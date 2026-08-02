Polémica por un mapa elaborado por Estados Unidos que ubicó mal a seis países de África

WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos pidió disculpas este jueves después de que una delegación oficial exhibiera un mapa de África con graves errores geográficos durante una conferencia internacional sobre VIH en Brasil. La presentación, que se volvió viral en redes sociales, mostraba a seis países africanos en ubicaciones incorrectas y, según un análisis posterior, la imagen habría sido generada con herramientas de inteligencia artificial.

El episodio ocurrió durante la 26ª Conferencia Internacional sobre el Sida (AIDS 2026), que se realizó esta semana en Río de Janeiro, Brasil. Videos grabados por asistentes mostraron la diapositiva proyectada por la delegación estadounidense, en la que varios países aparecían en lugares equivocados.

Entre los errores más notorios, Nigeria —que limita con el océano Atlántico— figuraba como un país sin salida al mar, en pleno desierto del Sahara. Mozambique, ubicado en el sudeste africano, aparecía en el Cuerno de África, mientras que Costa de Marfil había sido desplazada hacia el sur del continente.

El mapa real del continente africano Google Maps

Un análisis posterior reveló que la imagen del mapa tenía una marca de agua de OpenAI, lo que indicó que la plantilla se creó con herramientas de inteligencia artificial. Hasta el momento, la empresa no respondió a una solicitud de comentarios por parte de la agencia.

El ponente de la conferencia fue Jeff Graham, el máximo representante de Estados Unidos en materia de salud que supervisa la iniciativa conocida como “Plan ‌de Emergencia del Presidente para el Alivio ​del Sida" (PEPFAR). Graham tampoco respondió a las solicitudes de comentarios.

Las capturas de pantalla del mapa se volvieron virales tras una publicación en Substack de la activista y especialista en VIH Emily Bass. A partir de ese momento, cientos de usuarios replicaron el posteo. “Quienquiera que haya creado y aprobado esta diapositiva no sabía dónde se encuentran los países de África y no se molestó en revisar ‌su trabajo”, escribió en la misma publicación Matt Petit, especialista en inteligencia artificial ⁠y geopolítica del Atlantic Council.

Pedido de disculpas

Tras la polémica por la presentación de la delegación estadounidense, el Departamento de Estado publicó un comunicado en el que reconoció el error y extendió un pedido de disculpas.

“Asumimos plena responsabilidad por la confusión y la información errónea que esto haya podido causar a los participantes, incluidos nuestros socios africanos”, declaró un portavoz.

El Departamento de Estado estadounidense emitió un pedido de disculpas Mandel Ngan - Pool AFP

Desde el organismo ejecutivo federal afirmaron que el mapa había sido elaborado por un miembro del equipo que “modificó apresuradamente” la presentación antes del evento. Sin embargo, subrayaron que los intercambios durante la 26ª edición de la Conferencia Internacional sobre el Sida que se inauguró el lunes pasado en Río de Janeiro fueron “sustanciales y constructivos” y aseguraron que mantienen su “compromiso de luchar contra el ‌VIH con resultados tangibles".

La controversia se produjo en un contexto de fuertes recortes a la ayuda internacional impulsados por la administración Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Aun así, Estados Unidos continúa siendo el principal financista público de los programas de lucha contra el VIH en el mundo: aporta el 74% de esos fondos, según un informe del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida publicado para la conferencia de Río.

Con información de Reuters y AFP