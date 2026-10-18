Nuevos disturbios en Italia: saqueos, destrozos y enfrentamientos con la Policía en el centro de Milán

Los disturbios volvieron a sacudir este domingo el centro de Milán, donde grupos de jóvenes encapuchados protagonizaron episodios de violencia, atacaron comercios y se enfrentaron a las fuerzas policiales en las inmediaciones de la catedral y otros puntos emblemáticos de la ciudad.

Los incidentes incluyeron el lanzamiento de petardos contra la Policía, destrozos del mobiliario urbano y saqueos de locales, en una nueva escalada de tensión en el marco de las protestas contra el alto costo de vida.

Assaltato Carrefour di Via Torino a Milano. pic.twitter.com/B93fHVols3 — Local Team (@localteamit) October 18, 2026

Uno de los focos más graves se registró en la vía Torino, donde alrededor de 1000 jóvenes volcaron cestos de basura, terrazas de bares, motos y bicicletas, además de romper las vidrieras de distintos comercios.

La violencia también alcanzó la Galería Vittorio Emanuele II y la plaza del Duomo, donde fueron atacados locales de comida rápida.

En otro episodio, un grupo irrumpió en un supermercado y agredió al guardia de seguridad que intentó detenerlos, incluso con un martillo de emergencia, según consignó Corriere della Sera.

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