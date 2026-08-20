Nuevo giro en el escándalo del profesor muerto en Cambridge: suspenden al académico que impulsó las denuncias de plagio

LONDRES.– Nathan Cofnas, el académico estadounidense que impulsó las acusaciones de plagio contra Jason Arday, el exprofesor estrella de Cambridge hallado muerto la semana pasada, fue suspendido por la Universidad de Gante, en Bélgica, mientras enfrenta una investigación disciplinaria por presunta discriminación.

Jason Arday

“Acabo de ser suspendido por la Universidad de Gante. Casi con certeza me despedirán”, escribió Cofnas en X. Horas antes había asegurado que la institución lo investigaba “por discriminar a Arday”. La universidad confirmó que lo apartó “como medida preventiva” mientras avanza una investigación disciplinaria preliminar, pero no explicó las razones y alegó la confidencialidad del expediente.

La medida introduce un nuevo giro en una historia que sacudió a Cambridge y que, tras la muerte de Arday, derivó en un debate nacional sobre racismo, controles académicos, cobertura mediática y políticas de diversidad, equidad e inclusión.

I was just suspended by Ghent University. They will almost certainly fire me.



The decision was made by rector Petra De Sutter, a former leader of the Green Party. — Nathan Cofnas (@nathancofnas) August 20, 2026

Cofnas ya era una figura controvertida: Emmanuel College, de Cambridge, había terminado su vínculo con él después de críticas por textos en los que sostuvo que, en una meritocracia, las personas negras desaparecerían de casi todos los puestos de alto perfil fuera del deporte y el entretenimiento. Él niega ser racista y mantiene una disputa legal con la institución.

El caso Arday había estallado semanas antes. Cofnas afirmó que una fuente de Cambridge lo contactó el 21 de julio por sospechas de plagio y luego sostuvo que encontró más de 100 pasajes copiados o reproducidos con cambios mínimos en la tesis doctoral del profesor. Después surgieron cuestionamientos sobre otros aspectos de su trayectoria, entre ellos supuestos récords deportivos y cifras de dinero recaudado para organizaciones benéficas.

Jason Arday con la antorcha olímpica para el tramo entre Sutton y Merton en Londres el 23 de julio del 2012 Joe Giddens - PA

Arday, que en 2023 se había convertido en el profesor negro más joven de la historia de Cambridge, admitió errores en sus primeros trabajos, pero rechazó que eso lo convirtiera en un falsificador. “Soy responsable de esos errores, pero lo que no soy es un mentiroso”, declaró. También sostuvo que sufría una campaña organizada para apartarlo y que parte del ataque tenía motivaciones raciales.

Cambridge primero describió las denuncias como una “vil campaña para socavar su credibilidad”, pero más tarde anunció una investigación sobre sus cualificaciones académicas, nombramientos honoríficos y posibles casos de mala conducta. Jesus College abrió un proceso paralelo. Arday renunció pocos días después y dijo que el costo personal del escrutinio se había vuelto demasiado alto.

El viernes siguiente, el académico de 41 años fue hallado muerto en su domicilio de Battersea, en Londres. La Policía Metropolitana calificó el fallecimiento como “inesperado”, pero no sospechoso. Su muerte provocó vigilias, homenajes y pedidos de investigación sobre el trato que había recibido. Más de 90.000 personas firmaron una petición impulsada por Good Law Project, el rector de Cambridge habló de una “vorágine racista” y el primer ministro Andy Burnham pidió reflexionar sobre cómo se había llegado a esa situación.

Homenajes tras una vigilia organizada por el grupo activista Stand Up to Racism en memoria del profesor británico Jason Arday en las escaleras de la National Gallery en Trafalgar Square Yui Mok - PA Wire DPA

A la vez, la propia universidad quedó bajo presión. Documentos y testimonios citados en las investigaciones indicaron que Arday no cumplía con algunos de los requisitos del cargo cuando fue contratado en 2023, en un momento en que Cambridge buscaba diversificar su plantilla. El episodio abrió una discusión incómoda: si la institución relajó sus criterios en nombre de la diversidad y, al mismo tiempo, si convirtió a Arday en un símbolo que luego dejó expuesto a un escrutinio excepcional.

La suspensión de Cofnas agrega ahora otra capa al caso. El académico que puso en marcha las acusaciones contra Arday queda bajo investigación por discriminación, mientras Cambridge todavía enfrenta preguntas sobre cómo contrató, defendió y después investigó a quien había presentado como uno de los grandes símbolos de su política de diversidad.

Agencias Reuters, AFP y AP