Peter Thiel cuestiona la guerra con Irán y lanza una inquietante advertencia

WASHINGTON.– Uno de los primeros grandes inversores de Silicon Valley que apostó por Donald Trump puso en duda una de las decisiones de política exterior de su gobierno. Peter Thiel afirmó que Estados Unidos no debería haber iniciado la guerra con Irán y advirtió sobre los límites del poder norteamericano, según una grabación de una conferencia privada obtenida por el medio Politico.

“Soy escéptico respecto de la guerra, creo que no deberíamos haberlo hecho”, dijo el empresario el 12 de octubre, durante una charla en Nashville. “Se cometieron muchos errores”, agregó. Sus declaraciones, publicadas este miércoles por el medio norteamericano, son las más explícitas que se conocen sobre su posición frente al conflicto.

Peter Thiel, CEO de Palantir, sale de la Casa Rosada Hernan Zenteno - La Nacion

El cuestionamiento no se limitó a la decisión de atacar. Thiel expresó dudas sobre los recursos de Estados Unidos para imponerse y sobre las consecuencias del conflicto para su influencia internacional. “Quizás no tengamos el poder duro. Y quizás vayamos a perder la guerra del poder blando”, afirmó.

El audio se conoce a menos de dos semanas de las elecciones legislativas de mitad de mandato, en las que los republicanos buscan conservar el control del Congreso. La guerra divide al partido y las críticas del magnate exponen las reservas de un aliado de peso sobre una de las decisiones de la Casa Blanca.

Sin embargo, Thiel no anunció una ruptura política con Trump. Según Politico, en la conferencia reiteró su apoyo al presidente y sugirió que quería cuidarlo. Su rechazo a la guerra convivió con una firme oposición a los neoconservadores y a las intervenciones militares en Medio Oriente.

Un respaldo clave

Sus palabras tienen peso por su trayectoria entre los republicanos. Thiel fue el primer gran inversor tecnológico que respaldó a Trump en 2016 y tuvo un papel destacado como orador en la Convención Nacional Republicana de ese año.

Movilización de militantes contra Peter Thiel a la casa del magnate Nicolás Suárez - LA NACION

Su influencia se extiende al vicepresidente JD Vance. En 2022, fue el principal aportante de los supercomités de acción política, conocidos como super PAC, que apoyaron su campaña al Senado. En marzo, POLITICO había informado que Vance también era “escéptico” sobre un ataque estadounidense contra Irán antes del comienzo de la guerra.

La conferencia formó parte de un ciclo de charlas de Thiel en Nashville que Decoded, el espacio de POLITICO que obtuvo la grabación, sigue desde su inicio este otoño boreal. En esa exposición, el empresario dedicó advertencias a lo que considera un poder sin controles de la Corte Penal Internacional (CPI).

La Corte y una conversación con Netanyahu

Thiel recurrió a comentarios de Donald Rumsfeld y Dick Cheney, figuras del gobierno de George W. Bush, para desarrollar sus reparos hacia el tribunal. También atribuyó las críticas de la familia Cheney a Trump a un supuesto intento de evitar una persecución judicial.

Movilización de militantes contra Peter Thiel a la casa del magnate Nicolás Suárez - LA NACION

“Interpreto el síndrome de enajenación por Trump de la familia Cheney como un intento de ganarse el favor de la Corte Penal Internacional y evitar un proceso. Probablemente sea demasiado tarde”, afirmó.

“Y he llegado a sospechar que la amenaza de una orden de arresto de la CPI es la espada de Damocles que pende sobre el gobierno de Trump mientras libra esta guerra en Irán”, añadió.

Ese argumento combina sus dos posiciones: cuestiona la guerra, pero advierte sobre lo que percibe como una amenaza para quienes la conducen. En su exposición, las reservas frente a la ofensiva no derivaron en un retiro de su respaldo a Trump, sino en una preocupación por el futuro de ese gobierno.

Thiel también relató un encuentro con Benjamin Netanyahu a principios de 2024, después del ataque del 7 de octubre. Según su versión, le preguntó al primer ministro israelí cuáles eran sus planes para Gaza. “No puedo simplemente convertirla en Dresde”, le respondió Netanyahu, de acuerdo con el empresario, en alusión al bombardeo aliado de la ciudad alemana durante la Segunda Guerra Mundial, que dejó unos 25.000 muertos.

Thiel, cofundador de PayPal y Palantir Technologies se instaló temporalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de abril de 2026.

Ejecutivos de su firma Thiel Capital compraron una mansión en el exclusivo barrio de Barrio Parque por un valor estimado de entre 12 y 13,5 millones de dólares.