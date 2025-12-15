Pedro Sánchez dice que el compromiso de su gobierno con el feminismo es “absoluto” tras una saga de escándalos que lo acorralan

MADRID.- “¿Ese escote lo has tenido siempre?”, le preguntaba Francisco “Paco” Salazar a sus empleadas en La Moncloa. Trabajar para este dirigente socialista, estrecho colaborador de Pedro Sánchez, era una pesadilla para las mujeres. “Salía del baño a medio vestir y no se subía el cierre de su pantalón hasta que estaba cerca de tu cara, porque tú estabas sentada y él de pie”, relató una empleada de su oficina. Son apenas algunos ejemplos de los abusos que cometió durante sus años como secretario de Análisis y Acción Electoral del gobierno español.

Las denuncias de al menos dos empleadas llegaron a los canales internos del Partido Socialista (PSOE) en julio, un momento delicado para Sánchez, que había desplazado a Santos Cerdán como secretario de organización del partido por hechos de corrupción. Las acusaciones contra Salazar, cuyos detalles reveló elDiario.es, fueron presentadas en esos momentos en que sonaba como uno de los candidatos para reemplazar a Cerdán en uno de los cargos más importantes de la organización progresista.

Sánchez dijo que su compromiso con el feminismo es "absoluto" THOMAS COEX� - AFP�

El funcionario renunció días después, cuando se hicieron públicas las denuncias, pero la sombra del acoso sexual y los abusos de poder contra mujeres dentro del socialismo volvieron a debilitar esta semana la credibilidad de este partido que hizo propia la bandera del feminismo en España. El PSOE quedó nuevamente expuesto cuando se reveló que las autoridades nunca les habían dado seguimiento a las denuncias contra Salazar; cuatro meses después, dijeron que las acusaciones se extraviaron por “un error informático”.

Sánchez echó a Antonio Hernández, la mano derecha de Salazar, al apuntado puertas adentro por proteger a Salazar. La noticia del encubrimiento despertó la reacción de las mujeres del socialismo, que ya motivó esta semana dos nuevas denuncias por acoso. José Tomé renunció el martes a la Diputación de Lugo, el órgano de gobierno de esta región de Galicia, después de haber sido acusado por abusos. Lo mismo ocurrió el jueves con el senador socialista Javier Izquierdo. Ambos dejaron, además, sus cargos en el PSOE.

El presidente español hizo este lunes por primera vez alusión al tema en su discurso de cierre de gestión. El líder socialista admitió que se equivocó en la gestión de las denuncias, pero reivindicó el accionar del partido contra los abusos. “El compromiso del gobierno y del PSOE con el feminismo es absoluto. Somos la primera organización política que ha decidido afrontar el problema de los abusos con transparencia y contundencia, animando a denunciar”, lanzó. Y descartó, una vez más, adelantar las elecciones.

Paloma Piqueiras, profesora de Comunicación en la Universidad Complutense de Madrid, considera que es “tremendo” el costo de esta crisis para el gobierno socialista. “El daño para el PSOE es real y significativo, especialmente en términos de coherencia ética e imagen ante sectores sensibles a la igualdad y la justicia”, remarcó la catedrática ante la consulta de LA NACION. Y agregó que el contexto de debilidad ante los casos de corrupción que golpean al gobierno profundiza la crisis que atraviesa el presidente español.

Yolanda Díaz, aliada de Sánchez, también pidió explicaciones Jesús Hellín - Europa Press - Jesús Hellín - Europa Press

Alfredo Rodríguez Gómez, doctor en Comunicación y profesor universitario, fue incluso más enfático sobre esta crisis, “que ya se ha convertido en una metástasis”, en referencia a los múltiples escándalos que enfrenta el gobierno español. El académico remarcó que las denuncias de acoso lo golpean especialmente porque le quitan a Sánchez el control del relato, donde la defensa de los derechos de la mujer era clave.

Las críticas primero llegaron desde la oposición. “Hasta ha dado usted carpetazo a las denuncias. Ahora conocemos el caso de Lugo. Usted está con el acosador. La lección de feminismo la debió aprender usted en los prostíbulos. El feminismo no se predica, se practica. Están ustedes en los últimos estertores. Perjudican a España. Su tiempo se ha acabado. No sea en esto también el último en enterarse”, lo atacó Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP) en su intervención durante la sesión de control del Congreso.

Pero la crítica que más preocupa dentro del PSOE es la de sus aliados, cuyo apoyo es indispensable para mantenerse en el poder. Yolanda Díaz, vicepresidenta y líder de Sumar, exigió el viernes una “remodelación profunda” del gobierno. “Se acabaron las reflexiones y los cambios cosméticos. Hay un punto y aparte y toca actuar. He hablado con el presidente. Toca un cambio absolutamente profundo en el equipo de Gobierno. Así no se puede continuar. Lo que está pasando es muy grave, no estamos en el mes de julio. El Gobierno tiene que ser reformulado”, advirtió la dirigente de izquierda.

Alberto Nuñez Feijoo A. Pérez Meca� - EUROPA PRESS�

¿Pueden ser estos casos de acoso sexual los que desaten el final para el gobierno de Sánchez?, preguntó LA NACION. Piqueiras sostuvo que, a pesar de la debilidad en el Congreso, el presidente mantiene su liderazgo dentro del PSOE, lo que dificulta un adelanto electoral sin su consentimiento. “Aunque no parece por ahora un fenómeno que acabe inmediatamente con el Gobierno, sí agrava la posición de Sánchez y el PSOE de cara a futuros desafíos electorales”, analizó la académica. La primera cita electoral del calendario será muy pronto: el domingo próximo en Extremadura.

El profesor Rodríguez Gómez fue más tajante con su diagnóstico. “Sánchez ha sobrevivido muchas veces porque ha mantenido el control del relato y la aritmética parlamentaria, pero ahora empieza a perder en ambos frentes. Esto sí que se le complica. El turrón es difícil que se lo coma, pero no debería llegar a los Reyes Magos por el desgaste absoluto que está sufriendo”, sostuvo. “Sánchez se defiende desde el poder porque sabe que el día que salga es posible que acabe en un banquillo o en República Dominicana”, agregó.