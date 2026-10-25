Observó las cenizas de su padre bajo el microscopio y se llevó una sorpresa: “Estamos hechos de estrellas”

Tras la muerte de su padre en 2012, la artista visual Gabriela Reyes Fuchs buscó respuestas en la ciencia. Decidió colocar las cenizas del hombre bajo un microscopio en la Universidad Nacional Autónoma de México con el fin de encontrar algo de consuelo en la intimidad del laboratorio. Los especialistas de la institución pronosticaron una visión opaca y gris, pero el lente reveló un despliegue de colores vibrantes, formas y luces brillantes.

Aquella postal inesperada, similar a las imágenes capturadas por telescopios espaciales en nebulosas lejanas, transformó su perspectiva sobre la finitud humana. La artista sostiene ahora que aquella prueba visual confirma la teoría de que todos estamos hechos de estrellas, un concepto respaldado por figuras como Carl Sagan.

Observó las cenizas de su padre con un microscopio y se llevó una conmovedora sorpresa

Fuchs registró este proceso mediante videos y fotografías, y transformó el descubrimiento en una instalación artística titulada Dead Soon. La obra recorrió centros culturales de diversos países y puso en evidencia la conexión entre la materia biológica y el tejido universal. La fotógrafa explica que cada muestra resulta única, casi como una huella digital, ya que cada componente químico reacciona de modo distinto ante la observación microscópica. Esta búsqueda personal se convirtió en un método para procesar la ausencia y, con el paso del tiempo, derivó en la fundación de Innerstela, un proyecto destinado a ofrecer esta experiencia a terceros.

El servicio permite que las personas envíen pequeñas dosis de cenizas para recibir a cambio una imagen del microcosmos contenido en esos restos. Según relató al diario El País, el trabajo implica un proceso riguroso donde la artista selecciona el encuadre óptimo y elimina impurezas digitales.

La pieza final llega a manos de los interesados con un certificado de autenticidad y un formato de alta calidad. Si bien el costo por este trabajo alcanza los 1600 dólares, Reyes Fuchs asegura que gestiona mecanismos de patrocinio para asistir a personas sin recursos. Su intención a largo plazo apunta a colaborar con comunidades marcadas por duelos traumáticos, incluyendo víctimas de conflictos armados o familiares de personas desaparecidas.

Gabriela Reyes Fuchs imprimió las fotografías microscópicas de las cenizas de su padre y luego comenzó a trabajar en el mismo sentido con otras muestras que le enviaba la gente Ig / @innerstela

La fotógrafa insiste en que su propuesta no busca suprimir el dolor, sino brindar un espacio de paz y una forma sutil de conmemorar a los seres queridos. Para ella, lo fundamental reside en la percepción de que la vida y la muerte forman parte de un mismo ciclo cósmico.

El proyecto continúa vigente tras una década, mientras la artista explora nuevas maneras de democratizar el acceso a esta experiencia estética. La imagen de las cenizas de su padre todavía ocupa un lugar central en su hogar, como un recordatorio del tejido que nos compone.

Con cada nueva entrega, Fuchs intenta responder, a través de la lente, a una de las interrogantes más antiguas de la humanidad sobre nuestro origen y destino. La propuesta logra integrar el rigor técnico con una sensibilidad humana que encuentra, en el polvo de una estrella, una razón para la calma definitiva.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.