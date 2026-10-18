Nuevos disturbios en Italia: saqueos, destrozos y enfrentamientos con la Policía en el centro de Milán
Uno de los focos más graves se registró en la vía Torino, donde alrededor de mil jóvenes volcaron cestos de basura, terrazas de bares, motos y bicicletas
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Los disturbios volvieron a sacudir este domingo el centro de Milán, donde grupos de jóvenes encapuchados protagonizaron episodios de violencia, atacaron comercios y se enfrentaron a las fuerzas policiales en las inmediaciones de la catedral y otros puntos emblemáticos de la ciudad.
Los incidentes incluyeron el lanzamiento de petardos contra la Policía, destrozos del mobiliario urbano y saqueos de locales, en una nueva escalada de tensión en el marco de las protestas contra el alto costo de vida.
Assaltato Carrefour di Via Torino a Milano. pic.twitter.com/B93fHVols3— Local Team (@localteamit) October 18, 2026
Uno de los focos más graves se registró en la vía Torino, donde alrededor de 1000 jóvenes volcaron cestos de basura, terrazas de bares, motos y bicicletas, además de romper las vidrieras de distintos comercios.
La violencia también alcanzó la Galería Vittorio Emanuele II y la plaza del Duomo, donde fueron atacados locales de comida rápida.
En otro episodio, un grupo irrumpió en un supermercado y agredió al guardia de seguridad que intentó detenerlos, incluso con un martillo de emergencia, según consignó Corriere della Sera.
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