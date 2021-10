Palazos y vidrios rotos: el video de la impactante exhibición de soldados sin camisa frente a Kim

SEÚL.- En medio de su reiterado esfuerzo por demostrar al mundo el poder militar de Corea del Norte, el líder Kim Jong-un participó el lunes de una concurrida exposición en la que soldados sin camisa se recostaban sobre vidrios y recibían golpes de palos y ladrillos. En el mismo evento, también, exhibió nuevas armas nucleares desarrolladas en Pyongyang, la capital del país.

“Estados Unidos ha señalado con frecuencia que no es hostil a nuestro Estado, pero no hay evidencia empírica que nos haga creer que no son hostiles”, dijo Jong-un durante el evento, según indicó la Agencia Central de Noticias oficial de Corea del Norte. “Estados Unidos continúa creando tensiones en la región con sus juicios y acciones incorrectos”, agregó, dejando claro que está subido a una carrera militar contra el país que gobierna Joe Biden.

Los medios estatales norcoreanos mostraron a Kim Jong-un sonriente y aplaudiendo, mientras una decena de soldados sin camisa resistían golpes de martillos, palos y bloques de cemento, se liberaban de cadenas con su propia fuerza y se recostaban sobre astillas de vidrios partidos.

Los extraordinarios videos fueron parte de una exhibición de “autodefensa” realizada en el marco del 76 aniversario del partido oficialista, el Partido de los Trabajadores, el cual posicionó a Kim Jong-un al mando de Corea del Norte en 2011.

El líder norcoreano Kim Jong Un hablando frente a un misil balístico intercontinental (ICBM) mostrado durante la exposición "Autodefensa-2021", en la Casa de Exposiciones de las Tres Revoluciones en Pyongyang STR - AFP

El líder político aclaró, en su discurso, que estaba construyendo un ejército “invencible” para contrarrestar aquella “hostilidad” persistente de Estados Unidos, y no para avivar la disputa con Corea del Sur.

En las últimas semanas, Corea del Norte ha realizado varias pruebas de misiles diseñados con la finalidad de consolidar -y mostrar- su avance en el desarrollo de armas nucleares, en tanto Corea del Sur también se ha dedicado a exhibir nuevas tecnologías propias.