso sexual durante sus años de escuela. The New York Times reportó que el magistrado enfrentó otra denuncia cuando asistía a la Universidad de Yale y que el FBI no investigó dicha acusación.

La denuncia más reciente es similar a la de su proceso de confirmación y fue presentada por Deborah Ramirez, una compañera de Yale que afirma que Kavanaugh se exhibió semidesnudo ante ella durante una fiesta.

Cuando el magistrado testificó ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado el año pasado, rechazó todas las acusaciones de conducta inapropiada.

La senadora Kamala Harris dijo que "Brett Kavanaugh mintió al Senado de Estados Unidos y sobre todo a los estadounidenses", y agregó en Twitter que "debe ser destituido".

Los demócratas son mayoría en la Cámara de Representantes, la cual tiene las facultades de destitución. Si la Cámara baja toma ese camino, se llevaría a cabo un juicio en el Senado, donde la mayoría es republicana, lo que hace improbable que Kavanaugh sea destituido.

Trump, que apoyó a Kavanaugh durante su controvertido proceso de confirmación, desestimó la acusación más reciente y dijo que era una "mentira".