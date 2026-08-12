Ofrecen trabajo en una isla paradisíaca griega a cambio de cuidar gatos callejeros

Para los apasionados de los viajes y la protección animal, la oportunidad de residir en el Mediterráneo sin gastos de hospedaje no es un simple sueño, sino una realidad concreta en las islas griegas. Syros Cats, una entidad sin fines de lucro en la isla de Siros, busca voluntarios dispuestos a dedicar una fracción de su jornada al bienestar de la colonia felina local a cambio de un techo sin costo.

Syros Cats, una entidad sin fines de lucro en la isla de Siros, busca voluntarios dispuestos a dedicar una fracción de su jornada al bienestar de la colonia felina local a cambio de un techo sin costo iStock

La propuesta, a cargo de una ONG pionera en la protección de los animales en el archipiélago de las Cícladas, prepara su agenda para la temporada 2027. Las postulaciones iniciarán en septiembre de 2026 y serán para personas de todo el mundo.

La superpoblación de gatos callejeros representa un desafío en diversas regiones del Mediterráneo. En Grecia, miles de felinos sobreviven en las calles mediante la caridad de residentes y turistas. Sin embargo, la falta de control poblacional y la escasez de atención veterinaria provocan problemas de salud en las colonias. Debido a esto, iniciativas como Syros Cats desempeñan un papel fundamental, ya que la entidad ejecuta programas de esterilización, vacunación, tratamiento médico y adopción responsable. Así evita la desnutrición y el contagio de enfermedades entre los animales.

La sede se ubica cerca de Ermúpoli, capital administrativa de las Cícladas, ciudad que destaca por su arquitectura neoclásica y su historia marítima.

La sede se ubica cerca de Ermúpoli, capital administrativa de las Cícladas, ciudad que destaca por su arquitectura neoclásica y su historia marítima (Foto: Pixabay) NANCY PAUWELS

El acuerdo de la organización plantea un intercambio equitativo. Por cinco horas de trabajo diario durante seis días a la semana, la entidad otorga alojamiento gratuito en una casa compartida con otros colaboradores internacionales. Cada persona elegida dispone de una habitación privada. El paquete incluye el servicio de desayuno diario, más el acceso a suministros de agua, electricidad e internet.

Entre los gastos que deben asumir los aspirantes se encuentran:

El transporte inicial y de retorno (boletos aéreos hacia Grecia y pasajes de ferry hasta el puerto de Siros).

Las comidas restantes de la jornada (almuerzos y cenas fuera de la cobertura del desayuno).

Un seguro médico y de viaje internacional de carácter obligatorio.

Cualquier gasto personal en excursiones, compras o desplazamientos dentro de la isla.

En Grecia, miles de felinos sobreviven en las calles mediante la caridad de residentes y turistas (Foto: Freepik)

Tareas diarias y perfil del voluntario

Las responsabilidades principales abarcan:

Distribución diaria de comida balanceada y recambio de agua fresca en todos los recipientes del refugio.

Higiene minuciosa de los areneros, desinfección de jaulas y mantenimiento general en las zonas comunes.

Administración de medicamentos orales o tópicos a gatos enfermos o en recuperación, siempre bajo el monitoreo del equipo técnico.

Horas de juego, socialización y afecto, un aspecto clave para reducir el estrés de los felinos y facilitar futuras adopciones.

Apoyo en labores domésticas del refugio, como el lavado de mantas, toallas y platos.

En cuanto a las exigencias para la postulación, la organización requiere una edad mínima de 18 años, un nivel fluido de inglés para la interacción con un equipo multicultural y una condición física adecuada para el trabajo manual. Asimismo, la ONG pide una disponibilidad mínima de un mes.

Los gatos eligen a su persona favorita para dormir (Foto: Freepik)

Cómo postularse

Los interesados deben enviar su solicitud mediante la página web oficial de la organización. También pueden consultar sus canales de Instagram y Facebook, donde la ONG publica las fechas para la apertura de los formularios digitales.