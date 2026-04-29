El tenso altercado entre la mujer de Pedro Sánchez y el influencer Vito Quiles

La esposa del presidente español Pedro Sánchez, Begoña Gómez, mantuvo un fuerte cruce este miércoles con el influencer Vito Quiles, que derivó en una secuencia de gritos y forcejeos entre los acompañantes de la primera dama y el activista.

El incidente ocurrió a la salida de un restaurante en Las Rozas, en las afueras de Madrid, donde el activista cuestionó a Gómez por las causas judiciales en las que se encuentra procesada por los delitos de malversación, tráfico de influencias y corrupción.

“¿Usted se arrepiente por usar su condición de mujer del presidente para hacer chanchullos?”, le pregunta Quiles, según muestra el video publicado por el mismo en su cuenta de Instagram.

Cruce Begoña y periodsita español

Mientras Begoña lo ignora y habla por teléfono, una de las dos acompañantes de la primera dama española irrumpe en escena e intenta detener la grabación. Para ello se abalanza sobre Quiles y grita: “Eres una mierda. ¿No te carcome la conciencia?”.

El activista responde: “¡No me pegues!” y llama a la policía.

Tras el incidente, el Palacio de la Moncloa (residencia oficial del presidente del Gobierno de España) anunció que la primera dama española lo denunciará por agresión. Varios ministros del sector socialista del Gobierno calificaron el hecho como un acto de “basura fascista”.

El PSOE también denunció los hechos. “Desde el Partido Socialista queremos mandar un mensaje de solidaridad a Begoña, pero también a todas aquellas mujeres que están siendo perseguidas, acosadas y violentadas por estos fanáticos subvencionados”, indicó Montse Mínguez, portavoz del partido, en un comunicado a los medios, según informó El País.

Por su parte, Quiles aseguró que él fue víctima de una agresión: “Encuentro a la mujer de Pedro Sánchez y me agreden al preguntarle por su corrupción”.

Quiles protagonizó numerosos incidentes contra líderes políticos nacionalistas o de izquierdas, durante las comparecencias de estos ante los medios en la Cámara.

El Congreso analiza expulsarlo tras grabar sin autorización al presidente del Gobierno. Asimismo, la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) ya cuestionó su acreditación en 2024 luego de que concurriera en las listas electorales al Parlamento Europeo de la formación ultra Se Acabó La Fiesta.

El vínculo entre Milei y Quiles

El presidente Javier Milei y Vito Quiles mantienen una relación cercana, fundada en su mutua oposición al gobierno de Pedro Sánchez.

Durante la cumbre Shields of the Americas en Miami en marzo, Milei invitó al influencer a radicarse en el país: “Venite a la Argentina”, le propuso, luego de que Quiles denunciara una persecución por parte de Sánchez. En un afectuoso intercambio, el mandatario calificó a Quiles como “un amigo” y elogió su postura crítica, mientras que el español le agradeció el gesto y le pidió que “se cuide”.

En 2024, Milei salió en defensa de Quiles luego de que el ministro de Transporte español, Óscar Puente, arremetiera contra él con insultos y amenazas. El conflicto estalló cuando Quiles acusó al funcionario de utilizar un vehículo oficial para asistir a un concierto de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu.

“Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche. Ni oficial ni particular. Y te añado más. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro”.

Milei y Quiles

Ante esto, Quiles demandó al ministro y buscó el respaldo de gremios profesionales, pero la FAPE rechazó darle amparo alegando que “no es periodista activo”.

En ese contexto Milei lo defendió: “Mi solidaridad con el periodista español Vito Quiles, quien está siendo perseguido por el gobierno de Pedro Sánchez luego de reportar que uno de sus ministros utilizó un auto oficial para ir a un recital de Taylor Swift”, escribió.

“Si un funcionario de nuestro gobierno quisiera meter preso a un periodista por dar una noticia, toda la progresía local, desde Tenembaum y Longobardi hasta Novaresio y Lanata, estaría llorando dictadura. Pero no. Como es un gobierno zurdo se hacen los distraídos. Al final son todos cómplices del socialismo autoritario”.

Quiles no tardó replicar: “Muchísimas gracias, Presidente. Me preocupa que tenga que ser usted el que defienda la libertad de prensa en otro país. Aquí sufrimos una auténtica tiranía que nos pone en riesgo a todos los disidentes”.