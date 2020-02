Pasajeros utilizan barbijos en un vuelo para evitar el contagio del coronavirus, aunque el doctor David Powell dice que es un método poco ediciente para evitar la propagación Fuente: AFP

SINGAPUR.- Olvídense de los barbijos y de los guantes de látex. La mejor forma de evitar el coronavirus es lavarse las manos con frecuencia, dice un médico consultor de las aerolíneas internacionales.

El virus no puede sobrevivir mucho tiempo en asientos y apoyabrazos, así que el mayor riesgo de infección en un vuelo es el contacto físico con otra persona, dice el Dr. David Powell, físico y asesor médico de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que representa a casi 290 aerolíneas y más del 80 % del tráfico aéreo global. Y según Powell, más que detenerlos, los barbijos y los guantes contribuyen a la propagación de los virus.

Mientras crece la preocupación por la escala del brote, las aerolíneas, desde United Airlines hasta Cathay Pacific, han suspendido miles de vuelos a China.

Aquí presentamos una transcripción editada de una entrevista con el Dr. Powell.

-¿Hay riesgo de contraer el virus en un avión?

- El riesgo de contraer una infección viral grave en una aeronave es bajo. El suministro de aire en un avión de línea moderno es muy diferente al de una sala de cine o un edificio de oficinas. El aire del interior de la aeronave es una combinación de aire fresco y aire que vuelve a entrar en circulación, en proporciones casi iguales. El aire que vuelve a circular pasa a través de filtros exactamente iguales a los de los quirófanos. Ese aire suministrado está libre de virus y otras partículas en un 99.97 %, o incluso más. Así que el riesgo, si lo hay, no proviene del aire suministrado: proviene de las demás personas.

-¿Cuál es la probabilidad de contraer el virus al tocar los asientos, apoyabrazos o cualquier objeto en un avión?

-A los virus y otros microbios les gusta vivir en superficies vivas, como los humanos. El simple hecho de darse la mano con alguien es por lejos un riesgo mayor que tocar alguna superficie seca que no tiene material biológico sobre ella.

Los virus no sobreviven mucho en las superficies no vivas, así que el procedimiento adecuado es una limpieza normal, y en caso de que se haya descubierto que alguien es contagioso, una limpieza adicional. ¿Dejará la gente de subirse a los aviones? Prefiero responder con una pregunta: ¿Dejaré de ir al cine, a un estadio, a conciertos o conferencias? Creo que no.

-¿Qué es importante saber si uno quiere viajar en avión y evitar infectarse?

-La higiene de las manos, porque al contrario de lo que piensa la gente, estos virus se propagan más eficazmente a través de las manos. Lo primero de la lista entonces es lavarse las manos con frecuencia, desinfectarse las manos, o ambas cosas. También hay que evitar tocarse la cara. Si se tose o estornuda, es importante cubrirse la cara con la manga, o mejor aún, con un pañuelo descartable que luego hay que desechar cuidadosamente, y luego desinfectarse las manos. Lavarse las manos y secarlas es el mejor procedimiento. Cuando no se posible lavarse, un desinfectante a base de alcohol es la segunda mejor opción.

Barbijos y guantes

-¿Ponerse barbijos y guantes ayuda a prevenir infecciones?

-Con respecto a los barbijos, hay muy pocas evidencias de los beneficios que puedan aportar en situaciones de contacto casual. Los barbijos son útiles para las personas que ya están enfermas, así protegen al resto.

Pero usar barbijo todo el tiempo puede resultar ineficaz, porque permite que los virus escapen por los costados y a través de ellos, y lo que es peor, si se humedece, facilita la proliferación de virus y bacterias.

Los guantes, por su parte, probablemente sean aún peores, porque las personas se ponen guantes y después tocan todo lo que habrían tocado con las manos.

Así que simplemente se convierten en otra forma de transferir microorganismos. Y dentro de los guantes, las manos se calientan y se humedecen por la transpiración, condiciones ideales para la proliferación de microbios.

Aviones: problema y solución

-¿El cierre de las fronteras es la respuesta para contener la propagación del virus?

-Una cosa que cambió en el mundo es la habilidad de las infecciones para viajar rápidamente de un sitio a otro, y es cierto que la aviación forma parte de ese fenómeno.

Al mismo tiempo, la aviación es esencial para lidiar con brotes como este. Y por esa razón hace varios años que la IATA colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Imponer un bloqueo a los países donde ocurre un brote epidémico, como sucedió en África Occidental con el ébola, incluso puede empeorar mucho las cosas. En aquel caso, todo el país sufría el brote y la OMS no podía hacer entrar gente para obtener muestras biológicas.

El impacto económico de haber quedado en cuarentena complicó las cosas. Las prohibiciones generales de viaje pueden empeorar las cosas, como alentar a la gente a viajar en secreto, y así se pierde el control del flujo de pasajeros.

-¿Cuándo podremos decir con seguridad que lo peor ya pasó?

- El número de casos sigue aumentando entre un 16 y un 20 % cada día. Hasta que no lleguemos al punto en que esas cifras disminuyan, no podemos decir que el problema se haya superado.

