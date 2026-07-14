Petro denuncia el “asesinato” de un colombiano a manos del ICE

BOGOTÁ.– El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó este martes de “asesinato” la muerte de un colombiano a manos de un agente del ICE en Estados Unidos, en medio de la campaña de redadas y deportaciones contra migrantes de Donald Trump.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a tiros el lunes a un colombiano de 26 años, Johan Sebastián Durán Guerrero, en el estado de Maine, en el noreste de Estados Unidos.

El colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero

La autoridad migratoria aseguró que el joven, que se encontraba a bordo de su auto, estaba en situación “irregular” y tenía una orden de expulsión inmediata.

“Lo que ha ocurrido en Maine es un asesinato a un colombiano latinoamericano en manos del gobierno de los Estados Unidos”, reaccionó en X el izquierdista Gustavo Petro, fuerte crítico de la política migratoria de Trump.

Lo que ha ocurrido en Maine, es un asesinato a un colombiano, latinoamericano en manos del gobierno de los EEUU.



Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos y como persona tenía todos los derechos que a un ser humano se le confieren solo por nacer y era ciudadano con… https://t.co/3jPnwbpBen — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 14, 2026

Durán Guerrero fue baleado cuando se encontraba en su vehículo durante un control del ICE en la localidad Biddeford, donde vivía con su esposa y su hija de tres años. El servicio migratorio aseguró que intentó huir y que un agente le disparó “por la seguridad pública” y el riesgo de ser atropellado.

“Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos”, denunció el presidente saliente.

También pidió que “los asesinos paguen por su homicidio” y que Trump dé explicaciones.

El tiroteo de Durán Guerrero fue la segunda vez en una semana que el ICE utiliza fuerza letal y, al menos, la novena muerte desde que Trump inició su ofensiva contra la inmigración.

Petro y Trump han chocado repetidamente por política migratoria, por ejemplo por las condiciones en las que el gobierno de Estados Unidos deportó a un grupos de colombianos en 2025, esposados en el avión.

Protestas en Maine

Tras la muerte de Durán Guerrero, cientos de personas salieron a las calles a protestar en Maine, mientras las autoridades federales parecían cambiar su versión sobre el hecho.

Un manifestante reclama a los agentes del ICE que se vayan de Biddeford, Maine, donde ocurrió la muerte del colombiano JOSEPH PREZIOSO - AFP

Los manifestantes se reunieron afuera de un centro de detención del ICE en Scarborough, justo costa arriba desde Biddeford.

“Estas personas son asesinos y deben irse de nuestro estado ahora”, declaró el organizador Todd Chretien a los asistentes, entre ellos algunos que sostenían carteles que decían “No más asesinatos” y “Pongan fin a este terror”.

Manifestantes se congregan cerca de una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Scarborough, Maine, un día después del tiroteo en el que murió Johan Sebastian Guerrero, Robert F. Bukaty - FR172387 AP

Un pequeño grupo de contramanifestantes interrumpió brevemente la protesta, pero los manifestantes ahogaron sus voces con silbatos.

Dos grupos activistas —Maine Immigrants’ Rights Coalition y Presente!— afirmaron que Durán Guerrero tenía autorización para trabajar en Estados Unidos.

Por lo pronto, el ICE decidió suspender ‌el martes los ‌controles ⁠de autos relacionados con la aplicación de la ley de inmigración, dijeron dos fuentes.

Un hombre armado con una pistola y un cuchillo se enfrenta a manifestantes que protestan frente a la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Scarborough, Maine, el 14 de julio de 2026. El 13 de julio, un agente de inmigración estadounidense disparó mortalmente a un hombre identificado por grupos de derechos humanos como un colombiano de 26 años, un incidente que probablemente avivará las críticas a la campaña de deportación del presidente Donald Trump JOSEPH PREZIOSO - AFP

El departamento señaló en una publicación en X que, cuando el ICE intentó detener el vehículo conducido por Durán Guerrero que salía de la vivienda, el colombiano intentó huir y el agente disparó entonces su arma.

On July 13, 2026, at approximately 7:00 AM ET, ICE was conducting targeted surveillance on the last known address of an illegal alien with a final order of removal. An illegal alien departed the residence in a vehicle. ICE law enforcement attempted to conduct a vehicle stop. The… — Homeland Security (@DHSgov) July 13, 2026

Eso representa un cambio respecto a cómo el senador de Maine, Angus King, había descrito el incidente horas antes, cuando afirmó que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le dijo que el agente abrió fuego después de que el hombre intentó atropellarlo. King indicó que Mullin también le comentó que los agentes intentaban ejecutar una orden de arresto, pero no específicamente contra el hombre que recibió los disparos.

Los agentes involucrados en el tiroteo en Biddeford, que está a unos 24 kilómetros al suroeste de Portland, no tenían cámaras corporales, lo que deja abiertas muchas incógnitas sobre lo ocurrido. Entre ellas están a qué distancia estaba el agente del vehículo cuando abrió fuego, si los agentes le ordenaron el alto a Durán Guerrero y por qué el ICE cree que la víctima puso al público en peligro.

Nirav Shah, candidato demócrata al Senado de los Estados Unidos, marcha durante una manifestación frente a una oficina federal de inmigración tras la muerte a tiros de un hombre a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) RYAN MURPHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Siempre estamos evaluando nuestros procedimientos para mantener a nuestros agentes seguros y a los criminales fuera de nuestras calles. No divulgaremos ni discutiremos tácticas de las fuerzas del orden”, indicó un vocero del ICE en un comunicado.

Un video de una cámara de seguridad de un negocio cercano, obtenido por The Associated Press, muestra un automóvil blanco acercándose lentamente a una intersección antes de dar varias vueltas. Una SUV de las fuerzas del orden le bloquea el paso y dos agentes abren la puerta del conductor y sacan a rastras un cuerpo inerte.

No queda claro en el video cuándo se efectuaron los disparos.

Daniel Boucher contó que miró por la ventana de su departamento en el tercer piso después de escuchar un sonido de “pum, pum, pum” antes de ver al conductor.

“Tenía la cara ensangrentada. Tenía la cabeza ensangrentada”, relató Boucher, con la voz quebrada. “Escuché claramente a la víctima decir: ‘Intenté frenar’”.

En un momento, según Boucher, el agente que le disparó a Durán Guerrero se acercó a él.

“Yo estaba alterado y se lo dije todo, y él me miró y me dijo: ‘Intentó atropellarme’, o algo por el estilo”, contó Boucher. “No recuerdo sus palabras exactas”.

Mary Hayes, que vive cerca del lugar, relató que el hombre vivía cerca con su esposa y su hija pequeña.

“Vi a la esposa caer de rodillas al mirar el cuerpo muerto de su esposo en el suelo”, le dijo Hayes a AP mientras sostenía un cartel que decía “No ICE Stop ICE”.

Agencias AP y Reuters