La insólita reacción de las campeonas de Asia al encontrarse con Kim Jong-un

PYONGYANG.– Las imágenes difundidas por los medios estatales norcoreanos mostraron una escena poco habitual. Las jugadoras de Naegohyang Women’s FC, el equipo que acaba de conquistar el principal torneo femenino de clubes de Asia, rompieron en llanto, aplaudieron y celebraron al encontrarse cara a cara con Kim Jong-un durante una recepción oficial en Pyongyang.

Kim festeja con jugadoras

El líder norcoreano recibió esta semana a las futbolistas del club campeón y también a las integrantes de la selección femenina sub-17, reciente ganadora de la Copa Asiática Sub-17.

Según informó la agencia estatal KCNA, Kim felicitó a las jugadoras y a los entrenadores por sus éxitos deportivos y les deseó nuevos títulos en futuras competencias.

El encuentro tuvo lugar antes de un partido amistoso entre Naegohyang y la selección sub-17. Las imágenes difundidas por la prensa oficial mostraron a las futbolistas sonrientes, emocionadas y visiblemente conmovidas durante el saludo con el líder norcoreano.

Kim Jong Un saluda a las campeonas de Asia STR - KCNA VIA KNS

La recepción llegó pocos días después de un logro histórico para el deporte del país. El pasado 23 de mayo, Naegohyang Women’s FC derrotó por 1-0 al Tokyo Verdy Beleza de Japón en la final de la AFC Women’s Champions League, disputada en la ciudad surcoreana de Suwon. Con esa victoria, el equipo se convirtió en el primer club de Corea del Norte en conquistar el máximo torneo continental femenino.

La campaña tuvo además un fuerte componente simbólico. Para disputar la fase decisiva del campeonato, las futbolistas viajaron a Corea del Sur, una visita que marcó el regreso de deportistas norcoreanos al país vecino después de varios años de ausencia.

En rigor, se trató del primer viaje de atletas norcoreanos al Sur en ocho años.

Kim camina junto a las jugadoras STR - KCNA VIA KNS

La prensa estatal norcoreana celebró el título con entusiasmo. El diario Rodong Sinmun, órgano oficial del gobernante Partido de los Trabajadores, describió a las jugadoras como las “orgullosas hijas de la patria” que volvieron a demostrar el espíritu y la fortaleza del pueblo coreano gracias a sus victorias consecutivas en semifinales y final.

La recepción en Pyongyang también contó con la presencia de funcionarios del partido gobernante y de ciudadanos que acudieron para saludar a las campeonas. Imágenes difundidas por medios internacionales mostraron a personas con flores y pequeñas banderas nacionales mientras esperaban el regreso del plantel tras su triunfo continental.

Sin embargo, el viaje a Corea del Sur no estuvo exento de tensiones. Durante el torneo, el entrenador Ri Yu-il abandonó una conferencia de prensa después de que un periodista identificara a su equipo como “el conjunto del Norte”. Además, los medios estatales norcoreanos evitaron mencionar que los partidos se habían disputado en territorio surcoreano.

El éxito de Naegohyang también tuvo repercusiones fuera de Corea del Norte. El presidente surcoreano Lee Jae Myung felicitó públicamente al equipo después de la final y expresó su deseo de que el certamen sirviera para promover los valores de paz y armonía que, según afirmó, representa el deporte.

Una imagen de la ceremonia STR - KCNA VIA KNS

Agencias AP y AFP