Playas vacías y “olor insoportable”: así México libra una dura batalla contra el sargazo

PUERTO MORELOS, México.– Una pequeña embarcación se mueve entre la espesa y fétida alfombra de sargazo. Una especie de trilladora marina recoge el alga que invade el Caribe mexicano, alguna vez de cristalinas aguas turquesa.

Barcos sargaceros, barreras, limpieza manual de playas. Los esfuerzos no paran en el mayor polo de turismo internacional del país, golpeado por esta invasión, aunque el gobierno dice que el impacto es menor.

Un equipo de la AFP hizo un recorrido por la Riviera Maya y Tulum a bordo de uno de los 27 buques que opera la Marina desde 2019 como parte de las labores para contener la proliferación de estas algas, que empezaron a llegar en 2011.

Un barco de la Marina levanta sargazo en un recorrido a lo largo de la costa de Puerto Morelos ALFREDO ESTRELLA - AFP

El barco se mueve como si fuera videojuego, en busca de concentraciones del alga para succionarla. Una rampa inclinada ubicada en la proa tiene una gran cinta mecánica que recoge el sargazo de la superficie y lo eleva al interior de una tolva en la embarcación.

Temporada intensa

Las labores de colecta de sargazo se realizan en alta mar con un buque capaz de recolectar 300 toneladas y luego se complementa con embarcaciones más pequeñas y otras anfibias. La última etapa es la de recoger con las manos.

“Es una temporada intensa que realmente demandó mayor esfuerzo”, explicó el responsable de la operación, contralmirante Topiltzin Flores, quien explicó que el objetivo es concentrar el mayor volumen mar adentro y evitar que llegue a la orilla.

En el primer semestre del año, personal de la Marina y gobiernos locales reunieron unas 100.000 toneladas de sargazo, lo que supera ya las 92.782 toneladas de 2025.

Una mancha de sargazo flota cerca de una barrera de contención frente a la costa de Puerto Morelos ALFREDO ESTRELLA - AFP

Aun así, el alga está por doquier en las playas del caribe mexicano y son contados los turistas que se animan a tomar el sol sumidos en una peste similar al huevo podrido.

Los comercios por su parte mantienen al mínimo el número de empleados.

“En este restaurante no son más de 50” clientes diarios, indicó Azul Lucero, una argentina de 26 años que trabaja como mesera en Playa del Carmen y su mayor ingreso son las propinas. Cuando el mar está limpio y cristalino, pueden ser hasta 400.

Olor insoportable

El gobierno sin embargo insiste en que México rompe récords por llegada de turistas extranjeros.

“Ha tenido un efecto en turismo internacional, pero es el precio de la turbosina [combustible de avión], no es el sargazo”, aseguró esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum al presentar una ambiciosa estrategia entre gobierno y hoteleros para luchar contra esta invasión. “No ha habido grandes pérdidas”, añadió.

Una enorme alfombra de sargazo flota en las aguas de Puerto Morelos ALFREDO ESTRELLA - AFP

La ocupación hotelera en este verano está en niveles de 55% a 70% según el destino, cuando hace 15 años en temporada alta alcanzaba hasta 90%, de acuerdo con cifras de la industria.

Al lado de una montaña de sargazo, por ejemplo, está el hotel en Playa del Carmen donde Tere May, de 47 años, trabaja como cocinera. Se queja del “olor insoportable” que mantiene al lugar desierto: sus 24 habitaciones están desocupadas. “No hay ahorita nada”, dijo. El sargazo “nos ha afectado en todo”

“No se puede disfrutar a gusto”, se queja por su parte Bianca Ibañez, de 33 años, que pasaba unos días de vacaciones con su familia y quedó sorprendida por la cantidad de algas en la playa.

Agencia AFP