Perú vota en un balotaje marcado por la polarización y el fantasma de la crisis política

LIMA.– Perú celebra este domingo 7 de junio la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales, en una contienda polarizada entre el candidato de izquierda Roberto Sánchez y la derechista Keiko Fujimori, en medio de una persistente crisis política en país asolado por la violencia.

El estrecho margen que anticipan las encuestas abre la posibilidad de un recuento voto a voto tras la jornada electoral.

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, dio por iniciada a las 7 (9 en Argentina) la jornada. “El sistema electoral ya está listo para esta fiesta electoral. Todo el despliegue del material electoral ha sido fiscalizado y podemos garantizar que el 100% del material electoral ya ha llegado a los locales de votación”, aseguró.

Más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar en unos comicios considerados clave para intentar estabilizar un país que tuvo ocho presidentes desde 2016. El ganador asumirá el cargo el próximo 28 de julio, en un contexto marcado por la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022 y la fragilidad de los gobiernos que lo sucedieron.

La elección enfrenta dos propuestas antagónicas. Por un lado, Keiko Fujimori, la líder del partido Fuerza Popular e hija del exmandatario Alberto Fujimori, centra su campaña en la seguridad ciudadana, con promesas de endurecer las políticas contra el crimen, reforzar los controles fronterizos y aplicar medidas penitenciarias más severas.

En el único debate televisado, Fujimori sostuvo que el país atraviesa “un momento crítico” y que es necesario “reconstruir” la estabilidad institucional. La candidata busca la presidencia por cuarta vez tras sus derrotas en 2011, 2016 y 2021.

Por el otro lado, Sánchez, congresista del partido Juntos por el Perú y exministro de 57 años, enfocó su discurso en la lucha contra la corrupción y la necesidad de reformar el sistema político. Se presenta como representante de sectores rurales y poblaciones vulnerables, y acusa al fujimorismo de ser corresponsable de la inestabilidad de los últimos años.

Al grito unísono de “Keiko presidenta”, la candidata presidencial fue escoltada por los fanáticos que se acercaron a acompañarla en su sufragio. La líder de Fuerza Popular votó en el colegio Libertador San Martín, ubicada en la calle Johann Strauss 478, en el barrio de San Borja.

“La esperamos más de una hora y se fue muy rápido, aunque fue una bonita experiencia” dice a LA NACION Javier Rivero. Rivero es abogado y vive en el distrito de San Martín de Porres y afirma que “allí salimos de casa pero no sabemos si volvemos”. “El país se ha llenado de extorsionistas y muerte, por eso necesitamos a Keiko para que termine el terrorismo, como lo hizo su padre”, agrega.

Polarización

Rocío, de 45 años, es una de las decenas de votantes que se acercaron al parque Kennedy para votar y ante la sorpresa de no ver los padrones electorales en la puerta del Palacio Municipal, en avenida Larco al 400, fue redirigida por un agente del ONPE.

A pocas cuadras en el Centro Cultural Ricardo Palma, los electores se toparon directamente con una cartel pegado en la puerta que indicaba: “Conoce tu nuevo local de votación”.

Indicación del ONPE Lucía Boccio

Ante la consulta de por qué considera esta elección como trascendental para el país, no duda.

“Es por Keiko, por la democracia y la estabilidad. No hay otra opción”, dice Rocío a LA NACION. “Quiero lo mejor para el país, para mis hijos y ojalá den hoy los resultados, no como la primera vuelta que fue un caos y un fraude”, agrega.

Colegio Nuestra Señora del Carmen en Miraflores Lucía Boccio

Niva tiene 22 años y se acercó a votar sola. Consultada por las expectativas de esta elección indicó a LA NACION que “está muy peleada” y que cualquiera tiene chances. “Si gana Keiko todo será peor, por eso voté por Juntos por el Perú”, afirma. Agrega que Fujimori es “corrupta” y que espera un triunfo de Roberto Sánchez.

Encuestas y primera vuelta

Tras una primera vuelta sumamente fragmentada, en la que se presentaron más de 30 candidatos, las encuestas previas al balotaje muestran una contienda muy ajustada, con una ligera ventaja de Keiko Fujimori dentro del margen de error y un elevado nivel de indecisión que podría resultar determinante.

Más del 70% no votó por ninguno de los dos en la primera vuelta de abril. Fujimori sumó el 17,18% mientras que Sánchez el 12,03%. En las últimas encuestas disponibles de fines de mayo ambos candidatos cosechaban un elevado nivel de rechazo. 40% de entrevistados indicó que no votaría por Fujimori y 38% dijo no lo haría por Sánchez, según un sondeo de la firma Ipsos Perú con un margen de error de 2,8 puntos porcentuales.

Keiko Fujimori se consagró en la primera vuelta STRINGER - AFP

Ese primer proceso estuvo marcado por múltiples inconvenientes logísticos y cuestionamientos. Se registraron retrasos en la entrega de boletas y en la instalación de mesas de votación, lo que impidió que miles de ciudadanos emitieran su voto. En algunas zonas, incluidas partes de Lima, la jornada debió extenderse a un segundo día. El escrutinio final demoró casi un mes, alimentando denuncias de fraude por parte de algunos candidatos, aunque observadores de la Unión Europea descartaron irregularidades sistemáticas.

De cara a esta segunda vuelta, las autoridades electorales aseguran haber implementado medidas correctivas, como la contratación de una nueva empresa de logística y la creación de un comité de riesgos. Sin embargo, el presidente del Jurado Nacional Electoral, Roberto Burneo, advirtió que los resultados podrían volver a demorar “alrededor de un mes” debido a la estrechez prevista del resultado y posibles pedidos de recuento.

El candidato izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú ERNESTO BENAVIDES - AFP

La campaña también se vio sacudida en su tramo final por un frente judicial. El viernes, la justicia peruana decidió enviar a juicio a Sánchez por presuntas declaraciones falsas en el financiamiento de su partido entre 2018 y 2020. La fiscalía sostiene que el candidato habría recibido más de 57.000 dólares en aportes no declarados ante la autoridad electoral y solicitó una pena de cinco años y cuatro meses de prisión. La defensa anunció que apelará la decisión, mientras que el proceso no impide su participación electoral ni una eventual asunción, ya que de ganar accedería a inmunidad constitucional.

Estos comicios se desarrollan bajo un nuevo esquema legislativo bicameral restablecido en abril, con una Cámara de Diputados de 130 miembros y un Senado de 60. Ninguna fuerza política logró mayoría propia, lo que anticipa un escenario de gobernabilidad compleja. Bajo este sistema, la destitución presidencial requerirá la aprobación de ambas cámaras, con el Senado como instancia final.