Perú: una abogada feminista es la nueva jefa de gabinete

Foto distribuida por la oficina de prensa de la presidencia de Perú de la jefa de gabinete del presidente Francisco Sagasti, Violeta Bermúdez, durante la ceremonia de inauguración de los nuevos miembros del gabinete en el Palacio Presidencial en Lima el 18 de noviembre de 2020 Fuente: AFP

El flamante presidente de Perú, Francisco Sagasti, designó anoche a los ministros de su Gabinete que estará encabezado por una abogada feminista, e incluye la primera mujer titular del Ministerio de Defensa y dos excolaboradores del destituido presidente Martín Vizcarra.

La nueva jefa del Gabinete, que integrarán ocho mujeres en total, es la abogada Violeta Bermúdez, de 59 años, una experta en temas constitucionales y de género.

Violeta Bermúdez había sido a mediados de la década de 1990 la abogada de la entonces primera dama Susana Higuchi, cuando denunció un secuestro y torturas de su esposo, el presidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Bermúdez adelantó que para su gestión será "fundamental" una comunicación clara con el Congreso.

Desde el Ejecutivo interino -que asumió tras ser destituido por corrupción Martín Vizcarra y tras la renuncia de su reemplazante Manuel Merino- existe "la mejor intención" de llevar a cabo diálogos con el Parlamento "que se ajusten al contexto actual".

La ministra destacó el respaldo que tuvo el presidente Sagasti y su paso previo por ese poder del Estado como legislador.

La nueva líder del Consejo de Ministros resaltó que actualmente varios altos cargos públicos, como el Tribunal Constitucional o diferentes ministerios, estén liderados por mujeres; sin embargo, lamentó que esto todavía siga siendo noticia en estos tiempos.

En esa línea, resaltó ante RPP que "en el actual equipo de ministros hay personas con vocación de servicio que han dejado de lado posiciones importantes y proyectos personales".

"Yo creo en que el día que no sea una noticia que una mujer asume un cargo, asume un ministerio o un Tribunal, ese día habremos logrado la igualdad. Mientras siga siendo noticia es que las cosas no están tan bien, entonces me parece muy importante reconocer que el presidente Sagasti desde el primer momento me dijo que tenemos que armar un Gabinete paritario porque en nuestro país hay hombres y mujeres muy capaces", remarcó.

Bermúdez señaló que el primer objetivo de este gobierno de transición será el de garantizar elecciones generales "libres y transparentes", donde desde el Ejecutivo se garantice la neutralidad. De igual modo, destacó que en los próximos meses se trabajará en promover espacios de participación ciudadana.

El nuevo Gabinete

En el Ministerio de Economía y Finanzas fue nombrado Waldo Mendoza, un economista de izquierda que fue viceministro de Hacienda del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) y celoso de la prudencia fiscal, según informó la agencia de noticias AFP.

Como jefa de la diplomacia asumió Esther Astete, quien era embajadora en México, mientras el Ministerio del Interior será encabezado por Rubén Vargas, quien había sido viceministro de seguridad durante el Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) y exjefe antidrogas de Vizcarra (2018-2020).

En Salud fue nombrada Pilar Mazzetti, una médica experta en salud pública que ocupaba el mismo cargo hasta hace nueve días con Vizcarra, por lo que desde hace meses estaba encargada de los esfuerzos por contener la pandemia de Covid-19, que contagió a más de 930.000 peruanos y mató a 35.000.

En Cultura quedó Alejandro Neyra, abogado, escritor y diplomático que ocupaba también dicha cartera con Vizcarra y quien antes había tenido esa misma responsabilidad con Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

El Ministerio de Defensa será encabezado por primera vez una mujer en Perú: Nuria Esparch, una abogada que fue viceministra de esta cartera en el segundo mandato de Alan García (2006-2011).

Entre 2014 y 2018 se desempeñó como gerente de relaciones institucionales de la constructora Graña y Montero, envuelta en el escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht.

La jefa del gabinete y los ministros deberán comparecer ante el Congreso para recibir un voto de confianza para iniciar formalmente sus funciones.

Siguiendo la tradición peruana, varios ministros juraron sus cargos "por Dios y estos Santos Evangelios" arrodillados ante un crucifijo y una Biblia, mientras otros lo hicieron por "la Patria y la Constitución".

La diferencia la marcó la ministra de Vivienda, Solangel Fernández, quien juró "por Dios, por la Patria y por los hermanos que defendieron la democracia", aludiendo a las manifestaciones contra Manuel Merino, que condujeron a su renuncia cinco días después de que asumió el poder tras la destitución de Vizcarra.

En total son 18 ministros, además de la jefe de Gabinete. En tanto todavía no fue anunciado quién será nuevo titular de Energía y Minas, un cargo importante en un país minero como Perú.

Agencias ANSA y Télam

