Ómicron “es el resultado inevitable de acaparar vacunas y dejar a África por fuera”: Ayoade Alakija, directora de la Alianza Africana para la Entrega de Vacunas

La aparición de la variante ómicron del virus que causa el Covid-19 ha causado revuelo en el mundo en los últimos días.

Especialmente después de que varios países pusieron restricciones y prohibiciones a viajeros que lleguen en vuelos de al menos cinco países africanos.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, señaló que no se puede “castigar” a su país -donde fue detectada la variante ómicron- por haber hallado la variante gracias a la tecnología disponible.

Sin embargo, la voz más fuerte que se ha escuchado al respecto ha sido la de Ayoade Olatunbosun-Alakija, vocera de la Alianza Africana para la Entrega de Vacunas, quien ha sido clara en sus reclamos hacia los países desarrollados.

“La aparición de esta variante era inevitable. Se debe a la falta de vacunación por el acaparamiento de vacunas por parte de los países desarrollados”, señaló.

Ayoade Alakija es codirectora de la Alianza Africana para la Entrega de Vacunas

La BBC conversó con Alakija sobre este tema:

-Usted señala que la aparición de una variante como esta era inevitable

-Fue totalmente inevitable. Pero primero me gustaría decir algo: si el Covid-19 que apareció en China hubiera aparecido primero en África, no quedan dudas de que el mundo nos habría encerrado y hubiera tirado la llave muy lejos. No habría existido ninguna urgencia para desarrollar vacunas porque hubiéramos sido prescindibles. África se habría hecho conocida como el continente de Covid-19. Lo que está sucediendo es inevitable y es el resultado de que el mundo no vacunó de manera equitativa, urgente y rápida.

-Y eso causó esta situación.

-Hubo un acaparamiento de vacunas por parte de los países desarrollados y, para ser muy honesta, son inaceptables estas restricciones de viajar a países del continente porque están basadas en temas políticos y para nada en una investigación científica. Es que no tenemos suficiente información sobre ómicron. Lo mejor que podemos decir sobre esta variante desde un punto de vista científico es que no sabemos nada. Hasta que todo el mundo no esté vacunado, nadie está seguro frente a esta pandemia, entonces, ¿cuál va a ser la respuesta global a este nuevo desafío? ¿Va a ser una respuesta política de proteger a las personas de cada país evitando que lleguen esos ‘africanos no vacunados’? La pregunta que hay que hacerse es por qué los africanos no están vacunados, ¿qué está pasando allí?

Alakija señala que el acaparamiento de los países desarrollados son la causa de la aparición de ómicron

-¿Entonces era previsible?

-Como le he dicho, la falta de voluntad política y la inexistencia de una campaña global de vacunación- es decir, un esfuerzo que logre que todos los habitantes de este planeta tengamos acceso a las vacunas- hizo que emergiera esta variante en zonas muy vulnerables de África. El mundo se ha rehusado a vacunar a todas las personas con el poco apoyo que se le dio a la iniciativa Covax u otros métodos de distribución.

-Para usted hay una responsabilidad conjunta.