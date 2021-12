Más testeos y cuarentena: los nuevos requisitos para viajeros que analiza Estados Unidos ante la variante ómicron

WASHINGTON.- El gobierno de Joe Biden está preparando requisitos de testeos más estrictos para todos los viajeros que ingresan a los Estados Unidos, incluso para sus propios ciudadanos que regresan, para frenar la propagación de la variante ómicron potencialmente peligrosa, según tres funcionarios federales de salud.

Como parte de la estrategia anti-Covid reforzada por el invierno que se espera que Biden anuncie mañana, los funcionarios de Estados Unidos requerirían que todas las personas que ingresen al país se realicen un testeo un día antes de abordar los vuelos, independientemente de su estado de vacunación o país de salida. Los funcionarios también están considerando el requisito de que todos los viajeros sean examinados nuevamente dentro de los tres a cinco días posteriores a la llegada.

Además, están debatiendo una controvertida propuesta para exigir a todos los viajeros, incluidos los ciudadanos estadounidenses, que hagan una cuarentena de siete días, incluso si los resultados de sus tests son negativos. Aquellos que no cumplan con los requisitos podrían estar sujetos a multas; sería la primera vez que las sanciones estarían vinculadas a testeos y medidas de cuarentena para los viajeros en los Estados Unidos.

Nueva York, uno de los destinos más elegidos por los argentinos en EE.UU. AFP

Las dos medidas de testeos se detallan en un borrador de orden de salud pública redactado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que está siendo revisado por funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y la Casa Blanca. Las medidas relacionadas con la cuarentena no están en ese borrador, pero podrían agregarse más adelante si las propuestas obtienen una aprobación más amplia, dijeron los funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato porque la orden no ha sido finalizada.

Desde el jueves, dentro del gobierno han realizado múltiples llamadas para trazar una respuesta para contener la nueva variante, que tiene una panoplia de nuevas mutaciones preocupantes que pueden hacerla más transmisible, según un alto funcionario involucrado en las conversaciones.

Al igual que otras naciones, Estados Unidos restringió inmediatamente los viajes desde varias naciones del sur de África donde se informó por primera vez sobre la variante. Pero en los últimos días, dado que se ha identificado ómicron en al menos 19 países de todo el mundo, los funcionarios estadounidenses, entre otros, están considerando precauciones adicionales dado que pueden pasar varias semanas antes de que los científicos puedan decir si la variante podría evadir vacunas y tratamientos actuales.

Actualmente, Estados Unidos requiere tests de coronavirus antes del ingreso de los viajeros aéreos no vacunados y vacunados al país. Para aquellos que muestren un certificado de vacunación completa, esa prueba debe realizarse no más de tres días antes de la salida del vuelo. Para alguien que no pueda presentar dicho certificado, la prueba debe realizarse no más de un día antes de la salida. La nueva política requeriría que todos se hagan la prueba un día antes de la salida.

Cuándo y por qué

En un comunicado emitido el martes por la noche, los CDC dijeron que están trabajando para acortar el cronograma de los testeos requeridos para todos los viajeros aéreos internacionales a un día antes de la salida a Estados Unidos. Actualmente, la agencia recomienda que los viajeros se realicen una prueba adicional de coronavirus de tres a cinco días después de la llegada y que los viajeros no vacunados se pongan en cuarentena durante un mínimo de siete días.

Otros detalles clave aún se estaban resolviendo el martes. No está claro cuándo entrará en vigor la nueva política. Pero dada la urgencia de limitar la propagación de lo que podría ser una variante altamente transmisible, la velocidad se considera esencial. Es posible que la política entre en vigor en una semana o dos, según un funcionario.

Con o sin certificado de vacunación, EE.UU. planea imponer requisitos más estrictos para los viajeros AFP

Durante una sesión informativa de Covid en la Casa Blanca el martes, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, dijo que la agencia estaba considerando una variedad de medidas para proteger a los estadounidenses, incluida la evaluación de “cómo hacer que los viajes internacionales sean lo más seguros posible, incluidos los tests previos a la salida más cercanas a la hora del vuelo, y consideraciones sobre pruebas adicionales posteriores a la llegada y cuarentenas”.

Celine Gounder, epidemióloga y especialista en enfermedades infecciosas que asesoró al equipo de transición de la administración de Biden sobre la respuesta al Covid-19, celebró los requisitos de testeos más estrictos. “Si fuera por mí, para volar, debería estar completamente vacunado y también deberíamos hacer las pruebas 24 horas antes” del vuelo, dijo.

Según la política establecida en la orden de salud pública, se pedirá a los viajeros que certifiquen por sí mismos que se les volverá a realizar la prueba dentro de los tres a cinco días posteriores a la llegada. No está claro si los viajeros podrían utilizar pruebas rápidas caseras autoadministradas. Las pruebas virales examinan muestras de la nariz o la boca de una persona para determinar si están infectadas con el virus que causa el Covid-19.

El Departamento de Justicia también debe evaluar si los funcionarios pueden pedir a las personas que se pongan en cuarentena, si las multas y sanciones son ejecutables y, de ser así, cuáles deberían ser esos montos, dijeron los funcionarios.

Por Lena H. Sun y Tyler Pager