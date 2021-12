Ómicron: revelan que la nueva variante ya circulaba en Países Bajos antes de ser detectada en Sudáfrica

La nueva variante de Covid-19, Ómicron, estaba presente en Países Bajos antes de lo que se pensaba, dijo este martes el gobierno de ese país. El nuevo linaje de coronavirus fue hallado en dos muestras tomadas entre el 19 y el 23 de noviembre, antes de que Sudáfrica informara por primera vez sobre el hallazgo de esta mutación.

No está claro si quienes dieron positivo en las pruebas en Países Bajos habían visitado Sudáfrica. Anteriormente, se pensaba que dos vuelos que llegaron desde este país el viernes habían llevado los primeros casos de la variante al país europeo. Ese día, de las 624 personas que viajaron desde el territorio africano a Ámsterdam, 61 habían dado positivo de Covid-19, y de esos, en 14 casos se había detectado la variante Ómicron.

Sin embargo, aunque las dos nuevas muestras revelan que Ómicron estaba en Países Bajos antes de lo que se pensaba, no son anteriores a los casos en el sur de África. La variante se encontró por primera vez en una muestra tomada el 9 de noviembre, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La evidencia preliminar sugiere que la variante tiene un mayor riesgo de reinfección. Pero los científicos dicen que deben pasar unas tres semanas antes de que se sepa cómo afecta este linaje -con múltiples mutaciones- a la eficacia de las vacunas. “En una prueba especial de PCR, las muestras mostraron una anomalía en la proteína de espiga”, dijo el Instituto Nacional de Salud Pública de Países Bajos (RIVM, por sus siglas en neerlandés) en un comunicado.

“Esto generó la preocupación de que la variante Ómicron del coronavirus SARS-CoV-2 podría estar involucrada. Los servicios de salud notificarán a los involucrados y comenzarán el rastreo de origen y contactos”, agregó.

El RIVM también dijo que se encontraron varias cepas diferentes de Ómicron entre los pasajeros a bordo de los vuelos del viernes. “Esto significa que muy probablemente las personas se infectaron independientemente unas de otras, de diferentes fuentes y en diferentes lugares”, señaló el RIVM.

Restricciones a los vuelos

Mientras tanto, las autoridades neerlandesas están tratando de contactar y examinar a miles de pasajeros que viajaron a ese país desde Sudáfrica, Botsuana, Suazilandia, Lesoto, Mozambique, Namibia y Zimbabue. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea y varios países latinoamericanos restringieron los viajes desde el sur de África en medio de la preocupación por la nueva variante.

Pero el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que estaba “profundamente preocupado” por el aislamiento del sur de África, y agregó que “no se puede culpar a la gente de África por el nivel inmoralmente bajo de vacunas disponibles”. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, dijo que la región en general había sido víctima de una discriminación injusta, y agregó que las prohibiciones no serían efectivas para prevenir la propagación de la variante.

Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores también dijo que las prohibiciones de viaje eran “similares a castigar a Sudáfrica por su secuenciación genómica avanzada y la capacidad de detectar nuevas variantes más rápido”.

“La ciencia excelente debe ser aplaudida y no castigada”, dijo.

La incógnita sobre el origen de Ómicron

Análisis de Michelle Roberts, editora de Salud de la BBC

Es poco probable que alguna vez sepamos con precisión cuándo o dónde surgió ómicron por primera vez. Sudáfrica alertó al mundo sobre la nueva variante el 24 de noviembre, después de encontrar su primer caso. Desde entonces, otros países lo estuvieron buscando y se identificaron más casos en todo el mundo gracias a las pruebas de secuenciación del genoma.

Sin embargo, no todos los países tienen la capacidad de realizar estos estudios adicionales. Incluso el Reino Unido, que es uno de los pioneros en utilizar la tecnología, no puede analizar todos los casos positivos de Covid para determinar qué variante es en cada paciente infectado. Mientras tanto, las pruebas de PCR pueden indicar si un caso de coronavirus podría ser ómicron, pero no pueden confirmarlo con certeza.