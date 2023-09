escuchar

SANTIAGO DE CHILE.- Partidos opositores en Chile se posicionaron hoy contra la propuesta del presidente Gabriel Boric de firmar el Compromiso de Santiago por la democracia el próximo lunes, al cumplirse 50 años del golpe del general Augusto Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende.

”No estamos dispuestos a participar en hitos que generen más división y que de alguna manera nos pongan al servicio de hechos que no tienen una sola mirada; nosotros no nos vamos a poner al servicio de una verdad oficial en esta materia, no tenemos disposición para eso”, dijo el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el senador Javier Macaya a la radio Agricultura de Chile.

Javier Macaya, senador chileno y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Twitter : Javier Macaya

El legislador afirmó que esa posición es compartida por la coalición Chile Vamos, que integra junto a Renovación Nacional (RN) -sello al que perteneció el expresidente Sebastián Piñera- y Evolución Política (Evópoli).

Señaló que desde Chile Vamos existió “un diálogo y toda la conversación necesaria respecto a lo que significa la valoración de los derechos humanos, la democracia, la condena a la violencia”.

”Pero para miradas unilaterales, verdades históricas, yo recomendaría al gobierno escuchar las palabras del expresidente Eduardo Frei que dice que sobre esa fecha es muy difícil encontrar un consenso existiendo distintos análisis y mirada”, agregó.

El viernes, Boric entregó el texto del Compromiso de Santiago a Piñera y a los presidentes de los partidos de Chile Vamos, para intentar llegar a un compromiso con todo el espectro político sobre el valor de la democracia a 50 años del golpe.

A la negativa que expuso Macaya se sumó también la del diputado y secretario general de RN, Diego Schalper. ”El presidente Piñera no es el que manda en la coalición”, dijo el parlamentario a la radio Universo. ”Por supuesto, es una persona muy importante, expresidente de la República, que merece todo nuestro respeto, pero yo en lo personal, cuando se conversó sobre este tema, dije que acá no podemos prestarnos para un acuerdo cosmético”, agregó.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, junto a familiares de las víctimas de desapariciones forzadas a 50 años del golpe de Estado PRESIDENCIA DE CHILE - PRESIDENCIA DE CHILE

El expresidente Sebastián Piñera llamó a que “renovemos nuestro compromiso con la Constitución y las leyes, con el estado de derecho, con el respeto de los derechos humanos en todo tiempo y lugar y circunstancias. También la condena a la violencia que es un verdadero cáncer en nuestro país”.

Consultado respecto a si se sumaría a una declaración conjunta en la conmemoración del golpe de Estado - considerando que la derecha opositora anunció su decisión de restarse-, Piñera expresó que “si hacemos una declaración que signifique renovar nuestro total y absoluto compromiso con la democracia, el respeto a las leyes, el estado de derecho, los derechos humanos y condenar la violencia y un compromiso con buscar caminos para retomar la amistad cívica, esos cuatro compromisos yo los comparto absolutamente”.

El documento propuesto por Boric llama a ir “más allá de las legítimas diferencias” para fijar cuatro compromisos a 50 años del “quiebre violento de la democracia en Chile”.

El primer punto que consigna el texto es cuidar y defender la democracia, respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho ante amenazas autoritarias y la intolerancia. Mientras que el segundo es “enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia” y el tercero defender el valor y promoción irrestricta de los derechos humanos, reseñó el diario chileno La Tercera.

El cuarto abarca “fortalecer la colaboración entre Estados” a través de un multilateralismo maduro y respetuoso de las diferencias.

En tanto, la expresidenta Michelle Bachelet manifestó preocupación porque el ambiente político “está más bien tóxico” y por lo que definió como “un retroceso” cuando se acerca el quincuagésimo aniversario del golpe de Estado.

Nos juntamos a conversar sobre Chile y cómo cuidar nuestra democracia con la ex Presidenta Bachelet. Su generosidad, complicidad y sabios consejos son siempre una fuente de alegría y aprendizaje. pic.twitter.com/3cpokrI7b1 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) September 4, 2023

Bachelet se reunió en el palacio de La Moneda con el mandatario Gabriel Boric, quien días atrás calificó el ambiente como “eléctrico”.

“El habló de un clima eléctrico, pero yo encuentro que el ambiente está más tóxico. Y eso no nos hace bien”, destacó la exalta funcionaria de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“A mí me tocaron los 40 años, pero ahí había un acuerdo de condena más global. Existía una idea de que la democracia es importante, debemos fortalecerla y que nada justifica la violación a los derechos humanos”, defendió.

Además, Bachelet remarcó que “siento que ese compromiso no lo veo tan fuerte hoy. A los 50 años, son conceptos básicos que debieran unirnos en vez de usarlos como arma política”, agregó.

Agencias ANSA y Telam

LA NACION